«Ленину попадает»: какой женой на самом деле была Крупская

Она была для Ленина больше, чем просто женой. Все последующие 15 лет, которые Надежда Константиновна прожила без мужа, она продолжала дело, которое объединило их в 1894 году.

Семейная легенда

Долгое время биография Надежды Константиновны представала в заранее согласованном и утвержденном виде: родилась в обедневшей дворянской семье, отец – поручик, мать – гувернантка. Но в 70-е годы вышла книга Рубанова и Нежинского «Крупская в Петербурге», в которой озвучены некоторые подробности (ссылка на них присутствует и в исследовании Виталия Абрамова, опубликованном в 2005 году в журнале «Родина»). Дворянский род Крупских берет начало от Петровских времен. Отсутствие высоких званий и благосостояния предки Надежды Константиновны с лихвой компенсировали небывалой храбростью. По хорошо известной в семье Крупских легенде, штабс-капитан Игнатий Андреевич Крупский (дед Надежды Константиновны) отличился при взятии Измаила. Та же легенда гласила, что бравый офицер получил в том бою «награду» - взял в жены одну из красавиц-турчанок, освобожденную из гарема. Правда, Абрамов утверждает, что найденные им документы опровергают легенду о службе деда Крупской в русской армии и его участии в штурме Измаила.

Одиночество и вера

Как вспоминала сама Крупская, ее «религиозность» продолжалась до двадцати с небольшим лет. Ее причину Надежда Константиновна видела не в «мистике», а в одиночестве. У нее было достаточно подруг, но разговаривать с ними на сокровенные темы она не могла. Говорила, что «не умеет выразить переживания так, чтобы они были понятны другим». Крупская писала, что Бог, по тогдашним ее понятиям, «должен понимать, что происходит в душе у каждого человека». Она вспоминала, как любила часами смотреть на лампадку перед иконами. Впрочем, марксизм оказался намного проще для ее понимания, к тому же он лишил ее одиночества. Борьбе с детским одиночеством Крупская отдаст немало сил, настаивая на том, что необходимо налаживать «коллективную работу детей», которая позволит им осознать себя частью единого целого. Она разработает конкретную методику для учителей по сплочению коллектива, члены которого смогут «идти сообща к новой, счастливой, интересной и полноценной жизни».

Молодожены

Надежда и Владимир познакомились на одном из вечеров петербургских марксистов, устроенном у инженера Классона. Что покорило недавнюю гимназистку, увлеченную революционными идеями, в будущем вожде мирового пролетариата: острый ум, красноречие, задатки лидера? Вероятно, все сразу. По воспоминаниям революционера Глеба Кржижановского, «Владимир Ильич мог найти красивее женщину… но умнее, чем Надежда Константиновка, преданнее делу, чем она, у нас не было…» Они обвенчались во время ссылки в Шушенском. В этом забытом Богом местечке они проведут, пожалуй, самые счастливые мгновения своей жизни. Много позже Крупская напишет, что ссылку скрашивало то, что они были молодоженами: «То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти…»

Сладости и споры

Тот факт, что Надежда Константиновна не была идеальной хозяйкой, пожалуй, уже не вызывает сомнения. Долгое время вести хозяйство ей помогала мать – Елизавета Васильевна. После ее смерти Крупская признавалась, что семейная жизнь стала «еще более студенческой». В статье «Что ел Ленин» Вильям Похлебкин, в частности, пишет о том, что систематическое потребление яиц после 40 лет вредно, как и не переработанное молоко. Впрочем, однообразное меню не стоит напрямую связывать только с отсутствием у Крупской кулинарных талантов. Иногда нормально питаться было невозможно в силу обстоятельств. Интересно, что в той же статье Похлебкин рассказывает, что именно Крупская приучила Ленина есть сладости (эта «роскошь» была под запретом для него с раннего детства). Ильич возмущался и отнекивался, но в итоге, как воспоминала Надежда Константиновна, «ел с удовольствием». Надежда Константиновна входила в число тех немногих людей, которые могли спорить с Владимиром Ильичом. Иногда ей даже удавалось выходить победителем. Как вспоминал один из соратников Ленина Григорий Петровский, Надежда Константиновка могла не согласиться с мнением Владимира Ильича. «Возражать Владимиру Ильичу было очень трудно, так как у него все продумано и логично, - писал Петровский. - Но Надежда Константиновна подмечала «погрешности» в его речи, чрезмерное увлечение чем-нибудь…» Нередко после ее замечаний Ленин «посмеивался и затылок почесывал», а его вид свидетельствовал, иронично подмечал революционер, что Владимиру Ильичу «иногда попадает».

Кумиры

Еще до увлечения марксистскими идеями Надежда восхищалась пушкинской Татьяной, «милым идеалом» русской женщины: преданной, чистой, стойкой, готовой принести себя в жертву. Своей жизнью Крупская докажет, что не только соответствует выбранному идеалу, но и во многом превзойдет Татьяну Ларину, в первую очередь, своей преданностью. Другим увлечением Надежды было «толстовство», в котором, впрочем, юная барышня совсем скоро разочаровалась. После прочтения «Капитала» Маркса весной 1890 года Крупская написала: «Я точно живую воду пила. Не в терроре одиночек, не в толстовском самоусовершенствовании надо искать путь. Могучее рабочее движение — вот выход». Она выбрала единственный, по ее мнению, путь, и прошла его до конца. О том, что Крупская высоко ценила педагогические идеи Льва Толстого, называя его статьи «неисчерпаемой сокровищницей мыслей и духовного наслаждения», известно широко. Но это не помешает ей позднее, встав по главе Главполитпросвета, запретить не только философские статьи Толстого, но и Платона, Канта, Шопенгауэра, Владимира Соловьева, Рэскина, Ницше, Тэна.

«Муть» и «галиматья»

Крупская фактически поставила крест и на творчестве Корнея Чуковского. В своей статье, опубликованной в начале 1928 года в «Правде», она назовет «Крокодил» Чуковского «болтовней», неуважением к ребенку, для которого чтение подобной «буржуазной мути» не пройдет бесследно. Крупская считала непозволительным вводить в заблуждение детей: «вместо рассказа о жизни крокодила они услышат о нем невероятную галиматью». Возмутила Крупскую мещанская обстановка, в которой живет Крокодил Крокодилович, и эпизод с проглоченной салфеткой, который «приучает пошлость не замечать». К «промахам» автора она относит и награду шоколадом, который получает за свой «подвиг» мальчик Ваня, а также сцены, где появляется «орущий и визжащий народ». В конце следующего года Чуковский будет вынужден «покаяться» и отречься от сказок (его письмо будет опубликовано в «Литературной газете») – до 1942 года он не напишет ни одной сказки. Вместе с тем Крупская поможет с жильем другому «выдумщику» - Михаилу Булгакову. Подробности, которые помогли писателю остаться в Москве, он изложит в рассказе «Воспоминание» 1924 года. Крупская будет хлопотать за многих «провинившихся», в том числе выступать против преследования детей «врагов народа».

Загадка смерти

Причины смерти Крупской по-прежнему остается загадкой. По одной из версий, озвученной в частности Верой Васильевой в книге «Кремлевские жены», вина за смерть Надежды Константиновны лежит на Сталине – присланный на юбилей торт (в других источниках – конфеты) был якобы отравлен. Впрочем, не совсем тогда понятно, каким образом «уцелели» остальные гости? Или они не отведали отравленного угощения? По официальной версии к причинам смерти Крупской отнесли обострившуюся базедову болезнь, которая повлекла за собой заболевание сердца. Когда 24 февраля у нее появились резкие боли в животе, она была доставлена в больницу, где у нее обнаружили закупорку склерозированных сосудов кишечника с последующим омертвением части кишечника и воспалением брюшины. Правда, ходили слухи, что медики прибыли только через 3 часа после вызова, что также могло повлиять на трагический исход дела. Как бы то ни было, ее смерть останется еще одной исторической загадкой. Надежда Константиновна была похоронена у Кремлевской стены. Урну с ее прахом нес лично Сталин.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена ! Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!





Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Следует также отметить, что, несмотря на атеистические взгляды Ленина и Крупской , они все же венчались в церкви. Впрочем, идеальной супругой в общепринятом понимании этого слова Надежда Константиновна действительно не стала. Кстати, мать Ленина выбор сына не одобряла и относилась к невестке подчеркнуто прохладно. К тому же поговаривают, что Крупская , которая до замужества тесно общалась с несколькими мужчинами, после замужества не устояла перед высоким и статным красавцем Курнатовским – одним из первых русских марксистов.

Любопытно также, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам. Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой нецивилизованной и диктаторской стране, как СССР!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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