4 удивительных факта о женщинах ранней церкви

Все мы хорошо знаем новозаветное требование апостола Павла касательно того, что «женщины должны молчать в церквях» (1 Кор. 14:34). На основе это долгое время считалось, что женщины с самого начала были исключены из церковного руководства. Однако за долгие годы исторических исследований накопилось немало свидетельств того, что в ранней церкви существовали женщины-священнослужительницы - диакониссы. Сведения о них слишком скудны и отрывочны, и существует немало противоречивых точек зрений касательно их роли в жизни церкви. Однако эти четыре факта можно считать неоспоримыми.

Факт 1. Во времена ранней церкви женщины тоже рукополагались в сан

Во многих древних источниках упоминаются женщины, которые занимали руководящие должности в церкви. Сведения такого рода можно прочитать в первую очередь на погребальных надписях. Так, надпись на надгробии из Малой Азии гласит: "Могила Афанасии, диакониссы, и её приёмного ребёнка" (MAMA 3.212b). О том же свидетельствуют надписи на предметах, которые были дарованы церкви. Например, надпись на мраморной колонне в базилике "Целерины, диакониссы" (SEG 45-945).

Отцы церкви тоже нередко восхваляли женщин, занимавших ведущие должности в церкви, за их выдающиеся добродетели.

Почему эти женщины оказались забыты? Историк Грейс Мейсли утверждает, что церковь в какой-то момент пересмотрела свои догматы рукоположения. Причём произошло это не ранее 11 века - именно в это время из богослужебных текстов исчезают молитвы о рукоположении женщин.

Вообще в древнем Риме женщины никогда не считались равными мужчинам. Социальные нормы и законы давали мужчинам гораздо большую свободу и власть, чем женщинам. Однако всё это не исключало возможность лидерства женщин как в политике, так и церковной жизни. Конечно, мужчины чаще занимали руководящие должности, но часто выполнение важных в обществе задач сверялось и женщинам.

Святая Фёкла. Фреска Спасо-Преображенского собора в Чернигове, 11 век. Фёкла была одной из первых диаконисс. Согласно преданию, апостол Павел напутствовал её на обучению людей Слову Божию.

Факт 2. Священнослужительство женщин не считалось ересью

Этот факт можно основывать на том, что христианская церковь первых веков не была однородной - она включала множество течений и местных традиций. История говорит о том, что женщины занимали руководящие должности во многих христианских общинах. Однако отцы церкви прямо высказываются против участия женщин в церковных обрядах. Так, Тертуллиан высказывается против того, чтобы женщина могла крестить. Однако остальные ведущие христианские общины предписывали женщинам участвовать и в обряде крещения в том числе.

Вообще существует очень много противоречивых данных касательно участия женщин в церковных обрядах. Однако одно точно - в ранней церкви это базировалось на местной традиции и не считалось ересью.

Факт 3. Чаще всего диакониссы возглавляли группы женщин, однако могли руководить и мужчинами

Святая Фёкла. Фреска Спасо-Преображенского собора в Чернигове, 11 век. Фёкла была одной из первых диаконисс. Согласно преданию, апостол Павел напутствовал её на обучению людей Слову Божию.

Факт 2. Священнослужительство женщин не считалось ересью

Этот факт можно основывать на том, что христианская церковь первых веков не была однородной - она включала множество течений и местных традиций. История говорит о том, что женщины занимали руководящие должности во многих христианских общинах. Однако отцы церкви прямо высказываются против участия женщин в церковных обрядах. Так, Тертуллиан высказывается против того, чтобы женщина могла крестить. Однако остальные ведущие христианские общины предписывали женщинам участвовать и в обряде крещения в том числе.

Вообще существует очень много противоречивых данных касательно участия женщин в церковных обрядах. Однако одно точно - в ранней церкви это базировалось на местной традиции и не считалось ересью.

Факт 3. Чаще всего диакониссы возглавляли группы женщин, однако могли руководить и мужчинами

Дело в том, что когда в древности выбирали религиозного или гражданского лидера, предпочтение отдавалось лицу с высшим социальным статусом. Женщины иногда имели более высокий статус, чем мужчины - из-за их богатства, семьи и личных достоинств. Поэтому они часто выбирались в качестве лидеров.

Язычник Цельс, насмехаясь над христианами, говорил, что слушающие новое учение "должны оставить и отца, и учителей и в сопровождении женщин и своих сотоварищей отправится на женскую половину дома или в портняжную мастерску, из здесь получить совершенное знание" (христиане в те времена действительно устраивали тайные встречи на женской половине домов).

Действительно, первые христиане не видели разницы между мужчинами и женщинами, равно как рабами и их хозяевами - ведь всё люди, согласно новому учению, были сотворены по образу и подобию Бога.

В древнеримских источниках мы находим идеализированные описания женщин, которые предпочитали ограничивать себя частной сферой. Это несколько вводит в заблуждение современных читателей, которые склонны думать, что частная жизнь ограничивается семьёй и домашним трудом. Однако для римлян частная жизнь включала торговлю, образование, религию и общественные отношения - во всём этом участвовали и женщины.

Однако в церкви группы, состоящие из лиц одного пола, всегда были более естественными, поэтому чаще всего диакониссы возглавляли именно женщин.

Факт 4. Многие из этих женщин были замужем

Церковь в общем одобряла целибат и воздержание, но не настаивала на этом в священнической среде. Известно, что многие диакониссы были замужем. В древнем Риме замужество повышало социальный статус женщины, а значит, и её возможности быть избранной на ведущие позиции в церкви.

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