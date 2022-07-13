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Невероятная история крепостной девушки, которая прославилась на всю Российскую империю, став великой балериной

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова. Изоражение взято из открытых источников

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова – одна из самых известных танцовщиц крепостного балетного театра. Родилась она в семье оружейного мастера в 1773 году. Ещё в раннем возрасте Татьяну взяли в Кусковскую домашнюю театральную школу Шереметевых. Там крепостная девочка получила воспитание и образование на уровне дворянских детей. Наряду с танцами ей позволили изучать музыку, пение, французский и итальянский языки.

По окончании театральной школы в Кускове Шлыкову зачислили танцовщицей в крепостной балетный театр. Далее она совершенствовала своё искусство в Петербурге у Ле Пика. Псевдоним Татьяна Шлыкова получила от графа Н. П. Шереметева. Известно, что, введя новшество, он стал давать артистам красивые псевдонимы по названию драгоценных камней. Так Татьяна Васильевна стала Шлыковой-Гранатовой, а её подруга Прасковья Ивановна Ковалёвой-Жемчуговой.

Источник фото: https://ds04.infourok.ru/

Татьяна Шлыкова-Гранатова исполняла в основном роли юных девушек. На это указывал её репертуар и портрет, написанный крепостным художником Николаем Аргуновым. Глядя на портрет, можно отметить, что Татьяна Васильевна была тоненькой, стройной, с хорошо посаженной маленькой головой, с умными выразительными глазами.

И в танцевальных, и в игровых эпизодах танцовщица была одинаково хороша. Помимо балета она выступала в комедиях и операх.

В 1800 году Шереметев распустил свою труппу. Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова закончила свою сценическую деятельность, когда ей было 28 лет. А всего она протанцевала 15 лет.

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова в старости. Источник фото: https://holiday-trips.ru/

После завершения сценической деятельности артистка продолжала оставаться в доме графа Шереметева. Дав слово своей умирающей подруге Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой, она заменила мать её маленькому сыну. А в дальнейшем она помогала растить её внука. Вольную Татьяна Шлыкова-Гранатова получила в 1803 году. Однако, и после этого она не покинула Н. П. Шереметева.

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А вы знали об  этом?

Москву  в 1812 году подожгли не  россияне, а  Наполеон ,и не за то , что русские лишили его славы победителя,  а за то , что  в этой войне  русские  применили бактериологическое оружие ! Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери  от эпидемии оспы!Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а в ярости французы !К сожалению, этот факт ,по сути, бактериологической войны против Наполеона усердно скрывался как российскими , так и многими  лживыми  советскими  историками.Подобное однозначно делалось для того, чтобы  еще больше приукрасить народный патриотизм русского народа, скрывая что  ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые рубили себе пальцы и наносили другие увечья , чтобы не идти в армию! Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.                                      

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