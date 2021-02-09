Почему не стоит просто открывать капот автомобиля по просьбе полицейского: важные нюансы

Отказывать полицейскому в законной просьбе не стоит, так как в противном случае она гарантированно превратится в требование сотрудника правоохранительных органов, отказ исполнить которое скорее всего будет расценен как неподчинение стражу порядка. И все же не стоит просто так делать все, что скажет человек в форме. Иногда абсолютно не лишним будет кое-что уточнить, а также проследить за соблюдением всевозможных «тонкостей процесса». Необходимо это в первую очередь для защиты себя-любимого.

Полиция не дремлет.

Итак, мы уже выяснили в самом начале, что гражданин обязан исполнять все законные требования сотрудника правоохранительных органов, коим в том числе является и инспектор ГИБДД. В противном случае на гражданина быстро найдут управу и день может быть «бесконечно испорчен». А в некоторых случаях еще и не один. Тем не менее, некоторые нюансы законодательства могут сыграть с автомобилистом злую шутку, в результате чего он неожиданно попадет на штраф. Хуже всего, когда такое происходит при столкновении с не очень-то чистым на руку сотрудником МВД.

Важны юридические моменты.

Иногда сотрудник полиции может попросить автомобилиста открыть капот с целью заглянуть под него. Это вполне законное требование.

Однако, известны случаи, когда не слишком честные инспекторы используют данное право с целью устроить гражданину «внеплановый технических осмотр». Дело в том, что за езду на неисправном автомобиле предусмотрен штраф в 500 рублей. Деньги не очень-то большие, но будет лучше если они все-таки останутся в кармане.

Нужно составлять протокол.

Для того, чтобы в перспективе не возникало «непонятных» ситуаций в общении с инспектором, перед тем как поднять крышку капота, следует уточнить, что это будет: осмотр или досмотр. При осмотре инспектор имеет право лишь смотреть, но сам ни к чему прикасаться не может. Найти поломку (особенно если ее на самом деле нет) в таком случае невозможно. Кроме того, осмотр не должен сопровождаться какими-либо нормативными документами. Другое дело, если полицейский потребует проведение досмотра.

Что у нас тут интересного.

При досмотре транспортного средства полицейский имеет право делать все сам и прикасаться к имуществу гражданина. Однако в этом случае должно быть соблюдено несколько важных формальностей, которые нужны и для защиты честного полицейского, и для защиты гражданина. Во-первых, должен быть составлен протокол. Во-вторых, должны быть приглашены понятые в количестве двух человек из числа сторонних лиц. Понятые также могут быть заменены съемкой видеокамеры.

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