Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье !

Из инфекционного отделения больницы сбежали пятеро

больных дизентерией. Полиции и врачам удалось быстро найти беглецов по горячим следам!

Лето. Жара. Пляж.

По пляжу идет супермен и заглядывает девушкам в лифчик .

— Это не Париж. Около второй: — И это не Париж. Возле третьей: — А уж это совсем не Париж!

Та злобно встает, подходит к нему, оттягивает резинку плавок, заглядывает и говорит: — И вот такой антенной ты хочешь поймать Париж ?

Муж и жена в постели. Он начинает рукой гладить её плечи, затем ощупывает грудь. Она начинает томно вздыхать. Его рука опускается ниже. Он водит рукой по её животу, проходит линию бедра и… убирает руку Жена:

— Сёма! Почему ты остановился?

— Я нашел таки пульт от телевизора!



— С какой регулярностью вы ведёте половую жизнь?

— Три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Женщина приходит к врачу и жалуется на хроническую усталость. Врач спрашивает:— С какой регулярностью вы ведёте половую жизнь?— Три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

— Вам следует сократить половые контакты до двух раз в неделю — можно исключить среду, например.

— Нет, доктор, среду никак нельзя: это единственный день, когда я занимаюсь сексом с мужем ! — Вам следует сократить половые контакты до двух раз в неделю — можно исключить среду, например.— Нет, доктор, среду никак нельзя: это единственный день, когда я занимаюсь сексом с мужем !

Гинеколог на работе ведёт приём пациентки в кресле. В это время по мобильному звонит друг: - Серёга, я забыл как к тебе приехать, я уже еду. - Едешь по главной дороге до клумбы - отвечает гинеколог, машинально проводя пальцем вниз по животу пациентки, объезжаешь клумбу и резко заезжаешь во двор.В это время гинеколог слышит глухой стон пациентки и испуганно спрашивает - Вам плохо? - О , нет, доктор, только можно ещё раз вокруг клумбы медленно проехать?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто развязал Вторую мировую войну?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта