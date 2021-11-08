Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье!

— Как поживает твой тесть?

— Не спрашивай…

— Что, заболел?

— Хуже.

— Умер?

— Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи !!!

— Я на прошлой неделе разослал объявление через газету, что ищу спутницу жизни. И вот уже получил целый мешок писем.

— И что в них?

— В основном одно предложение: «Бери мою!»»

Уважаемый дед Мороз, я просила у вас в прошлом году розовый бентли, но желание так и не исполнилось...

С уважением, Памела Андерсон

Уважаемая Памела Андерсон,

скажите спасибо, что я не исполнил желание Рустама из Дагестана!

С уважением, Дед Мороз!

Жена язвительно говорит мужу:

- Замечено, что люди с высокими доходами чаще занимаются сексом.

- Зато люди с низкими доходами делают это cо своими женами!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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