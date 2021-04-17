Ленин и Арманд: любовь, рожденная революцией

Владимир Ильич Ленин – это имя известно каждому. Для кого-то он навсегда останется злым гением, проклятием России, а для кого-то – наоборот, освободителем.

Но в советской литературе всегда умалчивалось о том, что вождь мирового пролетариата был прежде всего человеком, а посему испытывал чувства, привязанность, страсть. Всем известно, что верной боевой подругой Ленина была Надежда Крупская – его официальная супруга.

Но была и другая сторона его личной жизни, которая тщательно скрывалась от народа – она связана с Инессой Арманд. Для многих советских людей ее имя непривычно выглядит рядом с именем Ленина, однако же для него именно Инесса стала настоящей любовью всей жизни.

Крупская познакомилась с Лениным, когда ей было уже 25 лет – по меркам того времени она считалась «старой девой». Следует отметить, что в молодости она была вполне миловидной женщиной – внешность ее сильно испортилась только впоследствии, когда с возрастом начала прогрессировать базедова болезнь.

Одухотворенная революционными идеями, она вступила в подпольную организацию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» – в ней же состоял и Ленин. В 1898 году организацию раскрыла жандармерия и все участники получили ссыльные приговоры.

В заключении они переписывались с Лениным и однажды он сделал ей предложение, на которое Крупская ответила согласием. Такая вот романтика…

В Шушенском они обвенчались. Сложно судить об истинных чувствах между Крупской и Лениным, но никаких фактов, свидетельствующих о страсти в их отношениях, не сохранилось. Со стороны они больше выглядели как идейные соратники. Настоящую страсть у Ленина вызвала Инесса Арманд…

Судьбоносная встреча вождя с Арманд произошла в Париже, в 1909 году, когда Ленин с Крупской жили там в эмиграции. Арманд был наполовину англичанкой (по отцу), наполовину – француженкой (по матери).

Отец ее рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.

Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Из ссылки она бежала в Петербург, а затем – за границу, в Швейцарию (помогли товарищи по партии). Там она похоронила своего мужа Владимира, который умер от туберкулеза. После двух браков, будучи многодетной матерью, она и встретилась с Лениным…

Ленин сразу обратил внимание на Арманд: среди остальных революционерок, придерживавшихся идей феминизма буквально во всем (в т.ч. и во внешности), она резко выделялась своей женственностью.

Духи, прически, макияж – все это не признавали партийные женщины, но обожала Арманд. У нее была точеная фигурка, красивое лицо и свой особый, утонченный стиль – словом, настоящая француженка.

Разумеется, мужчины обращали на нее внимание, и Ленин не стал исключением. Пик их романа пришелся на 1913 год, когда они были в Кракове. Ленину было на тот момент 43 года, Арманд – 39.

Он готов был разговаривать с ней часами или бродить за руку по ночным улицам Кракова. Крупская все видела и предложила Ленину развод, тихо и без скандалов. Дело явно шло к свадьбе с Инессой, когда она вдруг внезапно уехала в Париж.

Позже выяснилось, что Ленин не позволил Крупской уйти, сделав выбор между любовью и партийными идеалами. Из писем Арманд в тот период видно, что Ленин принял твердое решение расстаться с любимой.

Тем не менее Ленин не мог ее забыть – он писал ей длинные письма, полные заботы и нежности.

Революционный Петроград снова соединил их – наступил 1917 год, Ленин активно вел революционную борьбу, надежный тыл составляли преданные ему женщины – Надежда и Инесса.

После победы октябрьской революции Ленин назначил Инессу заведующей женским отделом Центрального комитета партии. Но активная революционная деятельность оказалась не под силу хрупкой Инессе – всего за три года она сильно подорвала свое здоровье.

Ленин был сильно обеспокоен самочувствием любимой женщины и принял решение отправить ее в наиболее безопасное, как ему казалось, курортное место – на Кавказ, под присмотр его давнего товарища Сергея Орджоникидзе.

Но судьба Инессы, видимо, была уже давно предрешена на небесах: на Кавказе она заразилась холерой и умерла.

Для Ленина новость о смерти Инессы стала страшным ударом: на ее похоронах он выглядел беспомощным и резко постаревшим. Вскоре после этого у него произошел первый инсульт.

Смерть любимой женщины ускорила уход вождя мировой революции – он пережил ее всего на несколько лет.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/biografia/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арман . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после ее смерти «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и уважения приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид! Любопытно, что некоторые революционеры, в частности Леонид Красин, который был дружен с врачом Александром Богдановым, ставившим сомнительные опыты по воскресению из мертвых , верил даже в то, что Ленина можно воскресить. К счастью, им так и не «удалось» воскресить величайшего злодея и авантюриста современности!

Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева !

Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»! Продолжение в моей статье на моем сайте : https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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