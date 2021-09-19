"Красиво стареет": 8 сомнительных комплиментов женщине

Не только в средствах массовой информации, но и в реальной жизни люди нередко используют фразы, которые несут в себе скрытый смысл. Безобидные, на первый взгляд, слова порой оказываются способом задеть девушку, в чей адрес они были сказаны, а также намекнуть о её несоответствии общепринятым канонам красоты.

Итак, представляем вашему вниманию 8 сомнительных комплиментов, которые могут серьёзно задеть чувства женщины.

1. "Дама с формами"

Обычно данную фразу используют, чтобы не называть напрямую женщину "толстой". Эти и другие похожие выражения — например, "пышная грудь" — завуалировано несут в себе одну простую мысль: "Такая девушка любит вкусно поесть".

2. "Красиво стареет"

Фраза "стареть красиво" в понимании тех, кто её обычно использует, означает "выглядеть ухоженно, но по-прежнему на свой возраст". То есть человек, из чьих уст прозвучали эти слова, одобряет, что женщина не прибегала к услугам пластических хирургов, но намекает тем самым, что естественные процессы старения не обошли её стороной.

3. "Вышла в свет в облегающем наряде"

Обычно подобное выражение отпускается в адрес женщин с теми самыми "пышными формами" — с целью донести мысль, что их тело не соответствует стандартам.

4. "Выглядит естественно"

Данную фразу крайне редко применяют к молодым и стройным знаменитостям вроде Кайли Дженнер или Тейлор Свифт.

Иными словами, женщина вышла в свет без макияжа и чувствует себя весьма комфортно. Вот только этой фразой журналисты обычно хотят сказать, что знаменитость не боится выглядеть "неважно" — например, с тёмными кругами под глазами или припухшими веками.

5. "Ей комфортно в своем теле"

Чаще всего под этим безобидным выражением таится непринятие чьей-либо располневшей фигуры, а также предположение, что женщина не собирается худеть. Даже если речь идёт об известных на весь мир моделях plus size, данная формулировка является совершенно некорректной.

6. "Несмотря на свой возраст"

Такая фраза представляет собой удивление от того, что какая-то женщина солидного возраста позволяет себе делать якобы неуместные вещи. Например, участвовать в откровенной фотосессии, носить мини или встречаться с мужчиной, который гораздо моложе неё.

7. "Примерила смелый образ"

Обычно "смелый" в данном контексте означает "нелепый" или "вульгарный". Чтобы не выражать в открытую своё недоумение от увиденного, человек часто говорит: "Ого, это смело".

8. "Нестареющая"

Подобный эпитет несёт в себе цель напомнить о возрасте женщины, а также о косметических или пластических процедурах, к которым она прибегала. К таким формулировкам ещё можно отнести выражение "время над ней не властно".

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Феномен Владимира Демиховаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43191172008/

Самые безумные блюда в ресторанах США https://otari.mirtesen.ru/blog/43857742405/

«Память Сталинграда»: почему немцы боялись, что эта картина попадет в руки СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43264021008/-