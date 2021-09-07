Неизвестные факты о Майке Тайсоне

Псих Причем известно это было еще до того, как Тайсон откусил ухо Эвандеру Холифилду . Еще в юности психологи «наградили»Тайсона диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Впервые об этом общественность узнала из уст его первой супруги актрисы Робин Гивенс. Вегетарианец Несмотря на тягу к мясу с кровью,«железный» Майк преимущественно употребляет в пищу листья Шпината и стебли сельдерея. Такая жесткая диета не могла не повлиять на фигуру атлета -за два года он сбросил более 50 килограммов. Более того, североамериканские СМИ утверждают, что Тайсон является веганом - строгим блюстителем вегетарианства. Мямля В детстве Майк за своеобразную манеру говорить имел прозвище - «Волшебный мальчик». Более того, толстого мальчика постоянно обижали сверстники, а сдачи в ответ он не давал - от недостатка смелости. Спустя десятилетия изменилось многое. «Волшебный мальчик» стал «железным». Из толстого он превратился в крепко сложенного мужчину. Появилась смелость - тому доказательство три жены и «куча»любовниц. Но одна из немногих черт, которая его до сих пор связывает с детством- манера разговаривать.

Любитель голубей Разведение голубей - главное хобби жизниТайсона. Страшно представить, но сейчас в его замке-скворечнике более двухтысяч птиц. Могло быть и побольше. Голову одной из них в детстве на глазах Майка скрутил один из хулиганов. Тайсон скромничать не стал и его жестоко избил. Провинившимся оказался один из членов хулиганской банды Бруклина,которая оценила поступок любителя голубей. С этого момента бруклинские ребята стали обучать Майка азам уличного боя. Умственно отсталый Могло быть и побольше. Голову одной из них в детстве на глазах Майка скрутил один из хулиганов. Тайсон скромничать не стал и его жестоко избил. Провинившимся оказался один из членов хулиганской банды Бруклина,которая оценила поступок любителя голубей. С этого момента бруклинские ребята стали обучать Майка азам уличного боя. Знакомство с уличной бандой не могло неотразиться на умственном развитии будущей звезды бокса. Он по примеру сверстников-хулиганов откровенно «забил» на учебу и был разжалован педагогами в «умственно отсталого». Но нет худа без добра. В 13 лет,оказавшись в колонии для малолетних, он познакомился с Бобби Стюартом - своим первым тренером. Прозорливый учитель бокса заключил с ним договор, что будет тренировать Тайсона, пока тот учится. Сделка оказалась успешной - Тайсон не только начал усердно тренироваться, но и полюбил чтение. Восьмикратный отец Столь богатое потомство уродилось у«железного» Майка от трех жен и нескольких женщин. Имена его детей: Рейна, Амир, Деамата Килрейн, Майки Лорна, Мигель Леон, ДАмато (в честь гуру и учителя Кус Д Амато), Милан, Морокко. К сожалению, в 2009году скончалась еще одна дочь - Эксодус. Она погибла в результате несчастного случая, запутавшись в проводах от беговой дорожки. Еврей Кроме африканских, у Тайсона есть еврейские корни. Несколько лет назад он хотел принять иудаизм. Священное обрезание должны были провести известные раввины Артур Шнайер и Шмули Ботич. Говорят, процедуру вызывался провести тот самый «безухий» Эванер Холифилд. Однако впоследний момент Тайсон отказался. Любитель тату и оберегов В отличие от российских футболистов, покрывающие свои тела примитивными иероглифами,татуировки Тайсона - тотемы и обереги. Так Узор в стиле племени Мауи он выбил после проигранного боя Ленноксу Льюису. На левом предпречье у Майка – портретего второй жены. На правом плече – кумир, американский теннисист Артур Эш снадписью Days of Grace (Дни Благодати), на левом предплечье – дракон, на плече– Мао Дзе Дун, на нижнем ребре – Че Гевара. Певец и танцор «Я желаю танцевать и петь. Хочу участвовать в танцевальных мюзиклах», - сказал Тайсон журналистам в Гонконге год назад, отвечая на вопрос о роде деятельности,которой он бы хотел себя посветить в будущем.А уже в этом году«железный» Майк рассказал о более конкретных планах. «Я чернокожий парень, и почему бы вам не представить меня в роли Отелло? Сыграть героя Шекспира — это было бы что-то особенное. Конечно, мне к этому нужно готовиться», - сказал легендарный боксер. Примерный семьянин И нет сомнений, что вышеназванная цель (о роли или постановке мюзикла) будет осуществлена. Заминувшие десятилетия Тайсон проделал колоссальный объем работы,перевоплотившись из отъявленного драчуна-хулигана в хорошего парня. Сейчас онформально на пенсии и живет в пригороде Лас-Вегаса. Но без дела не сидит. Дети,голуби, светские мероприятия, благотворительность, теперь уж мюзиклы - все ему по плечу. Главное - иметь мечту и верить в себя.

Его жена изменила ему с Брэдом Питтом

Однажды он зашёл, чтобы навестить свою жену без предупреждения, и обнаружил, что она сидит в машине ни с кем иным, как с Брэдом Питтом. Хотя Питт играл крутых парней в своих фильмах, таких как Тайлер Дерден (Tyler Durden) в фильме "Бойцовский клуб" или безжалостного чемпиона по боксу в «Большом куше», он явно не был достойным соперником для Железного Майка. Тайсон заявил, что Питт был в ужасе и умолял его не давать воли насилию. В тот момент, как он признал, «Я был зол, как ад», но уже давно забыл об этом.

Видеоигры

У многих детей из 1980-х годов остались тёплые воспоминания об игре за персонажа Майка Тайсона в Punch-Out! на Nintendo. Вы играете за «Маленького Мака» (Little Mac), хиленького боксёра, постепенно идя в гору, проводя бои с серией всё более странных и мощных персонажей, пока не достигните Майка Тайсона, который мог уничтожить ваши надежды одним ударом. Ходят слухи, что Тайсон подписал контракт с Nintendo на трёхлетнее использование своего образа всего за 50 000 долларов, так как он ещё не был чемпионом, когда ему поступило предложение. Если бы они подождали, Nintendo, скорее всего, пришлось бы выложить миллионы за привилегию использования изображения Майка.

Тигры

Возможно, наивысшим символом непомерного богатства и эксцентричности Тайсона стал его зверинец, состоявший из больших кошек. На протяжении многих лет, у него во владении было несколько бенгальских тигров, и он даже спал с некоторыми из них в своей постели.Однако к 2002 году его финансы пришли в полный крах, а расходы на владение такими животными стали выходить за рамки его чековой книжки. В соответствии с документами, кормление одного тигра обходилось ему более 4000 долларов в месяц. Он был вынужден их продать.

Горилла

Тайсон предложил сотруднику зоопарка 10 000 долларов за то, чтобы он открыл клетку и позволил ему разбить нос огромной горилле, которая была в два раза больше боксера ! Однако сотрудник зоопарка отказался.

Письмо фаната

Как-то Тайсон наткнулись на письмо от женщины, которая умоляла Майка позвонить и поговорить с её ребёнком, который умирал от рака. Он сразу же сделал это, но узнал, что звонок опоздал ровно на год. Узнав эту новость, Железный Майк сразу заплакал. Однозначно, даже у тех мужчин, которые жаждут убивать других на ринге, может быть мягкая сторона характера!

Источник : https://www.sovsport.ru/boxing/articles/620543

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