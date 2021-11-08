Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
Смейтесь на здоровье!
— Как поживает твой тесть?
— Не спрашивай…
— Что, заболел?
— Хуже.
— Умер?
— Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи !!!
— Я на прошлой неделе разослал объявление через газету, что ищу спутницу жизни. И вот уже получил целый мешок писем.
— И что в них?
— В основном одно предложение: «Бери мою!»»
Уважаемый дед Мороз, я просила у вас в прошлом году розовый бентли, но желание так и не исполнилось...
С уважением, Памела Андерсон
Уважаемая Памела Андерсон,
скажите спасибо, что я не исполнил желание Рустама из Дагестана!
С уважением, Дед Мороз!
Жена язвительно говорит мужу:
- Замечено, что люди с высокими доходами чаще занимаются сексом.
- Зато люди с низкими доходами делают это cо своими женами!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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