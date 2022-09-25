Вскружите голову любому: 6 признаков того, что вы и правда сексуальны — это про вас?

Какие проявления в вашем поведении наглядно показывают, что вы действительно сексуальны (и в таком амплуа вас видят все мужчины).

Сексуальность — это не только секс и соответствующее поведение или одежда, это более тонкое и сложное явление, которое сочетает в себе внутренние ощущения себя как представителя пола, но и совокупность физиологических и психологических процессов, которые проявляются по отношению к противоположному полу и сексуальной жизни в общем.

Следует отметить, что как таковых стандартов сексуальности не существует. Миллионы обладательниц шикарных форм не то что не чувствуют себя привлекательными, но и вовсе стыдятся своей внешности. И, наоборот, от, казалось бы, ничем непримечательных девушек веет уверенностью и сексом. Это ощущение рождается и транслируется изнутри. Насколько вы любите себя, свое тело, не стесняетесь недостатков и собственных несовершенств. Попробуем разобраться, что же такое ощущение собственной сексуальности и ее признаки.

Свобода в эмоциях

Кокетство, игривость, вольность, свободомыслие. Когда вы легки в общении, не стесняетесь тем, которые могут затрагивать интимные аспекты и лично ваши предпочтения. Когда вы можете заигрывать с мужчинами, проявлять свои женские умения для привлечения внимания со стороны сильного пола.

Все это говорит о внутренней свободе и умении раскрепощаться, а не быть заложником своих эмоций.

Наличие уже одного или нескольких пунктов говорит о том, что вы не закомплексованы и готовы транслировать и развивать свою женскую энергию.

Женственность

Длинные волосы, платья, манеры, плавность движений, туфли на каблуке — это самые распространенные признаки женственности. Именно они чаще всего сигнализируют о сексуальной женской энергии. Однако, как мы и говорили выше, все идет изнутри, и девушки в кедах и в джинсах бывают настолько сексуальны, что мужчины чувствуют это за версту.

Умение отказывать мужчинам

Особенно этим умеют пользоваться уверенные в себе и своей привлекательности женщины. Некая игривость в поведении и томность во взгляде говорит и «да» и «нет», а мужчины обожают загадки и то, к чему нужно приложить усилие, чтобы добиться, а не легко взять.

Проявление инициативы

Женщины, которые не боятся делать шаги в сторону противоположного пола, обычно очень уверены и внутренне свободны, а значит менее эмоционально зажаты. Во-первых, женщина сама чувствует свою женскую силу, когда берет инициативу в общении, а во-вторых, мужчины любит таких женщин, для них она сексуальна привлекательна.

Разговоры на интимные темы

Отсутствие стеснения во время обсуждения тем о сексе и интимной близости — признак того, что вы не зажаты эмоционально. Вас не ставит эта тема в тупик и не заставляет краснеть. В глазах мужчины такие женщины очень сексуальны, так как они готовы не только поддержать беседу, но и развивать ее.

Принятие и любовь к себе

Женщина никогда не сможет проявлять признаки сексуальности, если внутренне зажата и стесняется себя/своего тела. Существуют женщины, которые внешне далеки от идеалов 90-60-90, но при этом излучают невероятную женскую энергию и притяжение. Чувство сексуальности зарождается изнутри и складывается из принятия себя и своего тела.

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А вы знали об этом?

Григорию Перельману удалось решить одну из семи задач тысячелетия и математически описать так называемою формулу Вселенной - доказать гипотезу Пуанкаре. Над этой гипотезой наиболее светлые умы бились более 100 лет, и за доказательство которой математическим институтом имени Клэя был обещан $1 млн. Её вручение прошло 8 июня 2010 г. , однако Григорий Перельман не появился на вручении, поскольку отказался от премии .

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