Удивительные яркие факты о Монголии

Большая по масштабам, но неизвестная для туристов и так редко упоминаемая – Монголия, это страна контрастов. В ней небоскребы возвышаются над самодельными юртами, а машины делят дороги с лошадьми. Степи сменяются пустынями, а люди, идущие в ногу со временем, почитают многовековые традиции своих предков. Так что же это за страна Монголия?

1.

Гостеприимство.



Не искушенная полчищами туристов Монголия, остается очень радушной и гостеприимной страной. Ее жители крепко верят в поверье о том, что гости приносят в дом лишь удачу и счастье. Неудивительно, что многих приезжих встречают как близких друзей.

2.

Последняя королева.



Официально последней королевой Монголии значится Наваанлувсангийн Гэнэнпил. Она принадлежала к роду Борджигин, который своими корнями напрямую ведет к самому Чингисхану. Правление ее продлилось до 1938 года, после чего королева была свергнута, благодаря сфабрикованному против нее делу.

3.

Искусство орлиной охоты.



По сей день в Монголии существуют те, кто практикуют искусство орлиной охоты. Это кочевники, которые обитают в горных районах страны. Они обучают своих хищных птиц охоте на лис и зайцев. Известно около 300 держателей орлов и только 10 из них женщины.

4.

Самая холодная столица мира.



Если посмотреть на расположении Монголии, то кажется странным, что столица этой страны может быть самой холодной. Однако это так, зимою температура в Улан-Баторе опускается до -40 градусов и ниже, а лето наоборот +40 и выше.

5.

Население.



В Монголии самая низкая плотность населения среди всех стран в мире. Если во многих государствах этот показатель измеряется количеством людей на метр квадратный, то здесь он равен – 1,75 человека на квадратный километр.

6.

Кочевники.



Практически половина населения страны (45%) проживает в столице. Это примерно 1,3 миллиона людей из 3 миллионов населяющих Монголию. А если суммировать со столичными жителями и тех, кто проживает в иных городах, то останется еще почти 30% населения, которое являются кочевниками.

7.

Нет рыбе, только мясо.



Время идет, но традиции и вкусы жителей Монголии не меняются. В древние времена они считали всё обитающее в воде священным, поэтому до сих пор практически не употребляют в качестве пищи рыбу. Она есть в местах общественного питания, но предназначена только для туристов. Также скептически монголы относятся к веганству, ведь мясо важная часть их рациона.

8.

Самая высокая статуя всадника



40-метровая статуя Чингисхана считается самым большим памятником всаднику в мире. Многие считают, что она возведена на могиле великого завоевателя, однако это не так. Место его захоронения неизвестно и окружено множеством тайн.

9.

Асфальтированных дорог 20%.



У кочевого монгольского народа есть старая мудрость, гласящая о том, что в Монголии нет дорог, а существует только направление. И это чистая правда, ведь только 20% дорог в стране имеют асфальт, остальные – это в лучшем случае грунтовка, но чаще тропы различных размеров.

10.

Завоевания Чингисхана.



Это ныне Монголия тихая и спокойная страна, но во времена Чингисхана все было иначе. Всего за 25 лет известный на весь мир завоеватель сумел покорить больше народов и земель, чем вся Римская империя за 400! В какой-то момент под его контролем находилась четверть всей территории нашей планеты.

11.

Защита верблюдов.



Ежегодно в Монголии проводят Фестиваль тысячи верблюдов. Его организовывают с целью защитить двугорбых животных, которые в дикой природе свободно проживают лишь в этой стране, а также в Китае.

12.

Развлечения.



Лучшим развлечением для монголов являются соревнования, а именно надом – праздник, который состоит из трех разных состязаний. В него входят скачки на лошадях, стрельба из лука, а также борьба.

13.

Суеверия.



Как и у любого другого народа, у жителей Монголии есть свои поверья, традиции и суеверия. Они никогда не наступают на пролитое молоко, не выливают остатки чая, а если наступили кому-то на ногу, то обязательно пожимают этому человеку руку, чтобы не стать с ним врагами.

14.

Адресная система.



Привычной для всех стран адресной системы в Монголии нет, ведь многие поселения до сих пор кочевые. Поэтому используется универсальная система для адресации объектов на местности. Вместо – город, район, улица, дом – прописывается код, и чем точнее указан адрес, тем длиннее он получается.

15.

Флот.



Несмотря на то, что Монголия не имеет выхода к морю, у нее есть свой флот. Появился он в 1938 году, благодаря доставленному из СССР кораблю. Его спустили на воду на озере Ховсгол, и с тех пор он чутко несет вахту, охраняя страну.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2426457592440031313/

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