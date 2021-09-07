Топ-10 Странных фактов о Майке Тайсоне

Ни один спортсмен в мире не заставил подняться столько бровей и не попал в такое количество заголовков прессы, как Майк Тайсон. В то время как он никогда не был самым технически опытным боксёром, его дикий, безжалостный натиск помогал ему заканчивать многие из своих боёв уже в первом раунде. Его жизнь была похожа на американские горки, поездку на которых лишь немногие из нас могли бы себе представить. В его жизни было всё: побег из гетто, когда он был ещё мальчиком, завоевание победы Всемирном боксёрском совете (WBC) всего в 20 лет, невероятное богатство и банкротство, тюрьма, смерть ребёнка, ужасные пагубные пристрастия, татуировка на лице и, конечно же, печально известный «Кусачий Бой» (Bite Fight) 1997 года, в котором он откусил часть уха своего соперника Эвандера Холифилда (Evander Holyfield).

10. Майк Тайсон против Философа

На протяжении своей карьеры Тайсон дрался с одними из самых опасных людей на планете, многих из которых он избил до потери пульса, заставив рухнуть на мат уже в первом туре. Но в 1987 году неповоротливый боксер проиграл в споре с пожилым профессором философии.

Во время вечеринки в Нью-Йорке Майк начал ссориться с супермоделью Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), которая была тогда ещё подростком, и с которой он встречался на тот момент.

Когда дело приняло неприглядный оборот, друг Наоми побежал за помощью. Помощь пришла из самого необычного источника: вместо какого-то дородного бойца, попытавшегося закончить ссору влюблённых, на место происшествия прибыл крошечный 77-летний мужчина. Это был Альфред Джулс Айер (A J Ayer), британский философ.

Тайсон был сбит с толку и разгневан заступничеством пожилого стипендиата. Он закричал «Ты знаешь, кто я, чёрт возьми? Я чемпион мира». Айер ответил «А я бывший профессор логики из Уайкхэма (Wykeham). Мы оба выдающиеся в своей области. Я полагаю, что мы сможем обсудить ситуацию как рациональные мужчины».

Удивительно, но они начали разговор, а Кэмпбелл сбежала. Конечно, Айер, вероятно, мог лучше справиться с такой ситуацией, чем большинство пенсионеров, ведь он работал в Секретной разведывательной службе MI6 во время Второй мировой войны.

9. Голуби

Во многих городах мира голуби считаются вредителями, «крысами с крыльями», пачкающими каждую поверхность своими экскрементами. Тем не менее, молодой Майк Тайсон был очарован этими птицами.

После кражи со взломом, которую он совершил, когда ему было всего 10 лет, он остался с пачкой денег, прожигавших ему дыру в кармане. Он потратил 100 долларов на свою собственную стаю голубей, перемещая их по нескольку штук за один раз на крышу. К сожалению, другие узнали, где он прятал своих птиц, и попытались украсть их. Когда Майк столкнулся с ворами, мальчик по имени Гэри Флауэрс (Gary Flowers) взял одного из голубей и оторвал ему голову, кинув кровавые останки в Тайсона.

Воодушевленный своими друзьями, Майк атаковал Флауэрса и одним мощным ударом уложил мальчика на пол. Это стало рассветом его легенды.

Вскоре он приобрел репутацию в окрестности, и другие дети приходили бросить ему вызов. В возрасте 11 лет он был закалённым улицей бандитом, но за все эти годы его любовь к голубям никогда не сходила на нет. Он даже вёл своё собственное шоу об этих птицах на канале «Планета Животных» (Animal Planet), под названием Вызов Тайсону (Taking On Tyson).

8. Издевки

Когда-то Железный Майк был пухленьким мальчиком в очках с дефектом речи, и являлся мишенью для огромного количества окрестных хулиганов. Когда ему было семь лет, его мать потеряла работу, и семья была вынуждена переехать в Бруклин, в район, известный торговлей наркотиками и насилием.

В ходе одного памятного инцидента, когда Майк был в первом классе, мальчик, который был старше его, пытался его ограбить. Когда у Майка не нашлось никаких денег, мальчик попытался забрать его обед. Майк защитил свою еду, которую он описал как фрикадельки, завернутые в алюминиевую фольгу. Этот мальчик, в конце концов, избил его, украл его очки, и положил их в бензобак соседней машины. Майк позже объяснил: «Я чувствую себя трусом, и по сей день из-за этого издевательства. Беспомощность — это дикое чувство. Его практически нельзя забыть».

Когда он стал старше и развил свои боевые навыки, Майк начал брать реванш у некоторых из хулиганов, которые издевались над ним, когда он был ещё маленьким мальчиком. Он заявил: «Этот парень, который взял мои очки и выбросил их? Я избил его на улице, как чёртову собаку, за то, что он унизил меня. Он, возможно, забыл об этом, но я никогда не забывал».

7. Убийца

Хотя правила позволили значительно сократить опасность бокса за долгие годы, это всё-таки гладиаторский спорт, и люди иногда получают тяжёлые ранения или даже оказываются убитыми. Например, в 1947 году, Шугар Рэй Робинсону (Sugar Ray Robinson) приснился кошмар, что он убьёт своего противника, Джимми Дойла (Jimmy Doyle), на ринге. Он грозился бросить борьбу, но промоутеры фактически привлекли католического священника, чтобы тот уговорил его. К абсолютному ужасу Робинсона, он действительно убил Дойла, и это происшествие преследовало его всю оставшуюся жизнь.

Каждый боксер стремится одолеть своего противника, но лишь совсем немногие обладают смертельными намерениями. Майк Тайсон был одним из этих немногих людей.

Во время интервью он заявил, что он был «разочарован», что он никогда никого не убивал на ринге, и что он на самом деле завидовал другим борцам, которым это удавалось. Если кто-то и боксировал достаточно жестоко, чтобы убить другого человека, то это был Майк Тайсон, но эта подавляющая агрессия заканчивала многие бои в течение нескольких секунд, до того, как реальный ущерб мог быть нанесён.

6. Его жена изменила ему с Брэдом Питтом



Некоторые отвратительно жеманные пары заключают пакты «об измене» (то есть он может изменить ей, только если ему представится возможность переспать с Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), а она сможет изменить ему, только если это будет Джордж Клуни (George Clooney)). Это глупые мечты людей, создающих их, чтобы скоротать время. В ту же серию входят вопросы о том, что бы вы сделали, если бы выиграли 100 миллионов долларов в лотерею или внезапно получили сверхспособности. Эти мужья с радостью предоставляют своим жёнам карт-бланш на то, чтобы позабавиться с определенным списком знаменитостей, если такой шанс им когда-нибудь представится. Майк Тайсон почувствовал последствия такого карт-бланша на своей шкуре.

Он все ещё регулярно встречался со своей женой Робин Гивенс (Robin Givens) во время их развода в конце 80-х годов. Однажды он зашёл, чтобы навестить её без предупреждения, и обнаружил, что она сидит в машине ни с кем иным, как с Брэдом Питтом. Хотя Питт играл крутых парней в своих фильмах, таких как Тайлер Дерден (Tyler Durden) в фильме "Бойцовский клуб" или безжалостного чемпиона по боксу в «Большом куше», он явно не был достойным соперником для Железного Майка. Тайсон заявил, что Питт был в ужасе и умолял его не давать воли насилию. В тот момент, как он признал, «Я был зол, как ад», но уже давно забыл об этом.

5. Его тренер направил на него пистолет

Учитывая его склонность к мелкой преступности и насилию, Майка несколько раз запирали в наказание, когда он был ещё ребенком. В конце концов, в возрасте 13 лет он угодил в учреждение под названием Элмвуд (Elmwood), расположенное в северной части штата Нью-Йорк. Один из консультантов распознал его талант и порекомендовал его Касу Д'Амато (Cus D’Amato), легендарному тренеру по боксу.

Одним из сотрудников Каса был Тедди Атлас (Teddy Atlas), тренер и комментатор, лучше всего известный по шраму, тянувшемуся от левой стороны его лба вплоть до челюсти. Он получил шрам в уличной драке в юности, и на закрытие раны тогда потребовалось наложить 400 швов. Атлас работал в тесном контакте с Тайсоном, но их отношения распались в 1982 году, когда Майк завёл интрижку с молодой девушкой, связанной с женой Атласа.

Когда Тедди узнал об этом, он был вне себя от ярости, он вытащил свой пистолет 0,38 калибра, наставил его на боксёра-подростка и выстрелил в него, хотя и нарочно промахнулся. Кас уволил Атласа, и в течение более чем 20 лет, Тедди держал обиду, называя Тайсона фальшивкой и лжецом даже многие годы спустя.

В августе 2013 года мужчины пришли к соглашению, когда Майк признался, что он был неправ, и они пожали друг другу руки. Атлас позже сказал: «Я отдаю ему должное за то, что он повёл себя как джентльмен».

4. Видеоигры

У многих детей из 1980-х годов остались тёплые воспоминания об игре за персонажа Майка Тайсона в Punch-Out! на Nintendo. Вы играете за «Маленького Мака» (Little Mac), хиленького боксёра, постепенно идя в гору, проводя бои с серией всё более странных и мощных персонажей, пока не достигните Майка Тайсона, который мог уничтожить ваши надежды одним ударом. Ходят слухи, что Тайсон подписал контракт с Nintendo на трёхлетнее использование своего образа всего за 50 000 долларов, так как он ещё не был чемпионом, когда ему поступило предложение. Если бы они подождали, Nintendo, скорее всего, пришлось бы выложить миллионы за привилегию использования изображения Майка.

В своей игре Уличный боец 2 (Street Fighter II) компания «Capcom» также попыталась заработать на Тайсоне, без того, чтобы упомянуть его или же заплатить за использование его образа. При разработке игры они создали неуклюжего афроамериканского боксёра под именем «М. Бизон» в качестве босс персонажа. Тем не менее, когда игра была портирована для выпуска за пределами Японии, «Capcom» изменил имена своих персонажей, чтобы избежать любой потенциальной неприятности с законом. Персонаж был переименован в «Балрога» (Balrog), но следы странной личности Майка Тайсона были всё-таки оставлены. В одной игре из серии, он дразнит своего оппонента: «Если ты опять будешь так драться, я откушу тебе ухо!»

3. Тигры

Возможно, наивысшим символом непомерного богатства и эксцентричности Тайсона стал его зверинец, состоявший из больших кошек. На протяжении многих лет, у него во владении было несколько бенгальских тигров, и он даже спал с некоторыми из них в своей постели.

Однако к 2002 году его финансы пришли в полный крах, а расходы на владение такими животными стали выходить за рамки его чековой книжки. В соответствии с документами, кормление одного тигра обходилось ему более 4000 долларов в месяц. Он был вынужден их продать.

Одна из кошек, по кличке Шторм (Storm), была продана Рою Куперу (Roy Cooper), татуировщику из Индианы, который сделал Тайсону его знаменитую татуировку на лице. Купер содержал трёх других тигров в своей мастерской. Министерство сельского хозяйства США позже конфисковали их всех, за содержание тигров в ненадлежащих условиях. Когда Майк появился на шоу Конана О'Брайена (Conan O’Brien) в 2013 году, он вспоминал о своём проживании со своими тиграми, рассказав как один раз одна из кошек «поцеловала его» и случайно ударила его головой в челюсть, выбив его золотые зубы. Он утверждает, что хотел бы завести себе тигра, но признаёт, что он должен был бы держать его в частном заповеднике, так как его жена никогда не позволила бы тигру находиться рядом с детьми.

2. Горилла

С годами Майк Тайсон, казалось бы, стал машиной по производству цитат. Перед боем с Ленноксом Льюисом (Lennox Lewis), Тайсон лихо заявил, что он съест детей соперника. Однажды он заявил, что он пытался подкупить сотрудника зоопарка, чтобы тот позволил ему сразиться с самым крупным приматом в мире. Он сказал: «Я заплатил рабочему зоопарка в Нью-Йорке, чтобы он открыл его только для меня и Робин [его жена]. Когда мы добрались до клетки с гориллой, там сидела одна большая горилла, которая просто издевалась над всеми другими гориллами. Они были невероятно сильными, но их глаза были как у невинного младенца. Я предложил сотруднику зоопарка 10 000 долларов за то, чтобы он открыл клетку и позволил мне разбить нос этой гориллы! Он отказался».

Как и в случае многих других историй Тайсона, правдивость этого рассказа, вероятно, никогда не будет проверена, но он не кажется таким уж невероятным, если учитывать его характер. Для тех, кому интересно, чем бы закончился такой бой, то стоило бы ставить деньги на Кинг-Конга. Довольно сложно проверить верхний предел силы гориллы, и оценки отличаются друг от друга. Тем не менее, для сравнения, шимпанзе наносили сильный вред людям, когда между видами происходили насильственные столкновения. Самец гориллы в два раза больше шимпанзе, и его сила, скорее всего, пропорционально больше.

1. Письмо фаната





В то время как Тайсон скорее всего привёл бы себя к финансовому краху самостоятельно, этот процесс, конечно, ускорило коррумпированное управление Дона Кинга (Don King). Насколько именно денег Кингу удалось его надуть, точно неизвестно, но по различным оценкам сумма состоит из десятков миллионов долларов. Мало того, что Кинг грабил Майка сам, он ещё и пересылал деньги своим собственным членам семьи, устроив их на целом ряде фиктивных рабочих мест.

Одной из этих так называемых сотрудников была дочь Кинга по имени Дебби, которая зарабатывала 52 000 долларов в год за работу с фан-клубом Майка. Согласно его шофёру и помощнику Руди Гонсалесу (Rudy Gonzalez), Майк даже не знал, что у него был фан-клуб, но, когда он узнал, он решил навестить учреждение и посмотреть, что там происходит. Когда он прибыл на место, он обнаружил ящики с непрочитанными письмами, наряду с провокационными письмами и нижним бельём женщин.

Когда Тайсон и Гонсалес открыли некоторые из писем, они наткнулись на письмо от женщины, которая умоляла Майка позвонить и поговорить с её ребёнком, который умирал от рака. Он сразу же сделал это, но узнал, что звонок опоздал ровно на год. Узнав эту новость, Железный Майк сразу заплакал. Даже у тех мужчин, которые жаждут убивать других на ринге, может быть мягкая сторона характера.

Источник : https://spletnik.temaretik.com/2292756914726243192/

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