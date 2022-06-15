9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Мы хотим увести вас от этих стереотипов и предлагаем немного пошевелить мозгами.
Смотрим
Загадка №1
В этой загадке нужно мыслить шире. Она не так проста, как кажется!
Загадка №2
Мы знаем 9-летнего мальчика, который дал правильный ответ на этот вопрос менее чем за 15 секунд. Надеемся, вы справитесь так же быстро!
Загадка №3
А вот здесь попытайтесь вспомнить все, что вы знаете про Моисея. Тут не нужно быть особым знатоком Библии — достаточно иметь в запасе чуть-чуть эрудиции. Совсем чуть-чуть.
Загадка №4
Просто включите логику.
Загадка №5
Сразу дадим вам подсказку: «гггяяя» — это неправильный ответ. Думайте дальше!
Загадка №6
Здесь нужно понять закономерность в ряду цифр. Наверное, это самая сложная задачка в списке. Поэтому, если у вас не получится ее разгадать сразу, подумайте еще немножко, попытайтесь найти особый подход и хитрую логику. Удачи!
Загадка №7
Задачка простая, но многих она ставит в тупик.
Загадка №8
Дружно вспоминаем уроки зоологии.
Загадка №9
А сейчас мы вас точно озадачим. Какая фигура лишняя?
Ну как? Справились? Правильные ответы будут в конце статьи. Если хотите их знать — смело листайте вниз.
Ответы:
- Шахматист.
- Двенадцать.
- Моисей никого на ковчег не брал, это был Ной.
- Дыры.
- Тригонометрия.
- Цифры расположены в алфавитном порядке первых букв своих названий.
- Это возможно только в одной точке планеты — на Северном полюсе. Поэтому медведь белый.
- Кит. Потому что он относится к млекопитающим, тогда как остальные — рыбы.
- Если следовать очевидной логике, то хочется исключить объект, который отличается от остальных. У красного квадрата, например, нет белой рамки. Но таким же образом можно выбрать и фигуру №4, потому что она зеленая. Или последнюю, ведь она меньше остальных. Значит, эта логика неверная, и нужно наоборот искать фигуру, которая похожа на остальные. В данном случае это первая фигура, у которой есть сходство со всеми остальными.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2497958599153944702/
А вы знали об этом?
16 октября 2020 г. в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя истории Самюэля Пати. Таким образом молодой парень в порыве гнева, вызванного оскорблением пророка Мухаммеда, расправился с человеком, не раз кощунственно издевавшимся над чувством верующих мусульман! В ходе задержания Анзоров оказал сопротивление сотрудникам французской полиции и был застрелен. Безусловно, нельзя оправдать трагическое деяние Абдуллаха Анзорова, но одновременно с этим нельзя равнодушно смотреть, как «демократичная» Европа, яростно защищая ,например, права ЛГБТ-сообществ, игнорирует и оскорбляет права и чувства верующих!
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