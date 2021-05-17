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10 фактов о психике человека, которые еще не вошли в учебники (а у нас есть)

Чем дольше ученые исследуют мозг человека, тем к большим открытиям приходят и тем больше закономерностей в его поведении прослеживают. Например, они пришли к выводу, что чем меньше у людей друзей, тем они умнее. Читайте сегодня:

10 фактов о психике, которых вы не знали

Они помогут лучше узнать себя и научиться справляться с жизненными трудностями.

1.У людей с высоким IQ не бывает много друзей

две девушки подруги

Недавно ученые обнаружили, что умные люди не нуждаются в большом количестве друзей. Их мозг занят решением действительно серьезных проблем, а общение является пустой тратой времени. Но и радоваться отсутствию товарищей не стоит. Исследователи давно доказали, что дружба оказывает положительное воздействие не только на психологическое состояние человека, но и на его здоровье. Поэтому иногда все же нужно отрываться от книг и наслаждаться общением с интересными людьми.

2. Депрессия влияет на цветовосприятие

черно-белое фото мужчины, смотрящего в окно

Люди, страдающие от депрессии, часто говорят, что их жизнь утратила краски. И это не просто фигура речи, это медицинский факт. В угнетенном состоянии человеческая сетчатка становится менее чувствительной к цветам, поэтому люди хуже распознают оттенки. При этом, если вас постоянно окружают серые, бледные цвета, шанс, что вы впадете в депрессию, значительно возрастает.

3. Если рассказать о своих планах, ничего не выйдет

девушка бежит по дороге

 

Собрались не есть после шести, начать бегать по утрам или выучить, наконец, английский? Ученые говорят, что лучше никому об этом не говорить, иначе ничего не получится. Рассказывая о своих планах, вы даете команду мозгу поставить галочку “выполнено” и переубедить его в обратном будет очень сложно. К слову, психологи доказали эту закономерность на основании многочисленных опросов и серьезных исследований.

4. Знание иностранного языка помогает принимать решения

девушка отказывается от кольца

Необязательно быть хладнокровным человеком, чтобы принимать взвешенные решения. Достаточно просто думать на иностранном языке. По словам ученых, люди часто действуют на эмоциях, когда дело касается жизненно важных решений. Но стоит начать анализировать свои поступки на другом языке, как активизируется рациональное мышление, которое убережет вас от необдуманных решений и риска.

5. Молодежь чаще подвержена депрессии

девушка брюнетка грустит на диване

Проведенные опросы показали, что самыми несчастными людьми являются те, кому еще нет и 30 лет. Чаще всего тревогу и стресс испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 30. Это только принято считать, что молодость – самое беззаботное время в жизни, а вот миллениалы с этим никак не могут согласиться.

6. Креативность зависит от уровня усталости

парень спит за столом

Чтобы начать мыслить креативно, нужно сильно устать, полагают ученые. Творческие идеи часто посещают изможденных людей именно потому, что их мозг не в состоянии работать эффективно: ему не под силу отметать безумные мысли, от которых вы бы обязательно отказались, будь вы полны сил и энергии. Но одна из них вполне может стать толчком для грандиозного проекта. Вот почему блестящие идеи приходят к нам в душе в конце тяжелого рабочего дня.

7. Сплетни составляют 80% любых бесед

девушки сплетничают

И мужчины, и женщины одинаково склонны сплетничать, и это занятие отнимает большую часть разговора. По словам ученых, до 80% бесед является пустым трепом и обменом информации о знакомых и друзьях. В то же время сплетни являются мощным инструментом коммуникации. С их помощью люди поддерживают социальные связи. Кстати, распускать слухи любят не только люди, но и… шимпанзе.

8. Счастье можно купить

парень дарит девушке подарок

Говорят, счастье не купить ни за какие деньги. Но психологи уже давно опровергли это утверждение. По их мнению, тратить деньги нужно не на себя, а на окружающих или благотворительность. Принося радость другим людям, вы растете в собственных глазах, становитесь более значимыми, а значит, счастливыми и довольными жизнью.

9. Доверие появляется в течение 20 секунд

женская рука в мужской

Ученые говорят, что объятия, заключенные на 20 секунд, дарят ощущение доверия, конечно, если они добровольные. За это время в организме успевает выработаться окситоцин – гормон, отвечающий за чувство безопасности, спокойствия и расслабления. Это то, что вы обычно чувствуете в кругу близких людей. Чем не повод чаще обниматься?

10. 80% ваших мыслей негативные

рыжая женщина держится руками за голову

Ежедневно в вашу голову приходит от 13 до 60 тысяч различных мыслей. Ваш мозг может потягаться с самым мощным компьютером. Вот только 80% всех ваших мыслей составляют негативные. И большая их часть повторяется изо дня в день. Ученые говорят, что это абсолютно нормальное явление. Так что расслабьтесь!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2214505258119858828/

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