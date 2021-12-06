Самый дорогой металл на планете: сколько стоит, как получают и где используют?

Более половины элементов в таблице Менделеева являются металлами. Из них сделаны многие вещи, которые мы используем ежедневно — ключи от квартиры, некоторые виды посуды, бытовая техника и электроника. Некоторые металлы распространены и стоят относительно недорого, а есть среди них высоко востребованные, но добываемые в небольших количествах. Например, по данным Центробанка 1 грамм палладия оценивается выше 4 500 рублей (на момент публикации).

Какой металл является самым дорогим на планете и когда его открыли?

Среди всех металлов есть настоящий рекордсмен, как по цене, так и по трудности добычи. Им является калифорний-252. На нашей планете имеется не более 10 грамм этого металла в чистом виде! Калифорний-252 был открыт и впервые получен в 50-х годах прошлого века, когда между США и СССР шла гонка технологий, а своим названием он обязан американским учёным.

Как получают Калифорний-252?

Металл получают путём бомбардировки кюрия и плутония потоками нейтронов. Процесс протекает в ядерном реакторе, а за время облучения происходят сложные ядерные трансформации элементов (плутоний-америций-кюрий-берклий-калифорний). Чтобы получить всего 1 грамм калифорния-252 нужно потратить около 10 килограммов радиоактивного плутония.

После завершения ядерных реакций, калифорний-252 получается не в чистом виде. Его сложные оксиды и соли необходимо восстановить до металла. Период полураспада элемента составляет чуть больше 2 лет. Это значит, что через этот срок останется лишь половина активных ядер.

Сколько стоит самый дорогой металл и где его производят?

Вышеописанный процесс невероятно сложно реализовать, а потому металл очень дорогой. Цена всего 1 грамма этого металла может доходить до 30 миллионов долларов! Получают калифорний-252 всего в двух местах на планете: в США (Окриджская национальная лаборатория) и в России (Димитровград, Научно-исследовательский институт атомных реакторов).