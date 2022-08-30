7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Вы уже давно вместе и чувствуете, что любите его или ее как никого другого, готовы сделать для этого человека все, и вам кажется, что именно с ним вы проживете до конца своих дней долго и счастливо?

Ну, похоже, все серьезно... Только на всякий случай проверьте - так ли серьезно, как вы думаете? Вот 7 вещей, которые указывают на то, что вы - идеальная пара.

1. Вы обнимаетесь во сне

Если вы жметесь друг к другу, когда спите, это говорит о высоком уровне доверия и спокойствия в отношениях. Что ж, хороший знак, без этого серьезные отношения никак не построить.

2. Вы благодарны за этого человека

Если вы действительно благодарите судьбу за то, что она послала вам именно "ее" или "его", то это верный выбор. И если вы станете показывать эту благодарность своей второй половинке, то ваши отношения станут еще крепче.

3. Вы говорите одно и тоже

Иными словами, вы находитесь на одной волне, а это говорит о том, что понимаете вы друг друга без лишних слов.

4. Химия в постели

Это сложно объяснить словами, но вам так хорошо друг с другом, что иногда вам кажется, что вы на физиологическом уровне части одного целого.

5. Вы любите проводить время с другими парами

Совместные вылазки, посиделки, общение - все это протекает у вас в обществе таких же пар, как и вы сами.

6. Но вам нравится быть и вдвоем

Одно то, что вам не надо отвоевывать право на своих старых друзей, - уже многообещающе.

Вы легко откажетесь от шумного вечера в пользу тихого просмотра любимых фильмов за вкусным ужином. Кому как, а вам и вдвоем неплохо!

7. Восторг

Бабочки в животе не улетают, и вы помните до мельчайших подробностей день первого поцелуя... Если вы не пустите все на самотек, то у вас отличные шансы дожить вместе до старости и рассказывать внукам о том, что значит любовь диною в жизнь.

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А вы знали об этом?

Как-то после показа нового автомобиля Сталин спросил, как собираются назвать автомобиль? Когда ему ответили, что "Родина", он спросил :"А почем будут продавать Родину!". Заволновавшись, автор проекта предложил название "Победа". На что Сталин ответил : «Невелика победа, но пусть будет «Победа»!

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