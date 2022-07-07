Задачка на внимательность: почему женщина обернулась

Внимательность помогает подмечать мелкие детали и лучше анализировать ситуацию. Именно внимательные люди могут заметить тысячи гениальных идей, порхающих вокруг. И найти сотни решений одной задачи.

Но как тренировать внимательность? Решать профильные задачки на логику и концентрацию! Сегодня предлагаем подтянуть этот важный навык, предложив вам решить одну простую задачку.

Задачка

Обратите внимание на картинку и попробуйте дать логический ответ на вопрос: почему женщина обернулась?

Хорошо подумали?

Смогли сопоставить все элементы, которые видите на картинке?

Вы точно внимательны?

Готовы услышать правильный ответ?

Ответ

Женщина обернулась из-за разительного анатомического сходства ушей мужчины и маленькой девочки. Возможно, женщина просто наблюдательна и заинтересовалось этим схожим элементом, а, возможно, она подозревает своего партнера в чем-то нехорошем!

Дали правильный ответ? Вы молодец! Вы не только потренировали свою внимательность, но также неплохо прокачали логику. Решайте задачки каждый день и через какое-то время вы заметите разницу в вашем мышлении!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2511666511511554404/

А вы знали об этом?

Айван Милат, единственный серийный убийца Австралии, за убийство семи человек, грабежи и изнасилования приговорен к семи пожизненным заключениям. Чтобы добиться пересмотра дела и снижения срока, он, уже будучи в тюрьме, глотал бритвенные лезвия, объявлял голодовку и даже отрезал себе мизинец пластиковым ножом.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

От карлика к великану: единственный случай в истории https://otari.mirtesen.ru/blog/43290855322/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!