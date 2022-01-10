Зачем бороться за мужчину?

Давно канули в небытие времена, когда смелые рыцари в блестящих доспехах сражались за любовь прекрасной принцессы, заточенной в высокой башне.

Теперь наступило время, когда отчаянные женщины, размахивая дамскими (а кто и поувесистей) сумками, радостно лопоча и выдергивая друг у друга из прически тщательно наращенные волосы, бьются за право обладать мужчиной.

Конечно в сказках о прекрасных принцессах и смелых принцах много что было «слегка» приукрашено. И принцессы обычно были страшные как смерть (рожденные от смешения родственных кровей), и жили они в хмурых, сырых, пропахших продуктами жизнедеятельности замках, да и «прекрасные принцы» внешними данными и ароматами не сильно от них отличались, безнадежное Средневековье, что с него взять... Одно, правда, за любовь женщины действительно было принято бороться. Почему же сегодня прекрасные, благоухающие дорогими ароматами, не заточенные в башне женщины сражаются за право быть рядом с мужчиной, читаем дальше.

1. Источник финансирования.

В мужским мире, мужчины зарабатывают деньги. Это истина и она не требует доказательств, потому что достаточно оглянуться, чтобы понять, даже сейчас, в XXI веке мужчине гораздо проще и легче заработать хорошие деньги, нежели женщине, с одинаковыми профессиональными навыками.

При приеме на работу работодатели однозначно предпочитают мужчин, если есть выбор между мужчиной и женщиной, одинаковой компетенции, претендующих на одно и то же вакантное место. Мужчина не уйдет в декрет, не будет сидеть дома на больничном с детьми, не станет отпрашиваться на утренник в садик, и не будет один растить ребенка в случае развода с женой. У мужчин никогда не возникает проблем с кем оставить ребенка дома, если необходимо отправиться в командировку; кто заберет ребенка из садика, если нужно задержаться вечером в офисе и вообще, мужчины гораздо легче и проще строят карьеру, потому что полностью освобождены от «женской доли».

Вполне логично, что если при прочих равных условиях, «работодатели предпочитают блондинов», то и женщины, отвоевывая свое место под солнцем, активно сражаются за платежеспособных мужчин, чтобы опеспечить себе и своему потомству достойную жизнь. Довольно часто женщины борются не за мужчину, а за источник финансирования, от которого трудно отказаться.

2. Общественное мнение.

У нас до сих пор считается, что одинокий мужчина, это завидный холостяк, а одинокая женщина, это разведенка или старая дева. Вот ни разу не слышала, чтобы сорокалетнего одинокого мужчину называли старым хорьком, простите, мужланом и так понимающе поджимали губы, мол, да, время-то ушло. Если мужчина разводится и гордо оставив бывшей жене общего ребенка, снова уходит в большой секс, то он свободный мужчина. И никто и никогда не называет его «разведенным престарелым мачо». Общество до сих пор настолько несправедливо относится к женщинам, что даже в наше время «одинокой женщиной быть неприлично». Как правило, большинство считает, что если женщина одна, значит она никому не нужна (даже бомжам у помойки), кривая, косая, плохая хозяйка и вообще несчастная. Потому что главное для женщины, это муж!

Вся эта средневековая дурость и толкает многих женщин на борьбу за мужчину, лишь бы не быть в глазах общества «прокаженной неудачницей».

3. Страх одиночества.

Страх остаться одной, это ужасный страх, который складывается из множества пазлов: без мужчины дома тяжело (кто починит кран), без мужчины дома скучно (потому что нет ни хобби, ни целей, ни мечты), без мужчины жизнь не имеет смысла (потому что смыслом жизни всегда был мужчина). Многие женщины не так боятся остаться без мужчины, как больше бояться остаться наедине с самой собой. Потому что наедине с самой собой безумно скучно и неинтересно.

У кого-то на пенсии принято много путешествовать и отдыхать, у нас же принято жаловаться на цены, на врачей и ругать правительство. У нас на пенсии принято ждать, кто принесет стакан воды и, как правило, этот тяжелый крест достается детям или мужчине, который рядом. Именно для того, чтобы не остаться одной на пенсии и борются женщины до посинения за мужчину, которого, даже порой и не любят.

4. Высокая конкуренция.

Как-то так получилось, что нормальных мужчин, с которыми можно построить серьезные и крепкие отношения становится все меньше и меньше. И если до тридцати лет у прекрасной половины человечества еще остается выбор, то после тридцати встретить достойного и не женатого мужчину уже практически невозможно. То, что предлагает женщинам «за тридцать» рынок женихов можно смело назвать «ярмаркой клоунов», потому что в одиночестве остаются исключительно сильно пьющие, сильно гуляющие, безработные гении, «маменькины сынки», «сорокалетние геймеры» и прочие индивидуумы. Высокая конкуренция толкает женщин не только бороться за мужчину с себе подобными, но и всячески стараться «удержать» уже отловленного субъекта, чтобы ее приз не увела более пронырливая и хитрая дамочка.

Получается, что реальная ситуация действительно заставляет женщин бороться за мужчин, если они не хотят остаться в одиночестве. Потому что девушка, не пытающаяся урвать свой кусок женского счастья, как правило, остается одна. Зачем мужчине ухаживать и добиваться расположения одной женщины, если рядом бродят три другие девушки, готовые на все, «лишь бы был милый рядом».

Конечно, из каждого правила бывают исключения, но придется признать, что времена, когда мужчины боролись за любовь прекрасной дамы, безвозвратно ушли в прошлое. На смену им пришли воинствующие женщины, готовые «порвать» кого угодно, в борьбе за инфантильного мужчину. Заметьте, во всей статье ни разу не прозвучало слово «любовь», а ведь любовь, это, пожалуй, единственное, ради чего стоит действительно бороться за мужчину!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2385923721139325343/

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