Популярные заблуждения, которые продолжают восприниматься как истина

Люди всегда стремились к поиску истины, приходя во время этого процесса к самым разным выводам и результатам. Вот только далеко не все из них оказываются достоверными — часто они опровергаются официальной наукой после тщательных исследований. Но самое поразительное — это то, что зачастую правда об отдельных утверждениях попросту не приживается в обществе, а вот заблуждения продолжают бытовать как истина в последней инстанции. Вашему вниманию 5 заблуждений, которые давно опровергли, а они продолжают восприниматься как истина.

1.

Невесомость — это отсутствие гравитации





Большинство из нас, насмотревшись на кадры с космонавтами, которые парят по МКС и ловят летающие рядом предметы. Вот только в реальности невесомость не имеет отношение к отсутствию гравитации. Оказывается, это любопытное явление возникает из-за того, что космическая станция безостановочно двигается по круговой орбите, и получается, что космонавты внутри находятся в состоянии непрерывного свободного падения.

2.

У человека доминирует одно полушарие мозга





Один из самых популярных мифов о мозге гласит, что у человека доминирует одно его полушарие, причём если это правое, то преобладать будут творческие способности, а если левое, то у них наблюдается склонность к анализу и логике.

3.

А на самом деле никакого доминирования нет: по данным редакции Novate.ru, учёные не так давно провели исследование по изучению данного вопроса. Так, они проанализировали деятельность мозга у более чем тысячи человек в возрасте от 7 до 29 лет, и результаты анализа показали, что никаких признаков доминирования конкретного полушария нет.

Рыбы — немые





Подавляющее количество людей считает, что рыбы не способны издавать звуки, потому и появилось выражение «нем как рыба». Но вот учёные с ними точно не согласятся. А всё потому, что рыбы на самом деле издают звуки, однако делают это не с помощью голосовых связок, а плавательным пузырём. Например, в реке Амазонка исследователи, используя подводные микрофоны, могут непрерывно слушать «пение» рыб.

4.

Верблюды запасают в горбах воду





Все мы с детства знаем, что верблюды могут месяцами не пить и не есть за счёт горбов. Однако многие думают, что там хранится вода, что совершенно не соответствует действительности. В реальности в горбах верблюды накапливают жир, а уже он путём окисления может превратиться в воду, но этот процесс сложный и энергозатратный. Намного лучше помогает верблюдам жить без приёма жидкости особое устройство кровеносной системы.

5.

У Луны есть тёмная сторона





О существовании тёмной стороны Луны знают многие, и в пользу этого мнения приводится неоспоримый аргумент — спутник Земли всегда повёрнут к планете только одним боком. Но на самом деле всё не так однозначно: по отношению к Земле противоположная сторона Луны всегда будет считаться тёмной, но она также вращается вокруг Солнца, а это значит, что все её участки одинаковым образом освещаются его лучами, просто человек этого не видит.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2504518398436706559/

А вы знали об этом?

В семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии было семеро сыновей. Один погиб в 1941-м под Москвой. Еще двое — при обороне Севастополя в 1942-м. Получив третью похоронку, умерла их мать. Еще трое сыновей Газдановых пали в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии. Сельский почтальон отказался нести похоронку на последнего, седьмого сына, погибшего при взятии Берлина. И тогда старейшины села сами пошли в дом, где отец сидел на пороге с единственной внучкой на руках: он увидел их, и сердце его разорвалось... В 1963 году в селе установили обелиск: скорбящая мать и семь улетающих птиц. Памятник посетил дагестанский поэт Расул Гамзатов. Под впечатлением от этой истории он написал стихотворение. На своем родном языке, по-аварски. Перевод стихотворения на русский сделал Наум Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Стихотворение попалось на глаза Марку Бернесу, для которого война была глубоко личной темой. Он обратился к Яну Френкелю с просьбой сочинить музыку для песни на эти строки. Бернес не был человеком сентиментальным, но когда он первый раз исполнил эту песню , то заплакал. Такова история одной из самых известных песен о войне "Журавли" !

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