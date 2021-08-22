Британский «Крест Виктории»: почему эта награда изготовлена из русских пушек

Высшей военной наградой в Великобритании считается «Крест Виктории». Медалью награждают за особую доблесть, проявленную в бою за Британское королевство. Интересно, что сама награда изготовлена не из драгоценных металлов, а из бронзы. Выплавленной из русских пушек.

Крымская война как сфера интересов Англии

О причинах войны 1853-1856 гг. историки спорят до сих пор. Современный исследователь истории, заместитель директора ИМО и СПН МГЛУ Ю.А. Галушко считает, что Крымская война была развязана усилиями Англии. В статье «Крымская война как вектор внешней политики Великобритании в середине XIX века» (опубликованной в журнале «Вестник Московского государственного лингвистического университета. Общественные науки», 2015) он пишет, что ее целью было не уничтожение России, которая к тому времени начала укреплять свой промышленно-производственный потенциал, а ее экономическое ослабление.

Россию необходимо было отсечь от проливов в Черном море, лишив выходов к морям и океанам. Она должна была превратиться в сырьевой придаток Британской империи. Кроме того, Россию нужно было низвергнуть с пьедестала освободителя Европы от войск Наполеона, обесценив политически ее роль лидера в решении проблем Европы и мира. Ввиду этих целей победа над Россией имела для Англии очень важное значение.

Российская империя против коалиционных сил

В итоге была сформирована мощная коалиция, которая выступила против России. В нее, помимо Англии, Франции и Турции, входило и небольшое королевство Сардиния (на территории современной Италии), которое, несмотря на свой малый размер, выставило против России 21-тысячное войско. Всего против российской армии выступило около 767 тысяч человек, от России приняло участие в боях 750 тысяч человек. Наступление шло с разных сторон: на севере, юге и на востоке.

Основные бои развернулись в Крыму и Севастополе. Город героически оборонялся, пережив 11-месячную осаду, жестокие сражения. После того, как в войну вознамерилась вступить Австро-Венгрия заодно с Пруссией, русский император Александр II объявил о прекращении боевых действий. Русские войска покинули Севастополь, а англичане и их союзники принялись вывозить военную добычу.

Пушки стали трофеями

Русскими войсками было оставлено от 3 до 4 тысяч пушек, однако по большей части они были устаревшего образца и не представляли большого интереса для войск союзников. Тем не менее, их вывезли и использовали для установки на площадях, перед публичными зданиями, крепостями и замками, включили в монументальные комплексы. Часть была переплавлена для статуй известных людей. Четверть всех орудий досталась французам, а три четверти вывезли англичане.

Военная награда Англии

Одержав победу в Крымской войне, Англия торжествовала. Королева Виктория учредила особую награду за героизм своих подданных в бою. Историю медали рассматривает Юрий Рябуха, в статье которого «Крест Виктории: из истории награды» (публикация в журнале «Вестник Мариупольского государственного университета. Серия Философия, культурология, социология», 2013) автор исследует предмет, опираясь на работы историка С. Ченныка и данные архивов «Лондонской газеты».

В июне 1857 года этой награды впервые были удостоены 62 героя, проявившие доблесть в сражениях. Королева собственноручно вручила кресты воинам. Всего за геройские действия в Крымской войне награды получили 111 человек.

Крест королевы могут получить только подданные Ее Величества, воины других стран эту награду получать не имеют права. В наши дни награда стала большой редкостью, после Второй мировой войны ею награждены только 14 человек. То, что за все время, пока награда существует, а это полтора века, ее получили всего 1356 героев, делает Крест Виктории одной из самых ценных наград в истории.

Выполненная в виде креста, очень похожего на мальтийский, но без вырезов, она крепилась на муаровой алой ленте. На диске медали был отлит британский лев, всеми четырьмя лапами опирающийся на корону – символ величия Англии. Надпись «For valour» («За отвагу») располагается внизу. С обратной стороны делают гравировку имени, звания и наименование полка героя, а также дату совершения подвига.

Крест Виктории выполнен из бронзы. Для отливки награды используют металл как раз тех самых трофейных пушек, вывезенных из Севастополя. Королева лично приняла решение, чтобы награды были сделаны именно из трофейного оружия, хотя вначале планировалось, что они будут из драгоценных металлов.

Изготавливает медаль ювелирная фирма «Ханкокс». Металл находится в хранилище Доннингтона, без доступа дневного света, чтобы не снизить его качество. Берут его оттуда крайне редко. Известно, что последний раз ювелиры получали бронзу в октябре 1959 года в количестве 1417,5 грамма, из которой изготовили 12 крестов. В хранилище остается 10149,1 грамма металла, из этого количества получится изготовить 85 крестов.

С. Ченнык, историк из Симферополя, пишет на портале «Military Крым», что каждую медаль делают вручную, поэтому награда имеет высокую художественную ценность, несмотря на то, что металл, из которого она изготовлена, самый простой.

Ювелиры считают, что награда поистине бесценна. Это подтверждают данные с аукционов – самая высокая цена, по которой был продан Крест Виктории – 491,5 тысячи долларов США. Аукцион Bonhams & Goodman за эту сумму продал крест, которым был награжден австралийский офицер в ходе 1-й мировой войны. Самая большая коллекция крестов, которую скупил англичанин Майкл Эшкрофт, оценивается в 20 млн. долларов.

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