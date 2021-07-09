Загадка Сирано

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Сирано де Бержерак

28 июля 1655 года умер Сирано де Бержерак. К очередной годовщине его смерти были изданы книги, показывались фильмы.... Впрочем, сразу стоит напомнить, что французский писатель и драматург обрел бессмертие не благодаря своим произведениям, а благодаря другому драматургу, Эдмону Ростану, который написал пьесу о его жизни (1897), идущую сейчас во всех театрах мира, а также неоднократно экранизированную в кино. Достаточно вспомнить последний фильм с участием Жерара Депардье или пьесу с Александром Домогаровым.

И очень жаль, что мы знаем о Сирано только благодаря Ростану. Его жизнь, его научные открытия, его творчество и военные подвиги заслуживают гораздо большего. Но спасибо Ростану хотя бы за такую память. Эпитафия получилась блестящей. Еще одним певцом удивительной судьбы Сирано де Бержерака можно назвать нашего патриарха фантастики Александра Казанцева, написавшего не менее интригующий научно-фантастический роман «Острие шпаги» о поэте, дуэлянте и ученом. Его предположения, кажущиеся не просто фантастическими, а выходящими за рамки понимания, тем не менее, основываются на реальных фактах. Разве что автор позволил себе допустить немного вольностей.

Что вполне оправдано в выбранном жанре. Но вернемся к самому Сирано.

Родился Бержерак в 6 марта 1619 года, на шесть лет позже реального Д’Артаньяна. Но, как это не грустно для почитателей ростановской версии, Сирано не был гасконцем. А уж тем более владельцем поместья Бержерак в Гаскони. То есть был не де Бержерак, а просто Бержерак.

Он родился в Париже в семье добропорядочных буржуа. Его дед – владелец рыбной лавки в середине XVI века поставлял рыбу в аббатство Сен-Дени, а в 1582 году купил в долине Шеврез сразу два поместья — Мовьер и Суфоре, которые входили прежде во владения дворянской семьи Бержераков. Этот факт дал Савиньену Сирано право присоединить к своему имени желанное де Бержерак.

Старший из четверых детей, Абель – отец поэта, не блистал красотой и здоровьем. Зато унаследовал торговые таланты. За этими заботами он подумал о продолжении рода только в 47 лет. Его избранницей стала дочь казначея Эсперанса Белланже. Савиньен-младший – шестой ребенок в семье - появился на свет, когда отцу уже было 60… Но такое количество детей и неважные дела в лавке вели семью к нищете. И Абель уехал из дорогого Парижа, передав торговлю и дом брату Самюэлю. А сам перебрался в купленное еще отцом поместье Мовьер.

Маленький Савиньен сам придумывал себе многочисленные имена: Александр (в честь Македонского), Эркюль (но, конечно не Пуаро, а от греческого Геркулес на французский манер). Но его истинное имя Савиньен. Позже именно оно появится во всех исторических хрониках и дойдет до наших дней.

Вся его дальнейшая судьба намного богаче придуманной Ростаном. Он был с детства драчлив. И его дуэли совсем не придуманы. Он действительно часто дрался на шпагах и кулаках. Кстати, у Казанцева есть совершенно изумительная по красоте версия, что Сирано был сыном жреца майя. И именно отец научил его тайному удару из арсенала индейцев, с помощью которого сын побеждал на дуэлях. А из Парижа семья уехала чтобы скрыть правду о приемном (!) сыне.

Есть интересная версия и по поводу носа Сирано. Принято считать, что у него был орлиный профиль с сильно выдающимся огромным носом. Однако, по другой версии нос не отличался большой длиной. Он просто начинался выше переносицы, что и вызывало неподдельный интерес, отвращение и другие живые эмоции у окружающих, и дико раздражало самого Сирано. Аналогичное расположение этого важного элемента на лице человека известно только на знаменитой майяской нефритовой маске, украденной лет десять назад из музея индейца в Мехико. Ее еще называли маской инопланетного пришельца и оценивали по тем меркам в 1 млн долларов. Следы похитителей так и не нашли…

Но вернемся к Сирано. На новом месте он нашел друга на всю жизнь –однокашника Анри Лебре. С детства привыкнув к шпаге, Сирано стремился к карьере военного, а там, кто знает, может и маршальский жезл найдет своего достойного хозяина. В 1631 году оба мальчика направились на учебу в Париж.

Все сложилось как нельзя лучше: дедовский дом, в котором жила теперь семья его дяди, с радостью распахнул для родственника двери. Кузены и кузины не давали Савиньену скучать, особенно он сблизился со своим ровесником Жерменом. Помимо городской усадьбы Самюэлю Сирано — в виде приданого за женой — досталась еще и загородная, в предместье Саннуа. И вся компания вместе с племянником Савиньеном туда любила наезжать…

Бержерак и Лебре поступили в престижный коллеж Дорман, расположенный в Латинском квартале. Там Савиньен и добавил к своей фамилии “де Бержерак”. Отец, чтобы сын мог учиться, продал все поместья и вновь поселился с домочадцами под Парижем (и формально Савиньен должен был убрать приставку «де», но не сделал этого). К концу обучения юноша прекрасно знал латынь и греческий, литературу и слыл завсегдатаем трактиров парижских рифмоплетов и сочинителей.

В 20 лет Сирано пошел на военную службу вместе с другом Анри. Они попали в роту знатного гасконца господина де Карбона де Кастельжалу. Все подразделение состояло преимущественно из его земляков. Но военная карьера закончилась для Сирано в первой же войне – тридцатилетней. В 1639 году при осаде Музона он был ранен навылет мушкетной пулей. Еще через год под Аррасом Сирано чуть было не погиб. Пуля навылет пробила шею. И от этого ранения поэт не оправился до конца жизни.

Кстати, еще один прототип пьесы «Сирано де Бержерак» был под Аррасом убит — Кристоф де Шампань, барон де Невильет действительно женился на родственнице носатого гвардейца Мадлене Робино (Magdeleine Robineau), с которой списана Роксана.

После столь плачевного крушения надежд на судьбу блистательного офицера, Сирано от безделья начал писать и изучать философию, поселившись в Париже. Дабы не спиться, как большинство других вояк-неудачников или не превратиться в наемного головореза. Он читал Декарта, разделял взгляды Коперника и Кеплера. Ходил на лекции знаменитого философа Пьера Гассенди, автора трехтомного «Свода философии». По некоторым данным, был знаком и даже дружен с великим Ферма. Но современники запомнили его по памфлетам на всесильного кардинала Джулио Мазарини, любимца и любовника королевы-регентши Анны Австрийской. (Опять вспоминается Дюма.)

Сирано оказался настолько острым на язык, что даже после его смерти часть написанного пришлось вырезать из текста, чтобы церковь не обвинила поэта в ереси. А то ведь могли выкопать, чтобы предать тело безбожника огню. Но этого не произошло, благодаря верному приятелю и первому издателю поэта Анри Лебре.

Не менее интересны и прозаические трактаты Бержерака. Сирано писал о том, что его современники могли считать только выдумкой сумасшедшего. Он писал о вечных лампах, об устройстве космической трехступенчатой ракеты, описывал невесомость и свои личные ощущения при этом. Уже в наше время сравнения с ощущениями космонавтов показали, что он очень точно описал это состояние. А как быть с тем, что он описал обратную сторону Луны, которую ученые увидели только в середине прошлого века? Может быть не так уж и забавен его труд о полете на Луну? Пока это остается загадкой. Так же как загадочен и описанный им полет из предместья Парижа в Канаду, в район реки Св. Лаврентия, на некоем летательном аппарате. Его чертежи сохранились. По ним даже собрали маленькую модель. И она летала! А сам Сирано заявил, что полет занял 5-6 часов, как у Конкорда. Как это объяснить? Он неплохо разбирался в корпускулярной теории света, которую только через сто лет сформулировал Ломоносов. Знал об эффекте давления света на поверхность, предсказанном Максвеллом. Есть у него и упоминание о приборах, предназначенных для записи и воспроизведения звуков. Вы можете сказать, прочитав его «Государства и Империи Луны», что это полный бред и очень далеко от современных приборов. Но представьте себе, как бы вы смогли объяснить людям в 17 веке устройство магнитофона, телевизора или сотового телефона… А Сирано пишет о книгах, “которые можно читать, не используя зрение - нужно только слушать. Машина говорит как бы человеческим ртом или как музыкальный инструмент, издавая самые разнообразные звуки". Это уже не предсказания Жюля Верна и даже не гениальность Леонардо.

В 1652 бедный, больной и одинокий поэт согласился на уговоры друзей и нашел себе покровителя в лице герцога д'Арпажона. Через год он написал комедию Одураченный педант (Le pdant jou), некоторые сцены из которой заимствовал Мольер для Проделок Скапена (Les Fourberies des Scapins, 1671). Его перу принадлежит трагедия Смерть Агриппины (La Mort d'Agrippine, 1654), а также два уже упомянутых выше отчета о вымышленных путешествиях: Государства и империи Луны (Les tats et empires de la lune) и Государства и империи Солнца (Les tats et empires du soleil), написанные в 1649 и опубликованные посмертно в 1662.

Удар судьбы или многочисленных недругов последовал как всегда неожиданно. Вечером, когда он возвращался в герцогский дворец, с верхнего этажа строившегося здания на него упала балка. Враги Сирано понимали, что в честном поединке не смогут одолеть великого дуэлянта, и могли устроить этот «несчастный случай». Он выжил, но оказался прикован к постели, и д’Арпажон тут же отказал ему от дома. Врачам, нанятым друзьями, удалось снять «приступы жестокой лихорадки», но это не помогло.

В последние несколько месяцев жизни он много работал. В довершение всех бед, при одном из переездов у него похитили сундук с рукописями новых фантастических романов «История Искры» и «Государства и Империи Солнца» (первый пропал навсегда, а неоконченная рукопись второго нашлась).

Друзья — старые и новые, навещали его. Он перестал нести ересь и нашел утешение в Боге. В этом ему помогали встречи с основательницей двух женских монастырей в окрестностях Парижа матерью Маргаритой, а также со своей родственницей баронессой де Невильет. Незадолго до смерти Сирано попросил верного Лебре перевезти его в Саннуа, в дом двоюродного брата. Там 28 июля 1655 года он и умер, «по-христиански», как записано в приходской книге местной церкви, где его похоронили в семейном склепе. Ему не суждено было дожить до 37 лет.

Долину Шеврез французы иногда называют еще «страной де Бержерака». Земляки отождествляют Сирано с героем знаменитой пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Вам покажут памятник «тому самому» Сирано и предложат «стаканчик старого доброго вина», заверив, что это его любимое вино. Покажут и замок Мовьер, где жила семья Бержерака, хотя от тех времен уцелело немногое. Зато ему суждено было стать легендой…

О Бержераке написано так много и так мало, что любой новый текст может стать неожиданной интерпретацией его жизни. В его судьбе так много символов и догадок, появившихся уже после смерти поэта и писателя. что мы тольеко можем фантазировать и верить или не верить в то. что нам предлагают. Неоспоримо одно - это был удивительный человек, судьбу которого нам еще только предстоит переосмыслить, равно как и его откровения и предсказания. Или фантазии?..

На фото Ростан, без которого мы бы не узнали о Сирано

Источник : https://olegfochkin.mirtesen.ru/blog/43122918244/

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