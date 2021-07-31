Что настоящая женщина хочет получать от любимого ?

Настоящая женщина хочет получать от любимого мужчины время, внимание и любовь, ей не нужны его деньги

Чего хочет настоящая женщина в отношениях?

Вы будете удивлены, узнав правду! Вот 3 важные вещи, которые любой мужчина может подарить своей любимой.

И это совсем не деньги!

1. Время

Да, вы можете покупать ей роскошные подарки и драгоценные украшения. Да, вы можете предоставить ей замечательный дом, оборудованный всеми достижениями современной техники. Вы можете подарить ей самый престижный автомобиль и самые дорогие гаджеты. Вероятно, вы даже в состоянии дать ей полный доступ к своему банковскому счету, чтобы она могла свободно распоряжаться им по своему усмотрению.

Вы можете сделать все это, чтобы показать ей, как много она значит для вас. Но она всегда будет больше ценить то, что вы подарите ей свое присутствие.

Все эти подарки великолепны! Но настоящую женщину не слишком волнуют все эти материальные вещи, пока у нее есть ваше время. Она с радостью отказалась бы от всех причудливых украшений только за то, чтобы находиться рядом с вами каждый вечер. Ей не нужен дорогой автомобиль, если ради него вам придется работать сверхурочно, чтобы расплатиться по счетам.

Деньги — важная часть жизни, но они могут приходить и уходить.

Время — это то, что нельзя купить. Это то, что нужно использовать по максимуму. Время драгоценно, и настоящая женщина знает, что это самое дорогое, что один человек может дать другому.

Вот почему, если ей нужно будет выбирать между деньгами и временем, она выберет последнее. Это первая из трех главных вещей, которую мужчине стоит инвестировать в отношения!

2. Внимание

Вы можете дать своей женщине такую финансовую безопасность, о которой остальные могут только мечтать. Вы можете пообещать, что ей никогда в жизни не придется голодать или быть без крыши над головой. Вы можете предложить великолепные перспективы для ваших будущих детей. Вы можете сказать ей, что ваши дети никогда ни в чем не будут нуждаться. Вы можете предложить своей любимой такое материальное будущее, о котором она мечтала всю свою жизнь.

Но ни одна из этих вещей никогда не будет для нее важнее вашего внимания. Она мечтает, чтобы вы были тем человеком, который сумеет сделать ее счастливой. Ей бы очень хотелось, чтобы вы стали тем парнем, который сможет позаботиться о ней всякий раз, когда она почувствует себя слабой или уязвимой.

Настоящая женщина нуждается в вашем крепком мужском плече, чтобы поплакать, когда жизнь становится невыносимой. Да, деньги могут давать временное удовлетворение, но они не в состоянии заменить интимность человеческого прикосновения. Ничто не сравнится с ценностью утешительных слов любви и поощрения.

По сравнению с перспективой иметь в отношениях неограниченное количество внимания, материальный достаток для такой женщины — ничто! Она охотно отказалась бы от всех богатств в мире, если бы это означало, что вы всегда будете готовы ее выслушать, когда ей нужно поговорить. Ей не нужны ваши деньги, если вы ее игнорируете!

3. Любовь

Вы можете отправиться с ней в любой магазин, чтобы купить ей все, что она пожелает. Вы можете подарить ей поездку на самый роскошный курорт в мире. Вы можете устраивать в ее честь самые экстравагантные вечеринки. Но, в конце концов, ничто из этого никогда не сравнится для нее с вашей любовью. Счастье настоящей женщины зависит лишь от того, любите ли вы ее или нет. Именно этого она ожидает от вас. Это — единственное, что не подлежит сомнению.

Настоящая женщина может спокойно существовать без денег — так же хорошо, как и с их большим количеством. Но она не может жить без вашей любви!

Дорогие женщины, вы согласны с этим мнением? Или вам нужно что-то еще?

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2268863663861664573/

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