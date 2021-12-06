Самый дорогой металл на планете: сколько стоит, как получают и где используют?

Более половины элементов в таблице Менделеева являются металлами. Из них сделаны многие вещи, которые мы используем ежедневно — ключи от квартиры, некоторые виды посуды, бытовая техника и электроника. Некоторые металлы распространены и стоят относительно недорого, а есть среди них высоко востребованные, но добываемые в небольших количествах. Например, по данным Центробанка 1 грамм палладия оценивается выше 4 500 рублей (на момент публикации).
Какой металл является самым дорогим на планете и когда его открыли?
Среди всех металлов есть настоящий рекордсмен, как по цене, так и по трудности добычи. Им является калифорний-252. На нашей планете имеется не более 10 грамм этого металла в чистом виде! Калифорний-252 был открыт и впервые получен в 50-х годах прошлого века, когда между США и СССР шла гонка технологий, а своим названием он обязан американским учёным.
Как получают Калифорний-252?
Металл получают путём бомбардировки кюрия и плутония потоками нейтронов. Процесс протекает в ядерном реакторе, а за время облучения происходят сложные ядерные трансформации элементов (плутоний-америций-кюрий-берклий-калифорний). Чтобы получить всего 1 грамм калифорния-252 нужно потратить около 10 килограммов радиоактивного плутония.
После завершения ядерных реакций, калифорний-252 получается не в чистом виде. Его сложные оксиды и соли необходимо восстановить до металла. Период полураспада элемента составляет чуть больше 2 лет. Это значит, что через этот срок останется лишь половина активных ядер.
Сколько стоит самый дорогой металл и где его производят?
Вышеописанный процесс невероятно сложно реализовать, а потому металл очень дорогой. Цена всего 1 грамма этого металла может доходить до 30 миллионов долларов! Получают калифорний-252 всего в двух местах на планете: в США (Окриджская национальная лаборатория) и в России (Димитровград, Научно-исследовательский институт атомных реакторов).
Где используют Калифорний-252?
Высокая цена калифорния-252 оправдана его уникальными свойствами. Изотоп спонтанно испускает мощнейший поток нейтронов. Это сопоставимо с таким же количеством излучения урана, который находится в рабочем реакторе. Металл может быть использован для первичного запуска ядерных реакторов, для исследования свойств материи и для широкого спектра физических исследований.
Калифорний-252 может быть применён для лечения онкологии. Мельчайший образец металла, испускающий медленные нейтроны, способен разрушать поражённые клетки. Также нейтронный анализ используют в неразрушающей диагностике предметов старины, для определения их возраста и подлинности.
Источник : https://therussiantimes.com/nauka/421575.html
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