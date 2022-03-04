Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Все религии, только и знают, что раскаиваются. _____________________________  Всеведущ, всемогущ и вездесущ, Окутан г...Может ли Бог раск...
  • Дмитрий Марченко
    не очень важные события тут рисуют.... события 9/11 слабо проанализировать? слабаки12 сумасшедших те...
  • олег олейник
    Все либералы России , Запада и Америки с нетерпением ждут , когда же уйдёт Путин , но если после него придёт Кадыров ...Кадыров может ста...

Трогательная история любви Марии Романовой, дочери императора Николая II

Мария Николаевна была третьей дочерью императора Николая II и по мнению современников самой красивой из его дочерей. Высокая, статная с большими синими глазами. При дворе все называли ее русской красавицей. А в семье ее звали «Машкой» за простоту в общении и доброту. Она легко находила язык со всеми, и с придворными и со слугами.

Княжна Мария Николаевна РомановаКняжна Мария Николаевна Романова

В 16 лет руки Марии официально попросил принц Румынии Кароль. Но Николай II отказал ему под предлогом, что дочь еще совсем ребенок. Вскоре Мария влюбилась в простого офицера, лейтенанта Николая Деменкова. Николай был моряком и  служил на императорской яхте «Штандарт», где он отвечал за сервировку блюд и выбор вин за императорским столом. 

Николай был полным, неуклюжим, добрым и очень остроумным. Над его шутками и фокусами Мария хохотала до упаду. Потом Деменкова перевели в Сводный полк, который охранял и сопровождал везде царскую семью. Деменков прослужил в этом полку около 2 лет.

Николай ДеменковНиколай Деменков

Сестры Марии подшучивали над ее влюбленностью, а императрица, Александра Федоровна в переписке стала называть Деменкова «Мариин толстяк». Мария даже и не думала скрывать свою влюбленность, в своих дневниках она все время писала о Деменкове, называя его душкой.

Княжна просила отца быть добрым к Деменкову. Но когда она стала подписываться в письмах как «госпожа Деменкова», император  сразу принял меры.

Княжна Мария Николаевна РомановаКняжна Мария Николаевна Романова

Трогательная история любви Марии Романовой, дочери императора Николая II
Установите браузер Атом
Трогательная история любви Марии Романовой, дочери императора Николая II
РЕКЛАМА
Слушайте музыку в браузере Atombrowser.ru
*Атом
Все аптеки
Трогательная история любви Марии Романовой, дочери императора Николая II
РЕКЛАМА
Забронируй нужное лекарство онлайн и получи его в ближайшей аптекеvseapteki.ru
Грузоперевозки Россия - Грузия. От книги до бульдозера!
От микроавтобуса до трейлера. Отслеживание груза в пути. Полезный подарок каждому!
kairos-logistics.ru
Реклама
Русская стратегия онлайн
Битва князей-русов за престол. Бросьте вызов соседям, покарайте врагов государства.
rus-wars.com
Реклама16+
Верни молодость лица! Дарим 3 урока!
Школа естественного омоложения «Ревитоника» – без операций и уколов.
revitonica.ru
Реклама

Такой мезальянс категорически не устраивал императора и в 1916 году Деменков был отправлен им на фронт. Влюбленная Мария сшила рубашку и подарила Николаю на прощание. Княжна искренне удивлялась, почему на фронт отправили из Сводного полка только одного Деменкова.

Больше они никогда не виделись. В 1917 году Николаю передали одну открытку из Тобольска от Марии. В 1918 году Мария погибла вместе со своей семьей в Екатеринбурге, ей было всего лишь 19 лет.

Николай Деменков (слева в профиль) встречает великих княжон Ольгу и ТатьянуНиколай Деменков (слева в профиль) встречает великих княжон Ольгу и Татьяну

Деменков после революции служил в белой армии, а в 1920 году ему удалось эмигрировать в Париж. Там он всю жизнь работал метрдотелем в различных дорогих ресторанах.

Интересно, что он так и не женился и у него не было детей. Николай Деменков скончался в Париже в 1950 году. До конца жизни он хранил рубашку, сшитую ему княжной Марией и открытку от нее.

Источник 

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :                   

Трогательная история любви Марии Романовой, дочери императора Николая II

Разве можно простить кровожадным нехристям  большевикам изуверское уничтожение  российской  царской  династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?                          

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который  не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе  с Войковым  добивали  штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.    

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».

И разве не кощунство , когда  подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный  агент и провокатор,  в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рубляейв месяц от царя, на которые тогда можно было купить  корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения  царь фактически  ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что   именно заокеанские западные хозяева  кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков,  потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно  российским царским золотом! Уничтожение  же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото  (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!              

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле,  Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что  его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение  Ленина – творца и основоположника  социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался  даже христианскую религию  полностью заменить  ленинской ,  то  ,несомненно , сам бы зарылся  как можно глубже в землю  , чтобы не быть свидетелем своего позора и  краха своих утопических  идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю  уничтожения  российской царской династии не место  не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно,  что Ленин не доверял и боялся  русских и именно  поэтому его охраняли латыши,  финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!   

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском  уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные   большевиками  убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир  вновь будет  противостоять ей! 

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть: 

Карл Паукер: за что Сталин казнил начальника своей охраны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43336321049/)

«Журавли»: история одной из самых известных песен о войне и в честь кого она была написана https://otari.mirtesen.ru/blog/43082683570/

Первая «амнистия» Берии https://otari.mirtesen.ru/blog/43296900876/

Обсудить

Картина дня

наверх