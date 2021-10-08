Трагическая судьба Александра Беляева – русского Жюля Верна

Александр Беляев писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы. Среди наиболее известных его романов: «Голова профессора Доуэля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ» и многие другие (всего более 70 научно-фантастических произведений, в том числе 13 романов). За значительный вклад в русскую фантастику и провидческие идеи Беляева называют «русским Жюлем Верном».

Александр Романович Беляев,один из основоположников советской научно-фантастической литературы, родился 16 марта 1884 года в Смоленске. С детства Беляев был увлекающейся натурой. С ранних лет его привлекал иллюзорный мир звуков, в результате чего он без чьей - либо помощи научился играть на скрипке и рояле. В список увлечений также входили занятия фотографией и освоение азов актерского мастерства. Домашний театр Беляевых гастролировал не только по городу, но и по его окрестностям.

В детстве Александр Беляев потерял сначала сестру – она умерла от саркомы, а вскоре утонул его брат. Потом умер отец и Саше пришлось самому зарабатывать на жизнь. Именно в детстве он начал писать, сочинять, играть в театре.

Любимым автором был Жюль Верн, приключенческими романами которого будущий писатель зачитывался , мечтая о сверхспособностях, как их герои.

Будучи сыном священника, он посещал духовную семинарию, которую закончил закоренелым атеистом. Не желая идти по стопам отца, молодой человек поступил в Ярославский юридический лицей. В свободное от учебы время он подрабатывал преподавателем, музыкантом, художником.

Во время Первой русской революции участвовал в студенческих стачках, после чего губернское жандармское управление следило за ним: «В 1905 году студентом строил баррикады на площадях Москвы. Вел дневник, записывая события вооруженного восстания. Уже во время адвокатуры выступал по политическим делам, подвергался обыскам. Дневник едва не сжег».

Получив образование, Беляев стал частным поверенным. Он быстро заслужил безупречную репутацию, стал неплохо зарабатывать и часто посещал страны Европы. В 1914 году Александр Романович опубликовал первую литературную работу – пьесу «Бабушка Мойра».

С первой женой Анной Ивановной Станкевич писатель познакомился еще во времена учебы в лицее. Правда, этот союз был неудачным и через пару месяцев после свадьбы не нагулявшаяся особа изменила мужу с его другом. Стоит отметить, что, несмотря на предательство, после развода бывшие влюбленные поддерживали связь.

Именно Анна познакомила фантаста с его второй супругой, слушательницей Московских высших женских курсов Верой Васильевной Прытковой. Долгое время молодые люди общались по переписке, а после личной встречи, пойдя на поводу у бушующих внутри эмоций, узаконили свои отношения. Известно, что любовного запала новой избраннице хватило ненадолго и когда будущий писатель заболел туберкулезом позвонков, что привело к параличу ног, Анна бросила своего возлюбленного !

Поиски квалифицированного медицинского персонала привели мать литератора, Надежду Васильевну, в Ялту, куда она и перевезла сына. Врачи, облачившие тело 31-летнего фантаста в гипсовый корсет, не давали никаких гарантий, заявляя, что Александр может на всю жизнь остаться калекой. Это был почти приговор. Беляева заковали полностью в гипс, как мумию – на три года! Три года в гипсе надо было лежать в постели и Беляев лежал, весь закованный в гипс. Вот тогда он и придумал голову профессора Доуэля – когда муха села ему на лицо и стала ползать. А он не мог пальцем пошевелить, чтобы ее прогнать...

Весной 1922 года умирает его мать, и он остается совсем один. От отчаяния в голову приходят самые мрачные мысли, но его спасает соседка Рита — Маргарита Константиновна Магнушевская. Она берет на себя все заботы о полуслепом и некрасивом человеке (а ведь в молодости Беляев был был красавцем), а через год становится его женой.Именно после этого он все же встал на ноги и стал ходить в гипсовом корсете, начав писать свои знаменитые романы.

Александр Беляев и его жена Маргарита

Сильная воля не дала Беляеву пасть духом. Несмотря на испытываемые мучения и неясные перспективы, он не опускал рук, продолжая сочинять стихи, которые часто публиковались в местной газете. Также творец занимался самообразованием (изучал иностранные языки, медицину, биологию, историю) и много читал (предпочтение отдавал творчеству Жюля Верна, Герберта Уэллса и Константина Циолковского).

Жить в Ялте было тяжело, и в 1923 году семья перебралась в столицу. Здесь Александр Беляев начал заниматься литературой и в 1925 году опубликовал рассказ «Голова профессора Доуэля». Позже писатель переделал его в роман, заявив : «Поскольку в области хирургии достигнуты огромные успехи, я решил переработать свой рассказ в роман, сделав его еще более фантастичным». С этого произведения и началась эпоха беляевской фантастики.Роман получается захватывающим и очень правдивым. Ведь сам автор за три с половиной года, проведенных в гипсовой колыбели, передумал и перечувствовал все, что может испытать голова, отделенная от тела.

Голова профессора на стекле лабораторного стола живет, думает, разговаривает. В то время все это казалось невероятным, но прошло всего несколько месяцев и в 1925 году советские хирурги изобрели первый в мире аппарат искусственного кровообращения. Впервые в мире, используя этот аппарат, ученые оживили голову собаки и заставили ее три часа прожить изолированно от тела. В 1954 году же русский ученый, основоположник мировой трансплантологии Владимир Демихов в условиях лаборатории института имени Склифосовского пересадил собаке вторую голову. Она лаяла, кусалась и пила молоко из двух мисок сразу.

В следующие три года Беляев написал «Остров погибших кораблей», «Последнего человека из Атлантиды», «Борьбу в эфире». Свои работы автор подписывал псевдонимами: А. Ром, Арбел, А. Р. Б., Б. Р-нъ, А. Романович, А. Роме.В 1928 году напечатали одно из его самых популярный произведений — роман «Человек-амфибия», который имел большой успех. Замысел «Человека-амфибии» тоже опередил свое время. К идее использования кислорода, находящегося в воде, для дыхания человека ученые подойдут намного позже. А роман принес Беляеву настоящую известность.

В 1925 году Беляевы ненадолго переехали в Ленинград, но из-за плохого климата вскоре перебрались в теплый Киев. Этот период стал очень тяжелым для семьи. Старшая дочь Людмила умерла, младшая Светлана тяжело заболела, однако, несмотря на унаследованную от главы семейства болезнь, сумела реализовать себя в жизни.Затем у самого писателя началось обострение. Семья вернулась в Ленинград, а в январе 1931 года перебралась в Пушкин.

В это время Александр Беляев начал интересоваться человеческой психикой: работой мозга, его связью с телом и эмоциональным состоянием. Об этом он создал произведения «Человек, который не спит», «Хойти-Тойти», «Человек, потерявший лицо», «Продавец воздуха».

Семья Александра Беляева

В 1930-е Беляев увлекся космосом и мечтал о полете на Луну и об искусственных спутниках земли.. Он подружился с участниками группы советского инженера Фридриха Цандера и сотрудниками группы изучения реактивного движения, штудировал труды Константина Циолковского. После знакомства с работой ученого о межпланетном дирижабле появилась идея романа «Воздушный корабль». В 1934 году, прочитав этот роман, Циолковский писал: «…остроумно написан и достаточно научен для фантазии. Позволю себе изъявить удовольствие т. Беляеву».

Незадолго до начала Великой Отечественной войны вышел последний прижизненный роман писателя — «Ариэль». В его основу легла детская мечта Беляева — научиться летать. Номера журналов с произведениями Беляева мгновенно раскупаются: «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды», «Продавец воздуха»... Читатели сравнивали Беляева с Жюлем Верном и требовали новинок от знаменитого фантаста!

За те шесть лет, что фантаст был прикован к постели, страна изменилась до неузнаваемости. После того как Александр Романович встал на ноги, литератор со свойственной ему природной энергетикой включился в созидательный процесс строительства советского социализма. В течение пары месяцев он успел поработать и воспитателем в детском доме, и библиотекарем, и даже инспектором уголовного розыска .Однако, поняв лживый и утопический характер советского строя, писатель перестал восхвалять советскую действительность, в результате чего 1937 год коснулся и судьбы Беляева. Правда, палач народов Сталин , в отличие от многих друзей и знакомых писателя, не посадили Беляева , но зато запретил его печатать !Тогда Беляев поступает просто: он переносит своих героев либо за границу, либо в выдуманные страны.

В это время жить стало не на что и он отправляется в Мурманск и устраивается бухгалтером на рыболовном траулере. В июне 1941 года началась война. От эвакуации из Пушкина писатель отказался, потому что его прооперировали и он не выходил из дома, мог вставать, только чтобы умыться и поесть. А потом в Царское Село пришли фашисты – началась оккупация.

Ослабленный болезнями, пухнущий от голода и холода ,Александр Романович умер в ночь с пятого на шестое января 1942 года. Маргарите Константиновне через две недели после смерти мужа удалось оформить документы, достать гроб и отвезти его тело в склеп, расположенный на Казанском кладбище. Там останки именитого фантаста вместе с десятками других дожидались очереди на захоронение, которое было запланировано на март.

В феврале немцы угнали жену и дочь писателя в плен, в Польшу. Тёща писателя была шведкой, названной при рождении двойным именем Эльвирой-Иоанеттой. Незадолго до войны при обмене паспортов ей оставили только одно имя, а также записали её и дочь немками. После же освобождения Красной Армией в мае 1945 года из-за этого факта, а также мести Сталина непокорному писателю, они были сосланы в ссылку в Западную Сибирь.

В ссылке они провели 11 лет. Когда они вернулись в родные края, бывший сосед передал супруге чудом уцелевшие очки писателя. На дужке Маргарита обнаружила плотно завернутую бумажку, на которой было написано:

«Не ищи моих следов на этой земле. Я жду тебя на небесах. Твой Ариэль»!

По сей день биографы так и не отыскали место погребения литератора, поэтому на могиле жены писателя на Казанском кладбище установлена символическая мраморная стела Александра Романовича Беляева, на которой изображены раскрытая книга и гусиное перо!

Памятник Александру Беляеву на могиле его жены

Беляева называли отечественным Жюлем Верном, но, несмотря на всю лестность такого сравнения, он был и остается русским писателем самобытным, оригинальным, по большому счету, ни на кого не похожим, за что на протяжении десятилетий по-прежнему любим многими поколениями читателей!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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