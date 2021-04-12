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Как большевики изменили Россию после прихода к власти

Большевики не только втянули Россию в хаос и междоусобицу, но и способствовали положительным преобразованиям во всех сферах жизни. Благодаря советской власти население получило немыслимые в царское время права и возможности.

Прекратили войну

Как большевики изменили Россию после прихода к власти

 

26 октября 1917 года после доклада Ленина большевики приняли «Декрет о мире», в котором предлагалось «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом, демократическом мире» без аннексий и контрибуций. В документе новые власти заявляли об отказе от принципов тайной дипломатии и давали добро на публикацию секретных договоров, заключенных царским и Временным правительствами.

Переговоры о мире начались 22 декабря 1917 года. После трех дней обсуждения страны германского блока согласились на советские инициативы, однако при условии сохранения аннексий и контрибуций. Сепаратный мир, подписанный между советской Россией и Центральными державами 3 марта 1918 года, ознаменовал не только прекращение войны, но и признание Россией поражения.

Брестский договор, по которому Россия теряла значительные территории, вызвал резкую критику как со стороны внутрипартийной оппозиции, так и практически всех политических сил страны.

Но в нем были и свои плюсы. Британский историк Ричард Пайпс заметил, что, прозорливо пойдя на унизительный мир, Ленин выиграл необходимое время и смог заслужить широкое доверие большевиков. Дальнейшие действия советского правительства, по сути, спровоцировали Германию на разрыв Брестского мира, вслед за чем она капитулировала перед западными союзниками.

Брестский мир при всей его противоречивости в итоге свел на нет роль Германии во внешнеполитическом окружении советской державы, но главное, он прекратил изнурительную для народа многолетнюю войну и позволил России сэкономить значительные силы и средства, что в дальнейшем сыграло едва ли не решающую роль в отражении интервенции.

Как большевики изменили Россию после прихода к власти

 

Вернули землю

Для того, чтобы заручиться поддержкой самого многочисленного класса в стране – крестьянства – Ленин вынес на утверждение соратников по партии «Декрет о земле», идея которого была позаимствована у эсеров. Декрет был принят на Втором всероссийском съезде советов 8 ноября 1917 года. Документ предусматривал переход помещичьих и других земель в распоряжение крестьянских комитетов и уездных Советов впредь до окончательного решения всех земельных вопросов Учредительным собранием.

Интересно, что по данным Наркомзема 15% помещичьей земли уже было захвачено крестьянами до октября 1917 года.[С-BLOCK] В Декрет также вошел «Наказ о земле», составленный еще в августе, согласно которому частная собственность на землю отменялась, а земля объявлялась «всенародным достоянием» и подлежала уравнительному разделу между крестьянами по трудовой потребительской норме.

Декрет постановлял: «Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования». По данным Центрального Управления Землеустройства к концу 1920 года в 36 губерниях Европейской части России из 22 847 916 десятин нетрудовых земель в распоряжение крестьянства поступило 21 407 152 десятин, что увеличило площадь крестьянских земель с 80 до 99,8%.

Как большевики изменили Россию после прихода к власти

 

 

 

 

Национализировали имущество

Чтобы избежать подрывной деятельности «буржуазных элементов» и выполнить свои обещания перед трудящимися советское государство провело национализацию путем принудительной и полной конфискации принадлежавших крупному капиталу основных средств производства и банков. С декабря 1917 по февраль 1918 года в России было национализировано большое количество промышленных предприятий, собственники которых занимались саботажем и организацией контрреволюционных заговоров, а также предприятий, принадлежавших эмигрировавшим за границу капиталистам.

В конце 1917 года большевики национализировали банки, уличенные в финансировании контрреволюции, которые нарушали установленный за ними контроль со стороны рабочего класса. 22 апреля 1918 года была национализирована внешняя торговля, а 28 июня пришло время крупных предприятий всех отраслей промышленности. Ленин в условиях национализации важнейшее значение придавал обучению трудящихся управлением делами общества и производства. «Конфисковать можно с одной «решительностью» без уменья правильно учесть и правильно распределить, обобществить же без такого уменья нельзя», – констатировал вождь пролетариата.

Как большевики изменили Россию после прихода к власти

 

Дали права

2 ноября 1917 года к первым декретам Советской власти был добавлен еще один документ, укреплявший влияние большевиков на национальных окраинах – «Декларация прав народов России». Она провозглашала отмену всех национальных и религиозных привилегий и ограничений, а также право наций, входивших в состав Российской империи на «самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». Наличие таких прав, без сомнения угрожавших целостности России, тем не менее позволяло надеяться на успех советской власти в обширных регионах страны, где еще не успел сформироваться пролетариат.

В декларации подписанной Лениным и Сталиным, в частности, говорилось: «Раскрепощаются крестьяне от власти помещиков, ибо нет больше помещичьей собственности на землю — она упразднена, раскрепощаются солдаты и матросы от власти самодержавных генералов, ибо генералы отныне будут выборными и сменяемы. Раскрепощаются рабочие от капризов и произвола капиталистов, ибо отныне будет установлен контроль рабочих над водами и фабриками. Все живое и жизнеспособное раскрепощается от ненавистных оков».

Как большевики изменили Россию после прихода к власти

 

Обеспечили социальные гарантии

11 ноября 1917 года большевики выполнили то, что давно обещали рабочим – приняли Декрет «О восьмичасовом рабочем дне». Согласно Декрету рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка предприятия, не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю, включая и время, употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок рабочего помещения. Постепенно обеспечивались и другие социальные гарантии: сокращалась рабочая неделя, вводились ежегодные оплачиваемые отпуска, в том числе – декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, а также пенсии по старости и инвалидности, создавались механизмы бесплатной и общедоступной медицинской помощи.

По мере возможности власти решали жилищные проблемы. Из рабочих казарм, зачастую с нарами в несколько этажей, и ночлежек трудящихся переселяли сначала в коммунальные квартиры и общежития с удобствами, затем появилась возможность давать бесплатно пусть небольшие, но отдельные квартиры с недорогими коммунальными услугами.

Как большевики изменили Россию после прихода к власти

 

Провели электрификацию

В 1920 году в разгар Гражданской войны советское правительство по инициативе и под руководством Ленина разработало перспективный план электрификации страны – знаменитый ГОЭЛРО. План предусматривал преобразование не только сферы энергетики, но и всей экономики страны. Стали интенсивно развиваться задействованные в хозяйственной деятельности территории. В выполнении планов по электрификации страны советское правительство всячески поощряло инициативы частников, которые могли рассчитывать на налоговые льготы и кредиты от государства. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10–15 лет, охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский), где предусматривалось строительство 30 электрических станций общей мощностью 1,75 млн кВт.

Этот грандиозный проект во многом заложил основы будущей индустриализации страны. Посетивший советскую Россию писатель-фантаст Герберт Уэллс писал по поводу ГОЭЛРО: «Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой огромной равнинной, покрытой лесами стране, населённой неграмотными крестьянами, лишённой источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность? Я не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром».

Как большевики изменили Россию после прихода к власти

 

Ввели всеобщую грамотность

Еще накануне Октябрьской революции Ленин сказал сакраментальную фразу: «Россия бедна, чтобы платить честным работникам народного просвещения, но Россия весьма богата, чтобы кидать миллионы и десятки миллионов на дворян-тунеядцев». 26 декабря 1919 года Советом Народных Комиссаров был принят исторический Декрет «О ликвидации безграмотности». Документ обязывал все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, учиться грамоте на родном или на русском языке – по желанию. Ликвидация безграмотности рассматривалась как непременное условия обеспечения сознательного участия всего населения в политической и хозяйственной жизни России.

Как писал главный инициатор Декрета Ленин, «нам нужно добиться, чтобы уменье читать и писать служило к повышению культуры, чтобы крестьянин получил возможность применять это уменье читать и писать к улучшению своего хозяйства и своего государства».[С-BLOCK] Реализовать подобную программу в условиях Гражданской войны и интервенции было чрезвычайно сложно. Однако советское правительство выделяло на борьбу с неграмотностью огромные средства.

Все снабжающие организации были обязаны удовлетворять нужды ликбеза в первую очередь. К 1926 году СССР по уровню грамотности занимал только 19 место в мире, уступая, к примеру, Португалии и Турции. Все еще сохранялись значительные перепады между городским и сельским населением. Так, на 1926 год грамотными считались 80,9% горожан и 50,6% сельских жителей. Окончательно массовая безграмотность была преодолена к концу 1930-х годов.

Частично использован источник : https://weekend.rambler.ru/read/40346198-kak-bolsheviki-izme...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Несомненно, большевики создали Великую Державу, но за счёт: геноцида собственного народа, голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей, и т.д .Безусловно, все эти жертвы можно было хоть как-то еще оправдать, если этот утопический  строй со временем не рухнул бы как карточный домик.

Само собой, сторонники большевиков однозначно возлагают вину за это в первую очередь на последующих якобы бездарных руководителей советского государства, но не могли же они все быть таковыми, тем более что их «выбирал» непосредственно советский народ.

На мой взгляд, главной причиной неизбежного развала СССР было то, что этот строй был по своей сути утопическим и рассчитан только на таких фанатичных и жестоких палачей и изуверов, как Ленин и Сталин, которые фанатично верили в виртуальную и абсурдную мечту торжества мировой революции, закончившуюся крахам для советского народа! Говорить же, что именно большевики превратили Россию в великую державу – это тоже самое , что сказать, если бы не Хрущев, то Гагарин не полетел бы в космос!

В этом отношении вызывает возмущение, когда слушаешь некоторых нерадивых историков и людей , которые считают, что если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит, что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию. Неужели, Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития как это было во многих прогрессивных странах?

Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче и счастливее ! Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми!

В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации.

Порой трудно понять , как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами? К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм.

А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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