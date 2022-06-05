Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaliy
    Ааааа... только сейчас обратил внимание, что эта галиматья - не ваше творчество, а г. А.Громова шестилетней давности....Можно ли перекрес...
  • sergeisolovev Cоловьев
    ГНИДА!!!!!«Молодая гвардия»...
  • Vitaliy
    Бох ты мой милостивый... Отари... отдаю должное вашей тщательности и старательности - вы нагородили такое столпотворе...Можно ли перекрес...

5 загадок на внимательность

Многие из нас, выполняя изо дня в день одни и те же действия, перестают уделять внимание и замечать различные мелочи, окружающие нас в повседневной жизни. Особенно это касается тех людей, у которых рутинная и однообразная работа.

Снижение концентрации может негативно сказаться на самых разных аспектах нашей жизни. Например, вы можете не заметить дорожный знак, находясь за рулём автомобиля, оставить дома ключи или забыть карточку в банкомате.

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!
5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!Man forgot the keys inside his locked car

Наш мозг, подобно мышцам, нуждается в регулярных упражнениях. Часто мы забываем, насколько важно поддерживать его в хорошей форме. А ведь для этого вовсе не обязательно тратить много времени или прикладывать титанические усилия!

Достаточно обратиться к простым загадкам и головоломкам, которые помогут «прокачать» вашу внимательность и концентрацию. Давайте проверим, насколько вы способны сосредотачиваться!

5 загадок на внимательность

#1

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Справились с этой задачкой? Если нет, смотрите ответ ниже!

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#2

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Решение этой загадки может занять чуть больше времени, хотя ответ лежит на поверхности. Уже нашли его?

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#3

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Для этой задачки вам пригодятся навыки анализа. Если вам не удалось найти ответ, смотрите решение ниже.

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#4

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Ещё один хороший тест на внимательность.

Чтобы проверить свои догадки, взгляните на ответ ниже.

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

#5

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

Решение этой головоломки также требует внимания к деталям, несмотря на то, что картинка напоминает оптическую иллюзию. Уже поняли, в чём подвох? Если нет, ищите ответ ниже!

5 загадок на внимательность. Настоящий «фитнес» для мозга!picture puzzle, logic puzzles

А вы быстро справились с решением этих загадок?

 

А вы знали об  этом?                                                                                                  

5 загадок на внимательность

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!                                                 

Рекомендую также прочесть: 

Соленая селедка: зачем русские солдаты ели ее перед битвой https://otari.mirtesen.ru/blog/43010316944/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

       
24135
Обсудить

Картина дня

наверх