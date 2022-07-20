6 самых сложных головоломок – под силу лишь очень умным

Любите головоломки, решение которых приносит удовлетворение от осознания своего выдающегося ума, невероятной логики и непревзойденных способностей у наблюдению и верным выводам?

Тогда решайте!

Задачка на логику. Перед вами находятся 4 человека в шляпах, они знают, что всего есть две белые и две черные шляпы, но не знают, какая досталась им

Человек №1 видите перед собой человека №2 и №3. Человек №2 видит перед собой только человека №3. Человек №3 не видит никого, также, как и человек №4. Вопрос – кто самый первый крикнет какого цвета ему досталась шляпа?

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Отгадка

Проверка математических способностей. Разместите в кругах цифры от 1 до 9 так, чтобы на каждой стороне треугольника в сумме было число 17, разумеется, повторять цифры нельзя

Отгадка

Решите задачку правильно? На одном из ресурсов эта задача вызвала настоящий ажиотаж – народ переругался друг с другом, а еще про нее говорят, что ее не смогли решить 90% американцев (без обид)

Отгадка

Сколько троек на картинке?

Отгадка

Сколько карандашей на картинке?

Отгадка

Задача на внимательность. Найдите кота

Отгадка