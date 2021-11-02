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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                             Смейтесь на здоровье !

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Из инфекционного отделения больницы сбежали пятеро
больных дизентерией. Полиции и врачам удалось быстро найти беглецов по горячим следам!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Лето. Жара. Пляж.
По пляжу идет супермен и заглядывает девушкам в лифчик .
— Это не Париж. Около второй: — И это не Париж. Возле третьей: — А уж это совсем не Париж!
Та злобно встает, подходит к нему, оттягивает резинку плавок, заглядывает и говорит: — И вот такой антенной ты хочешь поймать Париж?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Муж и жена в постели. Он начинает рукой гладить её плечи, затем ощупывает грудь. Она начинает томно вздыхать. Его рука опускается ниже. Он водит рукой по её животу, проходит линию бедра и… убирает руку Жена:
— Сёма! Почему ты остановился?
— Я нашел таки пульт от телевизора!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Женщина приходит к врачу и жалуется на хроническую усталость. Врач спрашивает:
— С какой регулярностью вы ведёте половую жизнь?
— Три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам.

— Вам следует сократить половые контакты до двух раз в неделю — можно исключить среду, например.
— Нет, доктор, среду никак нельзя: это единственный день, когда я занимаюсь сексом с мужем !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Гинеколог на работе ведёт приём пациентки в кресле. В это время по мобильному звонит друг: - Серёга, я забыл как к тебе приехать, я уже еду. - Едешь по главной дороге до клумбы - отвечает гинеколог, машинально проводя пальцем вниз по животу  пациентки, объезжаешь клумбу и резко заезжаешь во двор.В это время гинеколог слышит глухой  стон пациентки и  испуганно спрашивает - Вам плохо? - О , нет, доктор, только можно ещё раз вокруг клумбы медленно проехать?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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