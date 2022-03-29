«Россия — карлик, я поставлю её на колени!», — сказал шведский король Карл XII. Что с ним после этого стало?

По преданию, Карл XII произнёс цитированные слова, когда узнал в августе 1700 года, что русский царь Пётр I объявил Швеции войну.

Карл XII (1682-1718)

Блуждающий король

Ещё никогда прежде Россия сама не начинала войну против такого мощного врага. Швеция в конце XVII века считалась одной из сильнейших военно-промышленных держав Европы. Её заводы выплавляли чугуна и стали больше, чем в любой другой стране¸ а шведская армия снискала себе славу непобедимой. Швеция владела всеми берегами Балтийского моря, превратив его в «Шведское озеро».

Карта Швеции при Карле XII

Но главное – Швецию возглавлял такой король, какого уже много столетий не было в стране. Карл XII был прирождённым полководцем. Он жил с армией, деля с нею все тяготы походной жизни и опасность в бою. Он почти никогда не спал в королевском дворце. Вообще, за всё своё без малого 22-летнее царствование Карл XII прожил в столице всего первые три года, а остальное время находился в военных походах и в изгнании. Он практически не управлял своим государством. Впрочем, быть может, для Швеции это было к лучшему.

Карла XII ожидали многие блестящие победы, жестокие неудачи и геройская, но бессмысленная смерть. Но свои победы Карл начал одерживать уже после того, как царь Пётр начал с ним войну за обладание Прибалтикой. Ведь к тому моменту Карлу было всего 18 лет, его ещё никто не знал как полководца.

Карл XII

Победы Карла

Карл действовал решительно. Сначала он принудил к капитуляции Данию – самого слабого из противников в Северной войне. Затем, осенью 1700 года всего с 9000 войска высадился в Эстонии и нанёс сокрушительное поражение 40-тысячной русской армии, осаждавшей Нарву. После этого, решив, что с Россией покончено, Карл принялся за Польшу.

Польская кампания продлилась, однако, долго. Шведы неизменно разбивали поляков в сражениях. Но поскольку Карл со своей армией постоянно рыскал по Польше вслед за остатками польской армии, поляки вновь занимали Варшаву и обретали моральный престиж. Карл прекрасно умел одерживать победы в бою, но он не умел пользоваться этими победами.

Наконец, в 1706 году Карл догадался перенести войну в Саксонию – на родину польского короля Августа II – нанёс ему поражение там и принудил к миру. Из противников осталась одна Россия.

Полтавский разгром

Россия, благодаря энергии царя Петра, тем временем собралась с силами. Пока Карл воевал в Польше, русские постепенно завоевали у шведов всю Прибалтику. Но теперь Карл, лично возглавив в начале 1708 года 40-тысячную армию для вторжения в Россию, считал, что быстро решит исход войны.

В ряде сражений весной и летом 1708 года Карл принудил русскую армию очистить Белоруссию. После этого перед ним встал вопрос, куда идти дальше. Путь на Москву лежал через Смоленск. Но неожиданно Карлу предложил свои услуги изменивший Петру малороссийский гетман Иван Мазепа. Он обещал шведской армии зимние квартиры и военную помощь 40-тысячным казачьим войском, если Карл двинется на Украину и поможет ей отделиться от России.

Все историки дружно считают решение Карла поддаться на уговоры Мазепы роковым. Но было бы лучше, если бы он двинулся на Москву? Русские приготовились к обороне своей страны. Армию Карла в этом случае ждала бы, скорее всего, участь армии Наполеона Бонапарта, постигшая её столетие спустя.

Как бы то ни было, шведский король повернул на Украину. Но из обещанных казаков к нему пришло лишь 10 тысяч какого-то сброда, которому шведы даже не рискнули дать оружия. Зимних квартир не оказалось: страна была предусмотрительно разорена войсками Петра. А зима в том году оказалась лютой, и часть шведской армии перемёрзла. Наконец, шведам не удалось взять ни одного крупного города. Полтава – не самый большой город на Украине, но и его шведы не сумели взять.

Решив из принципа захватить Полтаву во что бы то ни стало, Карл дождался под её стенами армии Петра и был ею разбит наголову.

Изгнание

Карл с Мазепой бежали под защиту турок в Бендеры, где гетман-изменник скоро умер, а шведский король долго влачил жизнь почётного пленника. Только через четыре года ему удалось бежать. Проехав пол-Европы за две недели, король внезапно появился на родине, где уже привыкли управляться без него. Понятно, возвращение Карла не обрадовало его же соотечественников.

Тем более, что, не успев восстановить полноту своей власти, Карл ввязался в очередную войну, не закончив прежнюю. При осаде норвежской крепости Фредриксхальд в 1718 году Карл был убит, став последним в истории европейским монархом, павшим в бою. С его смертью окончательно ушла в прошлое эпоха шведского великодержавия.

Тема увлекательная, и я ее продолжу по мере возможности. Рекомендую посмотреть очень интересный цикл передач "Неизвестная Россия", который хорошо соотносится с темой данной статьи. Хоть кое-что и спорно, но очень захватывающе.

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