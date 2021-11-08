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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                       Смейтесь на здоровье!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Как поживает твой тесть?

— Не спрашивай…

— Что, заболел?

— Хуже.

— Умер?

— Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи !!!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Я на прошлой неделе разослал объявление через газету, что ищу спутницу жизни. И вот уже получил целый мешок писем.
— И что в них?
— В основном одно предложение: «Бери мою!»»

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемый дед Мороз, я просила у вас в прошлом году розовый бентли, но желание так и не исполнилось...
С уважением, Памела Андерсон
Уважаемая Памела Андерсон,
скажите спасибо, что я не исполнил желание Рустама из Дагестана!
С уважением, Дед Мороз!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Жена язвительно говорит мужу:

- Замечено, что люди с высокими доходами чаще занимаются сексом.

- Зато люди с низкими доходами делают это cо своими женами!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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