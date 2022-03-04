Трогательная история любви Марии Романовой, дочери императора Николая II

Мария Николаевна была третьей дочерью императора Николая II и по мнению современников самой красивой из его дочерей. Высокая, статная с большими синими глазами. При дворе все называли ее русской красавицей. А в семье ее звали «Машкой» за простоту в общении и доброту. Она легко находила язык со всеми, и с придворными и со слугами.

Княжна Мария Николаевна Романова

В 16 лет руки Марии официально попросил принц Румынии Кароль. Но Николай II отказал ему под предлогом, что дочь еще совсем ребенок. Вскоре Мария влюбилась в простого офицера, лейтенанта Николая Деменкова. Николай был моряком и служил на императорской яхте «Штандарт», где он отвечал за сервировку блюд и выбор вин за императорским столом.

Николай был полным, неуклюжим, добрым и очень остроумным. Над его шутками и фокусами Мария хохотала до упаду. Потом Деменкова перевели в Сводный полк, который охранял и сопровождал везде царскую семью. Деменков прослужил в этом полку около 2 лет.

Николай Деменков

Сестры Марии подшучивали над ее влюбленностью, а императрица, Александра Федоровна в переписке стала называть Деменкова «Мариин толстяк». Мария даже и не думала скрывать свою влюбленность, в своих дневниках она все время писала о Деменкове, называя его душкой.

Княжна просила отца быть добрым к Деменкову. Но когда она стала подписываться в письмах как «госпожа Деменкова», император сразу принял меры.

Княжна Мария Николаевна Романова

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Такой мезальянс категорически не устраивал императора и в 1916 году Деменков был отправлен им на фронт. Влюбленная Мария сшила рубашку и подарила Николаю на прощание. Княжна искренне удивлялась, почему на фронт отправили из Сводного полка только одного Деменкова.

Больше они никогда не виделись. В 1917 году Николаю передали одну открытку из Тобольска от Марии. В 1918 году Мария погибла вместе со своей семьей в Екатеринбурге, ей было всего лишь 19 лет.

Николай Деменков (слева в профиль) встречает великих княжон Ольгу и Татьяну

Деменков после революции служил в белой армии, а в 1920 году ему удалось эмигрировать в Париж. Там он всю жизнь работал метрдотелем в различных дорогих ресторанах.

Интересно, что он так и не женился и у него не было детей. Николай Деменков скончался в Париже в 1950 году. До конца жизни он хранил рубашку, сшитую ему княжной Марией и открытку от нее.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить кровожадным нехристям большевикам изуверское уничтожение российской царской династии, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство для россиян , когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя?

И разве можно считать человеком , мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых! Ермаков в последние годы купался в лучах своего «славного» прошлого. В родном Свердловске он считался героем.

Любопытно, что в 1951 году Ермаков, встретившись с маршалом Победы Жуковым , подошел к нему и, представившись, протянул руку. Убийца царской семьи был уверен, что Жуков начнет его расспрашивать о «знаменитом подвиге» прошлых лет. Но реакция маршала была совершенно иной. Георгий Константинович брезгливо отдернул свою руку и сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».





И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

А ведь Николаю II не отличался особой жестокостью к кровожадным и подлым большевикам! Например, Ленин, западный агент и провокатор, в ссылке ни в чем себе не отказывал и даже получал 8 рубляейв месяц от царя, на которые тогда можно было купить корову и даже сходить в публичный дом(в этом ,как известно, пролетарский вождь не отказывал себе, подхватив у тому же сифилис )! Кроме того, после отречения царь фактически ничем большевикам не угрожал!

К сожалению, лживые и бездарные коммуняки до их пор разводят доверчивых россиян как лохов , скрывая от них , что именно заокеанские западные хозяева кровожадных большевиков во главе с Ротшильдами, которые и устроили октябрьский переворот , используя продажных большевиков, потребовали от В.И. Ленина жестоко и варварски ликвидировать Николая Романова и всю его семью!

Это требование в первую очередь было обусловлено тем обстоятельством, что, как известно, именно последний российский царь был основателем Федеральной резервной системы (ФРС) США и владельцем большей части ее активов, поскольку доллар США с самого начала был подкреплен именно российским царским золотом! Уничтожение же царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон, ранее вывезенного российского царского золота и не платить российской царской династии огромные годовые проценты за предоставленное золото (http://otari.mirtesen.ru/blog/43536872423/)!

Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как , на самом деле, Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, устроенного главным агентом империализма – Лениным и его соратниками. Зомбировав граждан огромной страны, Ленин «спокойно лег» в Мавзолей и погрузился в вечный сон, не осознавая, что его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма со временем рухнут и его детище СССР полностью разрушится.Его же почитателям следует запомнить пророческие высказывания в трагедии «Борис Годунов" А.С. Пушкина"Живая власть для черни (народа) ненавистна, она умеет любить только мёртвых »!

Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся. Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал , что теперь творится с его социалистическим государством , в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской , то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей. Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в Мавзолее с такими почестями.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел (известно, что Ленин не доверял и боялся русских и именно поэтому его охраняли латыши, финны и т.д.).В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Вот вся чудовищная правда о злодейском и варварском уничтожении российской царской династии , которая однозначно является трагедией для российского народа и если сегодня российские власти официально не признают это и другие , содеянные большевиками убийства, преступлением века , то Россия никогда не станет демократической страной и весь мир вновь будет противостоять ей!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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