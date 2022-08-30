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7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Вы уже давно вместе и чувствуете, что любите его или ее как никого другого, готовы сделать для этого человека все, и вам кажется, что именно с ним вы проживете до конца своих дней долго и счастливо? 

Ну, похоже, все серьезно... Только на всякий случай проверьте - так ли серьезно, как вы думаете? Вот 7 вещей, которые указывают на то, что вы - идеальная пара.

1. Вы обнимаетесь во сне

7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Если вы жметесь друг к другу, когда спите, это говорит о высоком уровне доверия и спокойствия в отношениях. Что ж, хороший знак, без этого серьезные отношения никак не построить.

2. Вы благодарны за этого человека

7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Если вы действительно благодарите судьбу за то, что она послала вам именно "ее" или "его", то это верный выбор. И если вы станете показывать эту благодарность своей второй половинке, то ваши отношения станут еще крепче.

3. Вы говорите одно и тоже

7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Иными словами, вы находитесь на одной волне, а это говорит о том, что понимаете вы друг друга без лишних слов.

4. Химия в постели

7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Это сложно объяснить словами, но вам так хорошо друг с другом, что иногда вам кажется, что вы на физиологическом уровне части одного целого.

5. Вы любите проводить время с другими парами

7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Совместные вылазки, посиделки, общение - все это протекает у вас в обществе таких же пар, как и вы сами.

Одно то, что вам не надо отвоевывать право на своих старых друзей, - уже многообещающе.

6. Но вам нравится быть и вдвоем

7 признаков того, что вы будете вместе всегда

Вы легко откажетесь от шумного вечера в пользу тихого просмотра любимых фильмов за вкусным ужином. Кому как, а вам и вдвоем неплохо!

7. Восторг

Бабочки в животе не улетают, и вы помните до мельчайших подробностей день первого поцелуя... Если вы не пустите все на самотек, то у вас отличные шансы дожить вместе до старости и рассказывать внукам о том, что значит любовь диною в жизнь.

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А вы знали об  этом?

Как-то после показа нового автомобиля Сталин спросил,  как собираются назвать автомобиль? Когда ему ответили, что "Родина",  он спросил :"А почем будут продавать Родину!". Заволновавшись,  автор проекта предложил название "Победа". На что Сталин ответил : «Невелика победа, но пусть будет «Победа»!

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