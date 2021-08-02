10 вещей, которые нельзя говорить любимому человеку

Слово лечит, слово и калечит — особенно ранимую душу влюблённого. Некоторые фразы ни в коем случае не стоит говорить любимому человеку, чтобы не причинить боль и не обидеть.

1. «Это всё ты виноват(а)!»

Тыкать пальцем и обвинять — в этом нет никакой пользы ни для вас, ни для партнёра. Даже если он действительно виноват в сложившейся ситуации. Будьте умнее и не подливайте масла в огонь. Лучше позже, когда страсти улягутся, спокойно и без эмоций поговорить и выяснить, кто виноват и что делать.

2. «А вот он(а) всегда делал(а) это для меня»

Никогда, запомните, никогда в разговоре не упоминайте бывших. Ни добром, ни злом, вообще никак. У партнёра может возникнуть резонный вопрос: закончились ли те отношения, если вы продолжаете постоянно их вспоминать? Постоянное сравнение с кем-то «идеальным» (на самом деле нет) загонит любимого человека в комплексы и неврозы. И это, по-вашему, любовь?

Если вы всё же хотите изменить поведение партнёра, попробуйте более цивилизованные методы воспитания, например разговоры по душам или мягкие убеждения.

3. «Большей глупости в жизни не слышал(а)»

Если вы вступали в отношения с открытыми глазами, то, вероятно, представляете себе интеллектуальный уровень партнёра.

Поэтому не стоит презрительно или издевательски отзываться о его нелепых — исключительно на ваш взгляд — идеях и мыслях. Приведёт это только к тому, что любимый человек замкнётся, уйдёт в себя и вовсе перестанет с вами чем-либо делиться.

Вы можете тактично и деликатно указать партнёру на нелогичность мысли, а в ответ на шутку, которую вы слышали ещё в начальной школе, достаточно просто улыбнуться. В конце концов, человек как мог старался вас порадовать.

4. «Ничего не можешь нормально сделать»

Такие вещи вслух вообще нельзя произносить. Да и про себя старайтесь так ни про кого не думать. Поблагодарите за попытку, похвалите за приложенные усилия. А если что-то не получилось — не беда, вместе вы найдёте выход из ситуации и решение проблемы.

Что вам дороже: мир в семье или идеально прикрученная полка на кухне?

А если вы заранее знали, что партнёр не справится с делом, зачем поручали его? Провал унизителен для вас обоих.

5. «А я говорил(а)»

Это вообще за гранью добра и зла.

Не превращайтесь в злобного монстра и забудьте о существовании этой фразы навсегда. Вам так важно показать свою правоту и быть тем, кто скажет последнее слово? Ничего хорошего вам это не даст, уж поверьте.

Человеку свойственно ошибаться, и не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Позвольте партнёру совершать ошибки и извлекать из них правильные уроки. Ваша задача — поддерживать и любить, а не обличать и торжествовать. Улыбнитесь и скажите любимому человеку, что в следующий раз у него обязательно всё получится.

6. «Если бы ты меня любил(а), ты бы никогда…»

Ставить ультиматумы и условия — унизительно и нечестно. Не манипулируйте любимым человеком и не ставьте его перед выбором: вы или что-то другое. Постоянное давление на партнёра приведёт к взрыву. Человек взбрыкнёт и пошлёт вас к чёрту. Старайтесь находить компромиссы и учитывайте желания и потребности второй половины. Ведь вам приятно, когда люди уважают ваши нужды?

7. «Не носи это»

Примириться с чужим гардеробом бывает непросто.

Однако вам придётся сделать это или найти способы мягкого воздействия во имя сохранения отношений. Например, заношенная футболка мужа может внезапно исчезнуть из шкафа, а её место займёт стильная обновка. С женщинами ещё проще: достаточно ходить с любимой по магазинам и давать добро (и деньги) на покупку только того, что нравится вам.

В любом случае всегда объясняйте свою позицию и стремитесь к компромиссу. Не нравятся слишком короткие юбки? Пусть жена носит их дома или в какой-то один день недели.

8. «А моя мама делала по-другому»

Это вариант для мужчин. Не вздумайте ляпнуть такое, особенно если возлюбленная не в самом лучшем расположении духа. Иначе рискуете услышать совет собирать вещи и немедленно отправляться жить к маме. Это тупиковый вариант развития отношений.

Жена или подруга никогда не станет такой, как ваша мама.

В этом нет и необходимости. Лучше ненавязчиво научите жену «маминым» рецептам блюд или покажите, как привыкли гладить рубашки. То есть так, как их когда-то гладила мама.

9. «В постели ты полный ноль»

Если вчерашний страстный любовник выдохся, не спешите бросать в лицо гневные обвинения и требовать африканской страсти здесь и сейчас. Ситуации бывают разные, человек банально мог вымотаться на работе. Неплохо и на себя критически взглянуть со стороны. Возможно, стоит подтянуть фигуру, избавиться от пивного брюшка или купить сексуальное нижнее бельё.

Если же вы изначально знали о низком сексуальном темпераменте второй половинки, не говорите, что вступали в отношения с надеждой и мыслями «аппетит приходит во время еды». Вы можете попытаться — деликатно и ненавязчиво — расшевелить любимого человека и показать ему новые грани секса. Но заставлять, принуждать и оскорблять — путь к разрыву.

10. «В твоей семье одни неудачники»

Семья — это святое. Даже если партнёр не устаёт поливать родных грязью, вам это делать категорически запрещено. Вы стали частью семейства с непростыми отношениями, поэтому гораздо разумнее и безопаснее просто придерживаться нейтралитета. И ни в коем случае не дайте втянуть себя в подковёрные игры. Для вас они выйдут боком, поскольку родные в любом случае будут поддерживать друг друга. Ничто так не сплачивает бывших неприятелей, как новый общий враг.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2270462616801380444/

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