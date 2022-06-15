9 простых загадок, над которыми придется поломать голову

Мы хотим увести вас от этих стереотипов и предлагаем немного пошевелить мозгами.

Смотрим

Загадка №1

В этой загадке нужно мыслить шире. Она не так проста, как кажется!

Загадка №2

Мы знаем 9-летнего мальчика, который дал правильный ответ на этот вопрос менее чем за 15 секунд. Надеемся, вы справитесь так же быстро!

Загадка №3

А вот здесь попытайтесь вспомнить все, что вы знаете про Моисея. Тут не нужно быть особым знатоком Библии — достаточно иметь в запасе чуть-чуть эрудиции. Совсем чуть-чуть.

Загадка №4

Просто включите логику.

Загадка №5

Сразу дадим вам подсказку: «гггяяя» — это неправильный ответ. Думайте дальше!

Загадка №6

Здесь нужно понять закономерность в ряду цифр. Наверное, это самая сложная задачка в списке. Поэтому, если у вас не получится ее разгадать сразу, подумайте еще немножко, попытайтесь найти особый подход и хитрую логику. Удачи!

Загадка №7

Задачка простая, но многих она ставит в тупик.

Загадка №8

Дружно вспоминаем уроки зоологии.

Загадка №9

А сейчас мы вас точно озадачим. Какая фигура лишняя?

Ну как? Справились? Правильные ответы будут в конце статьи. Если хотите их знать — смело листайте вниз.