Каких женщин в Древней Руси называли "соломенными" вдовами

На Руси для каждой категории людей были свои прозвища.

Людей, которые находились в зависимости от помещика, называли холопами, а одиноких крестьян без земли, называли бобылями. В дальнейшем бобылями прозвали и тех мужчин, которые по каким-то причинам так и не женились и жили в одиночестве. Это прозвище дошло и до современности, и одиноких мужчин так называют до сих пор.

Многочисленные войны стали причиной одиночества женщин. Муж уходил на войну, а женщина оставалась одна неизвестно на какой срок. В некоторых случаях мужчины не возвращались и женщине приходилось всю оставшуюся жизнь жить в одиночестве.

Такие женщины становились для общества не просто вдовами, а "соломенными" вдовами. Прозвище появилось не просто так. По старинной русской традиции после обряда бракосочетания молодоженам стелили постель на снопах.

Солома символизировала договор между молодыми людьми. Поженившись, супруги договаривались о том, что жить будут вместе всю жизнь, и горе, и радость переносить вместе, будут верны друг другу, обязуются воспитывать и вскармливать детей столько, сколько Бог даст и стараться сделать жизнь друг друга лучше и стать счастливее.

Постель на снопах являлась подтверждением закрепления такого договора.

Если мужчина уходил на войну и не возвращался с нее, то про женщину говорили, что "ничего у нее не осталось, одна солома".

Постель, выстланная молодым, с момента известия о невозвращении супруга, принадлежала жене единолично, а сама она становилась "соломенной" вдовой.

В дальнейшем так часто называли женщин, которые проживали в одиночестве при живом муже, потому что супруг постоянно находился вне дома.

Например, к таким женщинам относились те, чьи мужья несли важную государственную или военную службу и все время проводили в поездках, появляясь дома только несколько недель в году.

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А вы знали об этом?

Для запорожcких казаков достаточным объяснением недопущения женщин в Сечь всегда было опасение, что их присутствие ослабит боевой дух лыцарства. Оборотной стороной такого подчёркивания «женоненавистничества» запорожцев является популярная точка зрения, украинского фольклориста Александра Кривошия, о якобы нетрадиционных сексуальных отношениях, практиковавшихся на Запорожье. В качестве аналога он приводит «пятьсот бессмертных» из древнегреческих Фив, трактует некоторые элементы самурайской этики и опирается на другие подобные примеры в истории.

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