10 недавних археологических находок, которые заставили переписать историю

Каждый год приносит человечеству новые открытия, в том числе и археологические.

Нынешний год не стал исключением.

Научные изыскания прошлого года позволили не только приоткрыть завесу тайны над событиями древности, но и переписать некоторые страницы истории.

1. Древнекитайские пиво

Переписываем историю: древнекитайские пиво.

Уже давно было известно, что древние китайцы наслаждались напитком из ферментированного риса, по крайней мере, в течение 9000 лет. Тем не менее, в 2016 году ученые узнали, что китайцы были также любителями пива. Археологи, ведущие раскопки в провинции Шэньси, обнаружили оборудование для производства пива, датируемое 3400-2900 годами до н.э.

Также в сосудах были найдены в остатки ингредиентов древнего пива, в том числе веничное просо, семена лилии, зерно под названием «слезы Иова» и ячмень. Присутствие ячменя было особенно удивительным, поскольку ранее считалось, что эта культура начала культивироваться в Китае 1000 годами позже.

2. Человек и собака

Переписываем историю: человек и собака.

Собаки были лучшим другом человека и 7000 лет назад. Возле Блик Мида (недалеко от Стоунхенджа) археолог Дэвид Жак нашел рядом со скелетом охотника-собирателя эпохи мезолита зуб собаки, которая встречалась только в Йорке.

3. Неземной кинжал Тутанхамона

Этот человек со своей собакой пропутешествовали 400 километров от Йорка до Уилтшира, что в настоящее время считается самым древним известным путешествием в британской истории. Жак утверждал, что собака была одомашнена и скорее всего использовалась для охоты.

Переписываем историю: неземной кинжал Тутанхамона.

В середине 2016 года ученые смогли разгадать тайну, которая озадачивала археологов с тех пор, как Говард Картер нашел гробницу Тутанхамона в 1922 году. Среди многих предметов, захороненных с молодым фараоном, был кинжал из железа. Он был очень необычен по двум причинам. Во-первых, в Египте изделия из железа 3300 лет назад были невероятно редкими. Во-вторых, кинжал вообще не заржавел.

Исследование на флуоресцентном спектрометре показало, что металл, используемый для этого кинжала, имел внеземное происхождение. В нем было найдено высокое содержание кобальта и никеля, что очень было похоже на состав метеоритов, извлеченных из Красного моря. В 2013 году был проверен еще один железный артефакт из древнего Египта и в нем также было найдено метеоритное железо.

4. Греческая бюрократия

Переписываем историю: греческая бюрократия.

При раскопках древнего города Теос на территории современной Турции были найдены сотни табличек. На одной из этих них на удивление нетронутыми сохранились 58 строк текста, которые представляют собой 2200-летний договор аренды. Это доказывает, что бюрократия была столь же неотъемлемой частью древнегреческого общества, как и современного.

Документ описывает группу гимназистов, которые унаследовали участок земли (в комплекте с зданиями, алтарем и рабами), а затем арендовали его на аукционе. В официальном документе также упоминается гарант (в данном случае, отец арендатора) и свидетели от администрации города. Владельцы сохранили привилегию пользования землей три дня в год, а также оставили за собой право на ежегодные проверки, чтобы гарантировать, что арендаторы не нанесли ущерб имуществу.

5. Венерические заболевания неандертальцев

Переписываем историю: венерические заболевания неандертальцев.

Несколько лет назад, когда ученые исследовали геном человека, они были удивлены, обнаружив, что у современных людей есть около 4 процентов ДНК неандертальцев вследствие межвидовой селекции. Также наши предки получили еще кое-что от своих двоюродных братьев-неандертальцев - примитивную версию вируса папилломы человека (HPV). С помощью статистического моделирования ученые смогли воссоздать эволюционные этапы вируса HPV16.

Когда современные люди и неандертальцы разделились на различные виды, вирус также разделился на два отдельных штамма. Первоначально вирус HPV16A был только у неандертальцев и Денисовского человека. Когда люди мигрировали из Африки, они несли только штаммы B, C, и D. Тем не менее, когда они достигли Европы и Азии и начали вступать в половые контакты с неандертальцами, им также передался штамм HPV16A.

6. Мертвые языки

Переписываем историю: мертвые языки.

Несмотря на то, что его никто не использован его в течение почти 2000 лет, этрусский остается одним из самых интригующих мертвых языков. Именно он больше всего повлиял на латынь, которая, в свою очередь, оказала влияние на многие европейские языки, на которых разговаривают до сих пор. Тем не менее, сегодня сохранилось очень мало образцов этрусских текстов более или менее значительной продолжительности. Тем не менее, в 2016 году археологи во время раскопок храма в Тоскане обнаружили 1,2-метровую 2500-летнюю каменную стелу, покрытую надписями этрусков.

Она хорошо сохранилась, поскольку была повторно использована в качестве фундамента для храма. Надписи на ней еще не были расшифрованы, но ученые подозревают, что текст религиозный и может пролить новые факты об этрусской религии.

7. Неуловимый бизон Хиггса

Переписываем историю: неуловимый бизон Хиггса.

В 2016 году с помощью уникального метода (исследования древнего пещерного искусства) был обнаружен новый вид животного. Исследователи изучили наскальные картины из пещер в Ласко и Пергусет и заметил несколько изменений между бизонами, нарисованными 20 000 лет назад и 5 000 годами позднее. У них немного отличались туловище и были совершенно различные рога. Поскольку более ранние картины напоминали степного бизона, ученые посчитали, что на новых рисунках изображены совершенно разные виды.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, они исследовали ДНК костей и зубов бизонов возрастом 22000 и 12000 лет. Ученые пришли к выводу, что нарисованный позже бизон был новым видом, который развился из степного бизона и зубра. Его назвали бизоном Хиггса (по аналогии с бозоном Хиггса).

8. Первый правша

Переписываем историю: первый правша.

Новое исследование, опубликованное в журнале Human Evolution, предоставляет доказательства первого задокументированного примера праворукости у гоминидов (и это был не гомо сапиенс). Палеоантрополог Дэвид Фрейер нашел доказательства этого явления у Homo habilis, которые жили 1,8 млн лет назад. Исследователи изучили ископаемые зубы человека умелого и обнаружили специфические ссадины, являющиеся признаком использования инструментов, которые держали в правой руке.

9. Загадочный предок человека

Переписываем историю: загадочный предок человека.

Новые открытия, сделанные на индонезийском острове Сулавеси, предполагают, что на нем возможно когда-то обитал пока неизвестный вид гоминида. Археологи обнаружили сотни каменных орудий, которым исполнилось, по крайней мере, 118 000 лет. Тем не менее, все данные свидетельствуют о том, что современные люди впервые прибыли на остров 50 000 — 60 000 лет назад. Существование нового вида гоминидов очень правдоподобно. С

улавеси расположен недалеко от острова Флорес. В 2003 году археологи обнаружили еще один вид гоминида, который назвали Homo floresiensis (человек флоресский), а в народе его прозвали «хоббитами». Этот вид развивался независимо на Флоресе, прежде чем окончательно исчез 50 000 лет назад.

10. Конопляный путь

Переписываем историю: конопляный путь.

Современные ученые предполагают, что в древнем Китае около 10 000 лет назад впервые начал использоваться и возможно культивироваться каннабис. Тем не менее, Свободный университет Берлина недавно собрал базу данных всех имеющихся археологических свидетельств каннабиса и установил, что в Восточной Европе и Японии использование каннабиса развилось примерно в то же время, что и в Китае. Кроме того, употребление каннабиса в Западной Евразии оставалось неизменным на протяжении многих лет, а затем усилилось в бронзовом веке. Ученые предполагают, что каннабис к этому времени стал рыночным товаром и распространился по всей Евразии.

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