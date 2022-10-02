20 загадок с подвохом

1. Мужчина вёл большой грузовик. Огни на машине не были зажжены. Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу перед машиной. Как удалось водителю разглядеть её?

2. Утверждают, что они не клеятся, хотя их даже не пробовали клеить.

3. На одном острове стоит яблоня с мальчиком, а на другом — больница с бабушкой. Между островами - мост. Мальчику надо принести бабушке 2 яблока, но мост выдерживает только одного мальчика и одно яблоко. После того, как мальчик пройдет, мост разрушится. А в воде водятся акулы. Как ему перенести яблоки?

4. Тюрьма. Вокруг тюрьмы обводная река. 3 зека планируют побег в разное время, друг о друге не знают. 1-й зек сбегает из тюрьмы, плывёт через реку, неожиданно его съедает акула. Умер 1-й зек. 2-й сбегает, плывёт через реку, вдруг его заметила охрана тюрьмы, быстро подплыла на катерах, оглушили его, вытащили за волосы и застрелила при попытке бегства. Умер и 2-й зек. 3-й зек сбегает. Переплывает через реку, ничего ему не помешало, побежал дальше и исчез. Сбежал 3-й зек. Вопрос: где я тебя обманул в трёх местах? Если отгадаешь все три обмана, угощу пивом.

5. Марина мечтала о шоколадке, но ей на покупку не хватало 10 рублей. Вася тоже мечтал о шоколадке, но ему не доставало всего 1 рубля.

Дети решили купить хотя бы одну шоколадку на двоих, но им все равно не хватило 1 рубля. Какова стоимость шоколадки?

6. Что в нашей жизни всегда увеличивается и никогда не уменьшается?

7. Как число 666 увеличить в полтора раза, не производя над ним никаких арифметических действий?

8. Какое слово можно записать справа налево, развернуть вверх ногами, отразить зеркально, и оно всё равно останется неизменным?

9. Чем можно поделиться только один раз?

10. Как «да» произнести как «нет»?

11. Что невозможно удержать и десяти минут, хотя оно легче пёрышка?

12. Не верблюд, а плюётся. Не калькулятор, а считает. Не радио, а вещает.

13. Советским дворникам взяли и укоротили метлы. Зачем?

14. На тарелке лежало пять яблок для пятерых детей. Каждый ребёнок взял по яблоку. Однако одно яблоко осталось на тарелке. Как такое возможно?



15. Теща очень не любила зятя и хотела его отравить. Но зять был осторожный и всегда ел только то, что ела и теща. Однажды за ужином теща разрезала кусок мяса пополам, одну половину съела сама, а вторую отдала зятю. Тот после этого помер. Как этой стерве удалось это сделать?

16. Как правильно? Пять плюс семь будет «одиннадцать» или «адиннадцать»?

17. Что человек делать не хочет, но также не хочет это терять?

18. Один фокусник заявил, что может поставить бутылку в центре комнаты и вползти в неё. Как это?

19. На столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них - не 1 рубль. Какие это монеты?

20. Сегодня не воскресенье, а завтра не среда. Вчера была не пятница, а позавчера был не понедельник. Завтра не воскресенье, и вчера было не воскресенье. Послезавтра не суббота и не воскресенье. Вчера был не понедельник, и не среда. Позавчера была не среда, а завтра не вторник. Да, и сегодня не среда. Какой же сегодня день недели, если учесть, что одно утверждение в списке - ложно?

Ответы

1. Дело днём было

2. Дела

3. Мальчик будет жонглировать

4.1) В реке не акул 2) Зеки лысые 3) Не угощу я тебя

5. Стоимость - 10 рублей (у Марины нет денег вообще )

6. Возраст

7. Написать на бумажке 666 и перевернуть её вверх ногами

8. Оно

9. Секретом

10. Может быть

11. Дыхание

12. Человек

13. Советские дворники любили постоять, опершись на метлу.

14. Последний ребенок взял яблоко вместе с тарелкой.

15. Одна сторона ножа была смазана ядом.

16. Двенадцать

17. Работу

18. В неё - в комнату

19. 2 рубля и 1 рубль. Одна то не 1 рубль, а вот другая - 1 рубль.

20. Сегодня ВОСКРЕСЕНЬЕ.

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А вы знали об этом?

Инцидент произошел в ночь на 2 октября 2022 г.на стадионе в Маланге после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшей стороны после игры вышли на поле, для их успокоения был применен слезоточивый газ. После этого началась давка, в результате чего число погибших в давке выросло до 174 человек. В связи с этим президент Индонезии Джоко Видодо поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах и провести тщательное расследование инцидента. Также он приказал Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) остановить все матчи Лиги 1 до завершения расследования.

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