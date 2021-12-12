Мужчины после развода: странности поведения

Было бы несправедливо, обсудив поведение женщин после развода, не изучить столь же пристрастно поступки мужчин.

Женщины после развода, как мы выяснили, ведут себя вполне типично: либо крушат до основания все, что осталось от брака, либо срочно заводят новые отношения, либо пускаются в загул.

Опрос, проведенный в соцсетях, показал, что гендерные различия в этом плане минимальны: мужчины, как правило, тоже в основном уходят в загул (если, конечно, загул не был причиной развода — тогда они уходят туда, где гуляли, и сразу начинают строить новую семью). В самом распространенном варианте (возраст и финансовое положение ограничивают возможности тяжелого флирта) мужчина после развода пытается выселить из дома жену. Если это юридически невозможно, то выселяется сам, вывозя мебель, стиральную машину и холодильник вместе с едой.

Надо признать, впрочем, что все это о мужчинах рассказывают их бывшие жены. Самих мужчин вывести на откровенность довольно непросто. Но если удается, то откроются неожиданные и прекрасные глубины загадочной мужской души.

Имен не будет: людям и так нелегко далась откровенность.

Они делают подлости

«Я взломал ее facebook и от ее имени писал уроду одному, который к ней подкатывал.

Звал на свидания — хотел набить морду. Но она быстро это заметила, сменила пароль и меня забанила».

«Я сразу же в день развода позвонил школьной подруге. Сказал, что развелся и меня надо утешить. Она пригласила меня к себе, я взял отпуск на неделю — и безвылазно утешался. А потом ушел. Я знал, что делаю ей больно, но именно от этого мне было легче».

«У меня свой бизнес, так что исполнительные листы по алиментам мне были не страшны. Я сказал, что на ребенка буду давать 2 000 рублей в месяц, а вздумает добиваться по суду — не получит ничего. Думал, она испугается… Не испугалась».

«Я следил за бывшей женой. Причем так, чтобы она ощущала, что за ней следят. Надеялся, ей будет страшно — и она попросит меня вернуться».

Они страдают

«Мне пришлось уволиться с работы, потому что я все время плакал. Здоровый мужик, 90 кг, с бородой — сижу за компом, а слезы капают. Сначала отпуск взял, думал, приду в себя за пару недель. Не пришел. Уволился. Я еще год был в депрессии».

«Я заваливал ее тоннами сообщений: в соцсетях, в мессенджерах, даже в рабочей почте: умолял, угрожал, говорил, как будет прикольно, если мы опять поженимся».

«Ну, нашел зимой ее любимую мимозу, подарил букет (заказывал из другого города). Со звездами договорился, и они по строчке из Пушкина записали на видео, потом монтировал. Стихи писал… Круто мне крышу рвало».

Они делают глупости

«Мне друзья устроили "отмечание развода": сняли зал в ресторане и заказали банкет, где алкоголя было больше, чем еды. Стриптизершу даже организовали — полноценный такой мальчишник… Сам не понимаю, как это вышло, но я потом еще неделю почти пил. Естественно, с работы меня уволили».

«Самое глупое, что я сделал после развода — ничего не сделал. Наш развод долго назревал. После очередного скандала я собрал вещи и ушел. А жена вслед крикнула, что на развод сама подаст. Даже позвонила через пару дней — сказала, что подала. И я стал считать себя разведенным. А через пару лет встретил женщину, полюбил, сделал предложение… А штампа-то о разводе в паспорте нет. Позвонил бывшей, попросил свидетельство. Тадам! На развод она, оказывается, не подавала, и мы до сих пор женаты. Естественно, я в тот же день потащил ее в ЗАГС разводиться. Месяц ждали, как положено. А поставив штамп о разводе в одной двери ЗАГСа, я тут же метнулся в другую — подавать заявление на регистрацию брака. Они там даже не удивились: обычная история, наверное».

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Из-за чего массово лишились рассудка жители юга Франции в 1951 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43494939327

Какие цели преследовал Сталин, инициировав «дело врачей» https://otari.mirtesen.ru/blog/43216976910/

Как агент Запада разрушил СССР - один из, но не один... https://otari.mirtesen.ru/blog/43622003420/