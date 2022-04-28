Жуткие факты из мира науки, которые настораживают современных учёных

Кто в детстве не сидел у костра, когда под треск дров все по очереди рассказывают «страшилки» » о призраках, демонах и зомби.

Но учёные-то знают, что есть реальные факты куда более жуткие, чем истории о привидениях.

Сегодня 10 удивительных фактов, которые являются куда более странными и страшными, чем вымысел.

1. Космическое безумие

Путешественникам на Марс грозит безумие?

Сегодня много говорят о полете на Марс и даже о колонизации Красной планеты. В США заявляют, что готовы сделать этот проект реальностью к 2030 году. Но результаты одного исследования, в котором лабораторных мышей облучили высоко заряженными частицами, воздействию которых астронавты будут подвергаться в глубоком космосе, привели к очень тревожным выводам.

Воздействие частиц вызвало у мышей воспаление мозга, что привело к деменции, утере познавательной способности и исчезновению «инстинкта страха» - процесса, с помощью которого мозг отсекает со временем ассоциации, связанные со страхом. Отсутствие этого инстинкта приводит к состоянию постоянной тревоги. Это «космическое безумие» не прошло у грызунов и через шесть месяцев после их облучения. В настоящее время не существует известного способа полностью экранировать астронавтов от воздействия этих частиц.

2. Паучий вирус

WO - быстро мутирующий вирус.

Вирус WO поражает только бактерии, которые живут внутри пауков и насекомых. Как известно, бактериальные вирусы часто «крадут» части кода ДНК бактерий, который они инфицируют. Но недавно было обнаружено, что WO украл целый ген у паука «черная вдова», который собственно делает этого паука настолько ядовитым. Считается, что этот ген помог вирусу WO пробиваться через клеточные стенки бактерий. Было также обнаружено, что вирус также заимствует другие гены, которые помогают ему справиться с иммунной системой жертвы. В целом, WO сейчас представляет собой вирус, который быстро мутирует, устойчив к иммунной системе и обладает геном сильнейшего яда. К счастью, он пока «не трогает» людей.

3. Второй разлом

Землетрясение, которое может стать самым ужасным в мире.

В течение многих лет сейсмологи сообщали , что знаменитый разлом Сан-Андреас в Калифорнии уже давно «созрел» для крупного землетрясения магнитудой 8 или выше по шкале Рихтера. Однако, недавно обнаружилась причина, почему оно до сих пор еще не случилось. Был обнаружен второй разлом длиной 56 километров, который идет параллельно разлому Сан-Андреас под озером Салтон. Именно он может «сдерживать» землетрясение. Его открытие вызвало полную переоценку сейсмической опасности для южного района штата, в частности, для Лос-Анджелеса, Сан-Диего и Сан-Бердардино. Однако, если землетрясение все же случится, то оно будет намного более разрушительным из-за Салтонского разлома.

4. Машина-убийца

Машины, которые умеют убивать.

Хотя есть множество потенциальных применений для искусственного интеллекта (ИИ) в будущем, группа исследователей из Университета Карнеги-Меллона решила продемонстрировать одно применение, которого все боялись и надеялись, что подобное не произойдет. Они научили передовые нейронные сети убивать всех без разбора. Пока они сделали это в виртуальном мире, разработанном именно для этой цели, а именно в игре Doom. ИИ ориентируется в этом мире, изучая то, что происходит на экране, как обычный человек-игрок. В итоге, искусственному интеллекту, которого обучили убивать методом кнута и пряника - «поощряя за убийства и наказывая за получение урона и смерть», потребовалось совсем немного времени, чтобы полностью доминировать над всеми противниками-людьми. В настоящее время машина-убийца может играть только в видеоигры, но переобучить ее на «реальную жизнь» совсем не сложно.

5. Каролинский мясник

Крокодилоподобный монстр, который бродил по нашей планете.

Палеонтологи Государственного Университета Северной Каролины недавно обнаружили ранее неизвестный вид животного, которое старше динозавров и ранних родственников крокодилов. Несмотря на то, что это существо вымерло более 230 миллионов лет, того факта, что оно когда-то бродило по Земле, вполне достаточно, чтобы вызвать кошмары. Назвали его Carnufex carolinensis ( «Каролинский мясник»), что является очень подходящим названием для крокодилоподобного существа, которое было 3 метра в длину и ходило на двух ногах, как человек. Также интересно, что это животное обитало не в воде, а на суше. Благодаря зубам, похожим на лезвия, и намного большей подвижности, чем у современных крокодилов, Carnufex, вероятно, был одним из лучших хищников до появления динозавров.

6. Червь

Червь внутри человека.

Как-то профессор Джонатан Аллен столкнулся с тем, что у него появился огрубевший круглый участок кожи на внутренней стороне его рта. Что оказалось еще более тревожным, это «пятно» регулярно перемещалось по различным участкам рта. В итоге профессор понял, что это крошечный червяк, передвигающийся под поверхностью кожи, и сумел извлечь наружу извивающегося паразита. Оказалось, что это очень редкий паразит, которым было инфицировано всего 13 людей в Соединенных Штатах, включая его самого.

7. Сверхъестественная песнь Юпитера

Космический аппарат NASA «Юнона» в настоящее время уже 20 месяцев находится на орбите Юпитера, собирая данные об этом таинственном газовом гиганте. Во время одного из облетов планеты «Юнона» собрала данные об радиоизлучениях из полярных сияний планеты. Ученые на Земле затем декодировали полученные данные в звуковые файлы. В результате получилась настоящая звуковая дорожка фильма ужасов из глубин космоса. Эти выбросы в атмосфере планеты, которые являются самыми сильными в своем роде в Солнечной системе, генерируются электронами неизвестного происхождения. Сейчас ученые надеются выяснить, откуда они берутся.

8. Призрак в машине

А за вами следят?

Зачастую люди чувствуют без всякой разумной на то причины, что за ними наблюдают. Даже в случае, если рядом никого нет, это ощущение ужасно нервирует. Ученые, возможно, обнаружили, почему это происходит и как это можно воспроизвести. У 12 пациентов, которые испытывали подобные ощущения, были повреждены участки мозга, соответствующего самовосприятию. Исследователи выдвинули гипотезу, что у таких людей мозг неверно истолковывает сигналы, которые получает от органов чувств и которые предназначаются для ориентирования в пространстве.

В рамках эксперимента, робот имитировал движения пальца испытуемого, как бы рисуя у него на спине. Участники не сообщали ни о чем подозрительном, до те пор, пока движения робота не переставали быть синхронными с их собственными. Сразу же пациенты сообщили о сильном ощущении кого-то стоящего за их спиной, причем многие были так напуганы, что попросили прекратить эксперимент.

9. Живой мертвец

Пауки-зомби

Исследователи недавно обнаружили особый аспект взаимоотношений между осой-паразитом и некоторыми видами пауков. Уже давно известно , что осы используют пауков для создания особо прочных гнезд. Причем, осы делают это очень необычным образом, превращая пауков в своеобразных контролируемых зомби. Самка осы откладывает яйцо в брюшко паука. После того, как личинка вылупляется, она прикрепляется к нервной системе паука, питаясь его кровью и выделяя химическое вещество, которое заставляет паука стать «бездумным рабочим», строящим ультра-прочное осиное гнездо. Модифицированная паутина, которую выделяет паук, отражает ультрафиолетовый свет, вместо того, чтобы поглощать его как обычная паутина. После завершения работы личинка пожирает своего зомби-раба.

10. Лицо Мэтью

И у Мэтью есть своё лицо.

Ураган Мэтью, который сейчас бушует в Америке, является первым ураганом 5-й категории с 2007 года. Мэтью привел к катастрофическим разрушениям и сотням смертей. Особо пострадал остров Гаити, где, по разным оценкам, погибли от 500 до более 1300 человек. Когда Мэтью обрушился на Гаити 4 октября, метеорологический спутник НАСА сделал его инфракрасное изображение. Форма шторма имеет очевидное сходство с ухмыляющимся черепом в профиль, а «глаз» этого черепа на самом деле является оком бури.

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