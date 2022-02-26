Как развлекалась «Веселая царица» Елизавета Петровна

Все мы знаем о пристрастии к веселью и развлечениям у Петра Первого. Именно его дочка Елизавета впитала в себя все то, что отец так любил и продолжила его традиции. Историки отличают ее очень доброй манерой к людям и именно благодаря ней 20 лет правления были очень спокойными и равномерными. Давайте попробуем поговорить о любимых развлечениях “шальной императрицы” и почему ее прозвали веселой?

Веселая царица

Именно так весь народ называл императрицу и на то у них были причины. Она была настолько интересной женщиной, что могла по несколько часов заниматься списками торжеств, вписывая имена приглашенных и развлечения, которые будет предлагать своим подданным. Она впервые ввела моду на то, чтобы в ночное время подавать не только спиртные напитки, но и еще горячие закуски, которые позволяли бы подкрепиться гостям.

Она самостоятельно контролировала организацию всех мероприятий и очень скрупулезно уделяла деталям очень много внимания. Все гости приходили к 6 часам, разговаривали и играли, позже царица избирала себе компанию и трапезничала. Запускали и других людей, которые ели стоя. Елизавета очень любила трапезничать и из-за этого повара получали огромные суммы жалования. Она обожала французские блюда и очень любила русскую кухню.

Жирные блюда она ела с большим удовольствием.

Поговаривают, что во время масленицы она могла съедать горы блинов с маслом или медом. Из-за своей любви к мучному она была полной, но в то время красивым должно быть лицо, а не талия.

Декорации на столах были просто невероятными: различные уникальные сервизы,красивые скатерти, декор из живых цветов и фруктов. таким образом украшались все столы, даже если императрица лично не трапезничала с гостями.

Развлечения императрицы

Елизавета обожала танцевать после крепкого ужина. Довольно часто она развлекалась на охоте, очень любила стрелять по кроликам и уткам. Некоторые утверждают, что она могла пристрелить медведя и лося, как будто профессиональный охотник. Ее жертв подавали к столу, после того как приготовят на кухне. Она очень любила жареное мясо и с удовольствием делилась добычей со своими гостями.





Ее другой стороной было то, что она очень религиозная и часто молилась. Многие утверждают, что ее часто можно было найти в церкви, где она молилась стоя на коленях. Посты также становились для нее чем-то особенным. Во время них она ела исключительно хлеб с вареньем, запивая все квасом. Также она во время поста молилась по несколько часов, но и организовывать шумные балы это было ее любимым занятием.

Фейерверки и музыка всегда завершали каждое празднование. Дочь Петра Первого полностью продолжала традиции своего папы.

Она очень любила детей и часто организовывала для них праздники. Угощенья иногда она готовила собственными руками.

Мое платье должно быть лучшим

Таким девизом всегда жила царевна. на запрещала дамам на свои пиршества наряжаться в модные платья, которые напоминали королевские убранья. Она от своей зависти могла выгонять девушек с бала, а один раз у нее настолько взорвались эмоции, что она ударила по щекам бедную девушку и та просто обвалилась в обмороке от унижения. Но вот с годами красоты царевны становилась все тусклее, а желание праздновать много праздников также увядало.

Можно сказать что царевна напрямую продолжила любовь к праздникам своего отца. Она с удовольствием приглашала людей, любила танцевать и играть, охотно беседовала с гостями и вела себя на равных со всеми. Можно сказать что царица действительно была хорошим правителем, ведь помимо веселья она не забывала и о политической деятельности.

Как вы думаете, были ли у царицы еще какие-то увлечения или любимые развлечения?



Источник : https://history.com.ru/kingdom/kak-razvlekalas-veselaya-tsar...

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