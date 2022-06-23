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Загадка дня: сколько смартфонов можно зарядить одновременно

Проблема зарядить смартфон для современного мира очень актуальна! Гаджеты так и норовят разрядиться в самый неподходящий момент, лишая нас возможности совершить важный звонок или запечатлеть нечто значимое.

Загадка, которую мы загадали, несомненно, поможет в дальнейшем на глаз определять, есть ли свободное зарядное устройство для вашего гаджета? Попробуйте вычислить, сколько смартфонов можно зарядить одновременно.

Загадка дня: сколько смартфонов можно зарядить одновременно?
Загадка дня: сколько смартфонов можно зарядить одновременно?riddle

А вы знаете, что рядом экспериментов было установлено, что многие смартфоны имеют свойство заряжаться и после того, как показатель аккумулятора высвечивает 100%? Вот еще несколько интересных фактов:

  • Использование исключительно фирменного устройства для зарядки смартфона - это миф. Подойдет любое зарядное устройство для соответствующей модели. Главное - не экономить на покупке!
  • В мире существует множество нестандартных способов зарядить телефон. Например, бренд Tommy Hilfiger выпустил линию одежды будущего с солнечными батареями.
Загадка дня: сколько смартфонов можно зарядить одновременно?Back to the Future (1985) screenshot from video

Ну что, удалось вам определить, сколько же смартфонов можно зарядить одновременно? Если нет, не расстраивайтесь! Мы дадим вам подсказку!

Загадка дня: сколько смартфонов можно зарядить одновременно?riddle

Если наши результаты совпали, поделитесь, пожалуйста, с нами в комментариях: как долго вы подсчитывали правильный ответ?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2501559070210657153/

А вы знали об  этом?

Дожди из креветок, рыб, лягушек, пауков, червей или птиц — редкое природное явление, которое пугало людей еще в древние времена и продолжает смущать в наши дни. Например, в мае этого года осадки в виде миллиона маленьких пауков «выпали» в австралийском городе Гоулберн в Новом Южном Уэльсе и были расценены некоторыми жителями как знамение скорого конца света. У людей науки нашлось объяснение для «живых» дождей — большинство ученых сходятся во мнении, что виной всему водяные смерчи и торнадо, которые выхватывают животных из их среды обитания и переносят на огромные расстояния. Еще один природный феномен — цветные осадки — до сих пор наводит панику на города мира. В Индии в 2001 году в течение двух месяцев шел кровавый дождь. В Саратовской области выпадал оранжевый снег. Ученые быстро реагируют на подобные аномалии и находят им объяснения: так, в российском снеге обнаружились частицы африканского песка из пустыни Сахара, а в дожде — споры местного лишайника.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43401701180)  

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