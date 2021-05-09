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Русская азбука: какие тайны она хранит

Русская азбука: какие тайны она хранит

Что зашифровано в «послании к славянам»? Сколько Государству Российскому стоила буква «ъ»? Кто на самом деле предложил использовать букву «ё»? Открываем тайны русского алфавита.

Послание к славянам

Русская азбука: какие тайны она хранит

Привычный набор букв русской азбуки на самом деле ни что иное, как «послание к славянам». У каждой из букв кириллицы есть свое название, и если прочесть эти названия в порядке алфавита, получится: “Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо – укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти”. Один из вариантов перевода этого текста таков: “Я знаю буквы: письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям – постигайте мироздание! Несите слово убеждённо: знание – дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!”

Непечатная буква

Русская азбука: какие тайны она хранит

Считается, что буква "ё" пришла в русский язык из французского исключительно усилиями Карамзина. Как будто бы в 1797 году он переделал в одном из стихотворений слово "слiозы" и указал в примечании: "Буква с двумя точками заменяет "iо". На самом деле, буква была предложена к использованию княгиней Воронцовой-Дашковой (весьма образованной дамой, президентом Академии Наук) в 1783 г.

На одном из первых заседаний она поинтересовалась у академиков, с чего бы это в слове "ioлка" первый звук изображается двумя буквами. Ни один из великих умов, среди которых были знатные сочинители Гавриил Державин с Денисом Фонвизиным, не решился указать княгине, что звуков-таки два: "й" и "о". Поэтому Дашкова предложила использовать новую букву "для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матiорый, iолка, iож, iол". Пик популярности буквы “ё” пришелся на Сталинские годы: в течение целого десятилетия ей оказывался особый почет в учебниках, газетах и переизданиях классиков. Сегодня "ё" чаще увидишь в виде памятника букве(в России их несколько), чем в виде самой буквы в книге или газете.

Гроза гимназистов

Русская азбука: какие тайны она хранит

Буква "ять" была своеобразной меткой, отличавшей среди русских слов «исконные», славянские. Объектом горячих споров для "западников" и "славянофилов" в вопросе реформы русской орфографии. Настоящем мучением для гимназистов. Впрочем находчивые молодые умы в помощь себе даже сочинили стишок, составленный только из слов с "ять": Б?лый, бл?дный, б?дный б?съ Уб?жалъ голодный въ л?съ. Б?лкой по л?су онъ б?галъ, Р?дькой съ хр?номъ пооб?далъ И за горькiй тотъ об?дъ Далъ об?тъ над?лать б?дъ. Первым за отмену "ятя" в свое время выступил писатель и переводчик Дмитрий Языков: “Буква ?... походит на древний камень, не у места лежащий, о который все спотыкаются и не относят его в сторону затем только, что он древний и некогда нужен был для здания”. Но уже в советское время Александр Солженицын, известный своим консерватизмом, ратовал за возврат в русскую грамматику «ятя» вместе с «ером».

Самая дорогая буква

Русская азбука: какие тайны она хранит

Еръ - "немая" буква, которая не обозначала никакого звука и выполняла функции «твердого знака», который по традиции писался в конце слов после твердых согласных вплоть до орфографической реформы 1918 года Однако при этом "еръ" занимал более 8% времени и бумаги при печати и стоил России ежегодно более 400000 рублей. Настоящая буква-казнокрад, не иначе!

Мiру - мир!

Русская азбука: какие тайны она хранит

Еще одной страшной мукой для гимназистов были буквы «и» и «i». Правда, когда филологи-реформаторы сели обсуждать, какую из двух букв удалять из русской азбуки, дело решилось голосованием! Настолько несущественными были доводы в защиту каждой из них. Дело в том, что в греческой азбуке «и» и «i» обозначали два различных звука. А в русском языке уже во времена Петра I их невозможно было отличить на слух! Буква «i» в корне встречалась только в слове «мiр» в значении «вселенная». Если подразумевался покой, отсутствие войны - то слово писалось как «мир». Соответственно писались и однокоренные слова: «мирные люди» и «мiровой порядокъ».

Как буква стала словом

Русская азбука: какие тайны она хранит

В кириллице буква «ф» носила затейливое наименование «ферт». Появилось словосочетание «стоять фертом», подбоченясь, а затем и новое существительное «ферт», и даже уменьшительное «фертик».

Вообще в славянской азбуке было две буквы для обозначения звука «ф» – «ферт» и «фита», но это была настоящая путаница! Слово «Филипп» тогда писались через «ф», а «Фёдор», «арифметика» через «фиту». Поди разберись! (А чтобы разобраться вспомним: в греческом алфавите буква «ф» обозначает звук «пх», а «фита» или «тэта» - «тх»).

Существительное «ферт» со временем стало неодобрительным, полубранным. У А. Чехова: «Тут к нам ездит один ферт со скрипкой, пиликает», у Пушкина: «У стенки фертик молодой стоит картинкою журнальной».

Э!

Русская азбука: какие тайны она хранит

Буква «э» была узаконена в русской азбуке только в XVIII веке, когда в русский язык стали проникать заимствованные слова со звуком [э] в начале слова, и их написание и прочтение стало вызывать неудобства: как правильно читать – Еврипид или Эврипид, Евклид или Эвклид? Встретили букву неприветливо, а Михаил Ломоносов даже писал, что «если для иностранных выговоров вымышлять новые буквы, то будет наша азбука с китайскую». Но уже в начале XX века «Энциклопедический словарь Ф.Павленкова» для среднего интеллигентного читателя рекомендует: писать пенснэ, кэнгуру, кэтгутъ, кэксъВообще в русском языке осталось ощущение, что «э» - буква чужеземка. Вспомните хотя бы как произносит слово «крЭм» героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит», чтобы подчеркнуть статус косметики: импортный, дефицитный.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/158134

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