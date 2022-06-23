Загадка дня: сколько смартфонов можно зарядить одновременно?

Ну что, удалось вам определить, сколько же смартфонов можно зарядить одновременно? Если нет, не расстраивайтесь! Мы дадим вам подсказку!

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Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2501559070210657153/

А вы знали об этом?

Дожди из креветок, рыб, лягушек, пауков, червей или птиц — редкое природное явление, которое пугало людей еще в древние времена и продолжает смущать в наши дни. Например, в мае этого года осадки в виде миллиона маленьких пауков «выпали» в австралийском городе Гоулберн в Новом Южном Уэльсе и были расценены некоторыми жителями как знамение скорого конца света. У людей науки нашлось объяснение для «живых» дождей — большинство ученых сходятся во мнении, что виной всему водяные смерчи и торнадо, которые выхватывают животных из их среды обитания и переносят на огромные расстояния. Еще один природный феномен — цветные осадки — до сих пор наводит панику на города мира. В Индии в 2001 году в течение двух месяцев шел кровавый дождь. В Саратовской области выпадал оранжевый снег. Ученые быстро реагируют на подобные аномалии и находят им объяснения: так, в российском снеге обнаружились частицы африканского песка из пустыни Сахара, а в дожде — споры местного лишайника.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43401701180)

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