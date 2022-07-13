Невероятная история крепостной девушки, которая прославилась на всю Российскую империю, став великой балериной

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова. Изоражение взято из открытых источников

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова – одна из самых известных танцовщиц крепостного балетного театра. Родилась она в семье оружейного мастера в 1773 году. Ещё в раннем возрасте Татьяну взяли в Кусковскую домашнюю театральную школу Шереметевых. Там крепостная девочка получила воспитание и образование на уровне дворянских детей. Наряду с танцами ей позволили изучать музыку, пение, французский и итальянский языки.

По окончании театральной школы в Кускове Шлыкову зачислили танцовщицей в крепостной балетный театр. Далее она совершенствовала своё искусство в Петербурге у Ле Пика. Псевдоним Татьяна Шлыкова получила от графа Н. П. Шереметева. Известно, что, введя новшество, он стал давать артистам красивые псевдонимы по названию драгоценных камней. Так Татьяна Васильевна стала Шлыковой-Гранатовой, а её подруга Прасковья Ивановна Ковалёвой-Жемчуговой.

Татьяна Шлыкова-Гранатова исполняла в основном роли юных девушек. На это указывал её репертуар и портрет, написанный крепостным художником Николаем Аргуновым. Глядя на портрет, можно отметить, что Татьяна Васильевна была тоненькой, стройной, с хорошо посаженной маленькой головой, с умными выразительными глазами. И в танцевальных, и в игровых эпизодах танцовщица была одинаково хороша. Помимо балета она выступала в комедиях и операх.

В 1800 году Шереметев распустил свою труппу. Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова закончила свою сценическую деятельность, когда ей было 28 лет. А всего она протанцевала 15 лет.

Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова в старости. Источник фото: https://holiday-trips.ru/

После завершения сценической деятельности артистка продолжала оставаться в доме графа Шереметева. Дав слово своей умирающей подруге Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой, она заменила мать её маленькому сыну. А в дальнейшем она помогала растить её внука. Вольную Татьяна Шлыкова-Гранатова получила в 1803 году. Однако, и после этого она не покинула Н. П. Шереметева.

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