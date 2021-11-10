Польский поход Красной Армии: какие территории и трофеи получил СССР

17 сентября 1939 года Красная Армия пересекла восточную границу Второй Речи Посполитой. В идеологическом плане польский поход можно представить как попытку реванша за потерю западных украинских и белорусско-литовских земель после Рижского мирного договора 1921 года. Конфликт в советской историографии даже именовали "Освободительным походом в Западную Белоруссию и Западную Украину". Согласно официальным переписям польского правительства во многих восточных районах, за исключением окрестностей Львова, Тернополя и Гродно, этнические поляки не являлись доминирующим большинством.

Странная война

После быстрого продвижения гитлеровских войск к Варшаве польское правительство бежало в Румынию и оказалось там в непростой дипломатической ситуации, так как французская сторона потребовала сформировать новую коалицию. Главнокомандующий Рыдз-Смиглы вечером 17 сентября приказал армии пропускать советские части, отойти на юго-запад страны и вступать в бой только при попытке разоружения.

Президент страны в изгнании в ответ на вторжение призвал граждан «сохранить мужество в борьбе с бездушными варварами». Рядовые солдаты и офицеры в ситуации общей неразберихи оказались в полном замешательстве. Англия и Франция отнеслись к действиям СССР спокойно. Интересно, что немецкое командование также получило известие о советских маневрах только за несколько часов до пересечения границы. За 3 недели операции советские войска потеряли в локальных боях полторы тысячи человек, 17 танков, несколько десятков автомобилей и самолётов. Число погибших с польской стороны составило несколько тысяч человек. Считается, что в советский плен попали 250-300 тысяч военнослужащих.



Приобретения

Почти половина территории прекратившей существование Польской Республики оказалась под властью СССР. К концу 1939 года были созданы Брестская и Витебская области Белорусской ССР, а также Тернопольская, Станиславская, Львовская, Ровенская и Волынская области Украинской ССР. Согласно двустороннему договору, значительную часть исторического Виленского края Сталин передал независимой Литовской Республике, до этого считавшей Вильну (Вильно) временно оккупированной поляками столицей. Солдаты Белорусского и Украинского фронтов получили указание к 3 октября завершить «эвакуацию» военного имущества, включая винтовки, патроны и горючее, при этом не привлекая внимания гражданских лиц, поэтому основной поток грузов шел в закрытых вагонах.

По сообщению Молотова, армия получила свыше 900 орудий и 300 трофейных самолётов. При этом весь речной флот Польши оказался затоплен. Так как Москва требовала незамедлительного отвода германских войск, немецкая сторона лишилась возможности забрать трофейные танки и пулеметы в районе Бреста, а сама крепость фактически была передана вместе с оборонявшимся польским гарнизоном. Из этого района также тайно перевезли два средних танка производства «Даймлер-Бенц». Вместе с тем, в границах СССР оказались и миллионы человек, которые скептически или негативно относились к советской власти.



Иван Коберницкий

Источник : https://russian7.ru/post/polskiy-pokhod-krasnoy-armii-kakie-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно, в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу ,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Этот факт подтверждается и тем, что, когда Красная Армия в 1939 г. перешла границу Польши, вермахт вёл войну там уже больше двух недель , неся потери и завоевывая территории, которые, согласно пакту Молотова-Риббентропа, должны были частично отойти к СССР. Единственная «нестыковка» вышла лишь при взятии Львова, в котором немцы понесли тяжелые потери и,чтобы не уступать довольно важный для них стратегический город, открыли артиллерийский огонь по советским войскам! Этот инцидент, из-за которого Отечественная война могла официально начаться еще в 1939 году, вошел в историю как «Львовский инцидент»! Это противостояние удалось решить дипломатическим путем, поскольку Гитлер тогда не обладал достаточными ресурсами и мощью для похода на Восток, тем более, что ещё не была разбита Франция.

Именно поэтому Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии (см. ниже), Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов. Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Как не парадоксально , но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха ! Кроме того, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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