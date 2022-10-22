ЧЕМ ЗАВЕРШИТСЯ КОНФЛИКТ РОССИИ И ЗАПАДА: ПРЕДСКАЗАНИЕ О "ПЯТИУГОЛЬНИКЕ" НАЧИНАЕТ СБЫВАТЬСЯ

В одном из интервью 2014 года Владимир Жириновский предсказал развитие конфликта России и Запада и объяснил, что должны сделать мировые державы, чтобы противостояние закончилось.

Политик рассказал, что в будущем нас ждёт "пятиугольник" из пяти ведущих держав. Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин и Дели будут контролировать всю планету и обеспечат стабильность всех отраслей.

Индия навяжет Китаю нейтральное демократическое развитие, чтобы не было опасности войн, Европа перестанет быть антирусской, смирится с тем, что Украина вернётся в Россию, а Америка смирится с тем, что она больше не на олимпе,

- объяснил политик.

По словам Жириновского, это приведёт к жизни без больших войн.

Украина сегодня - это очень опасное направление, чем-то напоминает Карибский кризис, когда в Вашингтоне и Москве могут перейти к горячей фазе противостояния с использованием натовской армии, русской армии,

- пророчески отметил Владимир Жириновский.

Итогом такого противостояния должна стать договорённость между представителями России и США, но перед этим будет много жертв и людского горя.

Два президента договорятся - соглашаемся вот на такой вариант, чтобы избежать большой войны. Но для этого нужно, чтобы было много трупов, крови, заложники, захваты, горе людей. Чтобы общественное мнение в США изменилось, как во время вьетнамской войны, чтобы они вышли к Белому дому: "Хватит терзать Украину". Чтобы жители самой Украины поняли, что нужно остановить это насилие, которое творит там ультраправый радикальный элемент,

- подчеркнул Жириновский.

До наступления перемирия, возможно, понадобится несколько лет. Но рано или поздно ведущие мировые державы договорятся. Ведь решить проблему могут только две столицы - Москва и Вашингтон, полагал Жириновский. И как в воду глядел.

Его прогноз уже сейчас сбывается: мир перестаёт быть однополярным и разворачивается в сторону Востока, ключи решения конфликта с Украиной лежат в Москве и Вашингтоне, а сама Незалежная потихоньку возвращается в Россию. Недавние референдумы и присоединение ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья к нашей стране тому яркий пример.

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А вы знали об этом?

Среди мест, где не бывает массовых купаний, побережье Южной и Северной Америки. Берег, который тянется вдоль Тихого океана, отличается самыми благоприятными условиями для летнего отдыха. Эти территории принадлежат Соединённым Штатам, Мексике, Канаде и Чили. Удивительно, что тысячекилометровая прибрежная полоса, принадлежащая Чили, не богата курортами. Оказывается, есть причины, которые мешают туристам наслаждаться купанием в Тихом океане, омывающем берега этого государства. Объясняется всё просто. Течение около побережья Чили является почти самым сильным в мире. Его мощь настолько велика, что рисковать войти в воду могут далеко не все. Плавать опасно, особенно если пловец один и вокруг никого нет.Кроме феноменальной силы течения, отпугивает от пляжей и довольно низкая температура воды. Она даже летом не бывает выше 15 градусов. Похожая ситуация в прекрасном городе Лос-Анджелесе. И тут совсем мало желающих купаться в воде из-за её низкой температуры. Кого не пугает холод, тот опасается высоких волн, которые характерны для этого побережья США. Канада находится севернее. Её побережье намного прохладнее. Вот почему никто из жителей или гостей страны не желает купаться в холодной воде Тихого океана. А вот в Эквадоре, который находится в экваториальной зоне, купаться можно без особых проблем.

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