10 фактов о психике человека, которые еще не вошли в учебники (а у нас есть)

Чем дольше ученые исследуют мозг человека, тем к большим открытиям приходят и тем больше закономерностей в его поведении прослеживают. Например, они пришли к выводу, что чем меньше у людей друзей, тем они умнее. Читайте сегодня:

10 фактов о психике, которых вы не знали

Они помогут лучше узнать себя и научиться справляться с жизненными трудностями.

1.У людей с высоким IQ не бывает много друзей

Недавно ученые обнаружили, что умные люди не нуждаются в большом количестве друзей. Их мозг занят решением действительно серьезных проблем, а общение является пустой тратой времени. Но и радоваться отсутствию товарищей не стоит. Исследователи давно доказали, что дружба оказывает положительное воздействие не только на психологическое состояние человека, но и на его здоровье. Поэтому иногда все же нужно отрываться от книг и наслаждаться общением с интересными людьми.

2. Депрессия влияет на цветовосприятие

Люди, страдающие от депрессии, часто говорят, что их жизнь утратила краски. И это не просто фигура речи, это медицинский факт. В угнетенном состоянии человеческая сетчатка становится менее чувствительной к цветам, поэтому люди хуже распознают оттенки. При этом, если вас постоянно окружают серые, бледные цвета, шанс, что вы впадете в депрессию, значительно возрастает.

3. Если рассказать о своих планах, ничего не выйдет

Собрались не есть после шести, начать бегать по утрам или выучить, наконец, английский? Ученые говорят, что лучше никому об этом не говорить, иначе ничего не получится. Рассказывая о своих планах, вы даете команду мозгу поставить галочку “выполнено” и переубедить его в обратном будет очень сложно. К слову, психологи доказали эту закономерность на основании многочисленных опросов и серьезных исследований.

4. Знание иностранного языка помогает принимать решения

Необязательно быть хладнокровным человеком, чтобы принимать взвешенные решения. Достаточно просто думать на иностранном языке. По словам ученых, люди часто действуют на эмоциях, когда дело касается жизненно важных решений. Но стоит начать анализировать свои поступки на другом языке, как активизируется рациональное мышление, которое убережет вас от необдуманных решений и риска.

5. Молодежь чаще подвержена депрессии

Проведенные опросы показали, что самыми несчастными людьми являются те, кому еще нет и 30 лет. Чаще всего тревогу и стресс испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 30. Это только принято считать, что молодость – самое беззаботное время в жизни, а вот миллениалы с этим никак не могут согласиться.