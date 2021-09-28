Почему дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта решила стать мальчиком

Она стала объектом пристального внимания со стороны прессы и общественности, ещё даже не появившись на свет. После рождения Шайло Нувель, дочь Анджелины Джоли и Брэда Пита, стала едва ли не самым популярным ребёнком в США, а в музее мадам Тюссо появилась восковая фигурка малышки Шайло. У этой девочки, кажется, было всё, чего мог бы желать ребёнок, но со временем она потребовала называть себя Джоном, стала похожа на мальчишку и поделилась мечтой о смене пола.

Самый популярный ребёнок

Анджелина Джоли и Брэд Питт.







Когда стало известно о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт ждут появления на свет своего первого родного ребёнка, поклонники пары пришли в настоящее неистовство. Внимание общественности к предстоящему событию было настолько навязчивым, что супругам пришлось уехать в Намибию. Этому предшествовала целая война со средствами массовой информации, пытавшимися во чтобы то ни стало заполучить фотографии беременной Джоли.



И в Намибии всё было очень непросто, ибо вездесущие журналисты и папарацци добрались и туда. В результате Джоли и Питт обратились к услугам сотрудников из правительства страны, чтобы те обеспечили семье безопасность. Часть больницы, где появилась на свет Шайло, была полностью закрыта, а попасть туда могли только те, у кого было письменное разрешение от супругов.

27 мая 2006 года Анджелина Джоли родила дочь.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с малышкой Шайло.





После выписки молодые родители с новорождённой малышкой поселились в отеле, территория вокруг которого охранялась со всей тщательностью. Несмотря на все принятые меры предосторожности, СМИ не оставляли своих попыток заполучить фотографии ребёнка, а одного из наиболее настойчивых представителей прессы даже арестовали за попытку проникновения в отель.



Чтобы удовлетворить любопытство, Анджелина Джоли и Брэд Питт решились на заключение эксклюзивного договора с одним из средств массовой информации, через которое они могли бы представить публике малышку Шайло. Остановились они на агентстве Getty Images, которое, заплатив супругам баснословную сумму в 10 миллионов долларов, получило право на эксклюзивную съёмку. Впрочем, Джоли и Питт не собирались на этом обогащаться, а все полученные от Getty Images деньги отдали на благотворительность.

Восковая композиция в музее мадам Тюссо.





После появления в прессе фотографий девочки, интерес к ней публики, кажется, только возрос, а в музее мадам Тюссо появилась восковая фигура очаровательной малышки Шайло. Менеджер музея Джанин ДиДжоаккино даже отметила, что интерес американской публики к дочери актёров можно сравнить с одержимостью.

Девочка или мальчик

Шайло Нувель Джоли-Питт.



В раннем детстве родители одевали дочь, как и полагается одевать девочек такого возраста, однако стоило Шайло подрасти, как она стала выбирать наряды самостоятельно. И это были отнюдь не платья. Её костюмы были исключительно мальчишескими, как и причёска. Мало того, Брэд Питт в 2008 году сообщил о том, что дочь требует называть её Джоном и мечтает о смене пола. Спустя два года Анджелина Джоли подтвердила слова супруга и рассказала: Шайло мечтает сменить пол и стать мальчиком.

Шайло Нувель с отцом. / Фото: www.ivi.ru





В то время инсайдеры выдвигали разные предположения, почему дочь известных родителей пришла к такому решению. Одни считали, будто ей недостаточно внимания матери, и она пытается таким образом его привлечь. Появлению этой версии способствовал и рассказ одной из нянь звёздной семьи, утверждавшей, будто Шайло с самого рождения достаётся куда меньше внимания, чем её братьям и сестрам, которых Энджи усыновила.

Шайло Нувель Джоли-Питт.





Возможно, сыграл свою роль и тот факт, что Шайло всегда была очень близка с отцом и отчаянно хотела быть на него похожей. После развода родителей, который, надо сказать, девочка переживала довольно болезненно, она стала на публике чаще появляться именно с Брэдом Питтом и всем своим видом демонстрировала образ молодого папы. Она с удовольствием бывала на премьерах отца, а вот на фильмы с участием матери приходила с неохотой.





Шайло Нувель Джоли-Питт.

Шайло Нувель Джоли-Питт.



Возможно, в этом была виновата сама Анджелина Джоли, обвинившая Брэда Питта в том, что он плохой отец, и пытавшаяся оформить единоличную опеку над детьми. Суд определил место жительства всех детей пары с матерью, а Шайло заявила: она хотела бы жить с отцом. И чем более напряжёнными были отношения между родителями, тем больше девочка тянулась к отцу. Некоторые таблоиды даже писали о желании Шайло рассказать через СМИ о своей любви к отцу. И в этом желании её поддерживают братья и сёстры.

Шайло Нувель и Анджелина Джоли.



Сегодня Шайло уже 15, и в последнее время она стала изменять своему имиджу сорванца. Она отказалась от короткой стрижки и даже стала носить вещи выше колена. Возможно, она всё же передумает менять пол и отдаст предпочтение девичьим нарядам. Ведь на самом деле она выросла настоящей красавицей. Впрочем, Анджелина Джоли пообещала: каким бы ни было решение Шайло, она всегда его поддержит и сделает всё, чтобы жизнь её дочери была комфортной и безопасной.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2312519126718613613/

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