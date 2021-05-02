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Недавнее чудо: икона Богородицы кровоточит кровавым миром

В нынешний Великий пост в Москве произошло чудо: икона Божией Матери «Умягчение злых сердец», которая мироточит уже больше 20 лет, начала источать миро кровавого цвета. О том, как это произошло, а также об одном из самых свежих случаев исцеления по молитвам перед чудотворным образом рассказал хранитель иконы Сергей Фомин.

Супруга Сергея Маргарита приобрела икону в обычном церковном магазине в конце 1990-х. Мироточить образ начал в 1998 году, и с тех пор этот процесс продолжается практически непрерывно. Теперь для иконы специально выстроен небольшой храм, расположенный в Новой Москве.

Недавнее чудо: икона Богородицы кровоточит кровавым миром

 

– Сергей, как вы обнаружили, что цвет мира стал красным?
– Во вторую субботу Великого поста моя супруга собирала миро с иконы и не видела никаких изменений. А два дня спустя, в понедельник, в нашу маленькую церковь в честь иконы «Умягчение злых сердец» в деревне Бачурино в Новой Москве приехал один священник из другого прихода. У него сын болен онкологией, и он очень просил именно ватку с миром, а не просто миро. Мы достали ее из киота, и оказалось, что она полностью красная, хотя на самой иконе таких капель особенно не было видно. При этом мы не заметили ничего странного: все было как обычно, и мне сложно сказать, что произошло.

Но так получилось. Мы молимся.
– Прежде вы замечали нечто подобное?
– В первый раз это произошло 12 августа 2000 года, в тот самый день, когда в Баренцевом море затонула подлодка «Курск». Потом красные капли мира появлялись во время войны в Чечне, когда были теракты в Москве, однако затем это прекратилось. В последние лет десять, может быть, изредка появлялись отдельные капельки, но чтобы так много, как сейчас, – такого не было.

Недавнее чудо: икона Богородицы кровоточит кровавым миром

 

С прошлой Пасхи капли кровавого цвета время от времени появлялись либо на самой иконе, либо на стекле киота с внутренней стороны – то больше, то меньше. В последние дни на самом образе и на стекле их практически не было, зато много оказалось на вате.
– Какова была первая реакция у вас и других людей, когда вы увидели эти капли?
– Задумались. Батюшка, который приехал к нам в тот день, не часто у нас бывает, он тоже удивился и спросил, отчего это произошло. Конечно, тревожно. Я выложил фото в Фейсбуке, но особенно не акцентировал внимание на этом. Но так уж получилось, что пошел резонанс, люди стали реагировать.
– Судя по комментариям в Фейсбуке, люди испугались…

– Конечно, это вызывает некоторую тревогу, ведь ничего подобного не было довольно давно.
– Прошедший год стал необычным для всех. Многие называют его «коронавирусным постом». Но чудотворный образ люди ждут везде и всегда. Удавалось ли вам совершать паломничества с ним? Как люди менялись в его присутствии?

Недавнее чудо: икона Богородицы кровоточит кровавым миром

 

– Слава Богу, несмотря на все трудности, нам удавалось немного путешествовать с иконой по России, и она довольно сильно мироточила. Мы ездили в Сочи, в Крым, в Нижегородскую, Калужскую, Ивановскую области, были в других регионах и, конечно, в Подмосковье. Видно, что люди соскучились. Повсюду были ограничения – где-то больше, где-то меньше, кто-то боялся ходить в храм из-за коронавируса. Но когда приезжает икона, конечно, все с большой радостью и благодарностью возвращаются в церковь, молятся и получают утешение.

В последнее время были чудесные случаи исцеления и от онкологии, и от коронавируса. Например, у одной женщины в Москве было 60-процентное поражение легких. Она причастилась, ее помазали миром, после чего она выпила миро, и вечером того же дня легкие были уже в полном порядке, объем поражения оказался 0 процентов.

После этого главврач той больницы, где это произошло, пригласил нас с иконой. Мы там совершили крестный ход вокруг «ковидного» корпуса.
– В вас самих что-то изменилось за эти последние дни? Вы восприняли изменение цвета мира как факт, как что-то должное?
– Конечно, это не что-то должное, и безусловно, мне тревожно. Но, слава Богу, у нас есть планы паломничества с иконой в разные места. Пусть их немного, но все ближайшее время уже расписано. Будем путешествовать, будем молиться, чтобы миро стало чистым, благоухающим и не кровавого цвета. И конечно, чтобы Матерь Божия созывала людей в храм, чтобы они не боялись и приходили на службы.

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