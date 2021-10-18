Человек, который изменяет своему партнеру, не любит его по-настоящему

Многие из нас не задумываются об измене всерьез. Мы знаем, что она существует, но где-то там, не в нашем мире. Её показывают в кино, о ней пишут в книгах, а с нами она ничего общего не имеет. Но фильмы и реальная жизнь - это совсем разные вещи.

Когда мужчина бросает жену с тремя детьми ради молодой секретарши, оправдывая свой поступок безумной любовью, то это не просто обман, а самое настоящее предательство. Он говорит: «Я любил тебя, но теперь я встретил человека, которого люблю больше». Или так: «Я думал, что ты моя родственная душа, но оказалось, Маша — моя настоящая родственница, потому что мы оба любим «Beatles» и родились мы в один день».

Это можно назвать обычным лепетом человека, переживающего кризис среднего возраста.

Если вы кого-то любите по-настоящему, то вы не обманываете. Точка.

У любви есть много компонентов. Когда вы искренне любите кого-то, то вы уважаете, эмоционально поддерживаете, заботитесь о своем партнере, держите его за руку, когда он нуждается в вас, и смотрите вместе в будущее. Вот что такое настоящая любовь.

Поэтому, когда вы изменяете, то вы изменяете всему. Вы предаете каждый из этих компонентов и по существу обесцениваете всё то, что когда-то сами называли любовью.

Вот что измена говорит: «Я не люблю тебя. Я никогда не любил тебя. Я никогда не уважал тебя. Я никогда не заботился о тебе».

Если вы хотите порвать со своим прошлым, изменив и начав отношения с новым партнером, это ваше дело, вы имеете право жить так, как считаете нужным. Только не говорите, что вы любите или когда-либо любили своего супруга, если вы ему изменяли. Этим вы не только оскорбляете своего партнера и отношения, которые у вас были, но и оскорбляете себя. А ведь вы всего лишь невинная жертва во всем этом. Жертва любви, так сказать.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2326154498052196829/

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