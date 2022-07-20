6 самых сложных головоломок – под силу лишь очень умным

Любите головоломки, решение которых приносит удовлетворение от осознания своего выдающегося ума, невероятной логики и непревзойденных способностей у наблюдению и верным выводам?
Тогда решайте!
Задачка на логику. Перед вами находятся 4 человека в шляпах, они знают, что всего есть две белые и две черные шляпы, но не знают, какая досталась им
Человек №1 видите перед собой человека №2 и №3. Человек №2 видит перед собой только человека №3. Человек №3 не видит никого, также, как и человек №4. Вопрос – кто самый первый крикнет какого цвета ему досталась шляпа?
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Отгадка
Проверка математических способностей. Разместите в кругах цифры от 1 до 9 так, чтобы на каждой стороне треугольника в сумме было число 17, разумеется, повторять цифры нельзя
Отгадка
Решите задачку правильно? На одном из ресурсов эта задача вызвала настоящий ажиотаж – народ переругался друг с другом, а еще про нее говорят, что ее не смогли решить 90% американцев (без обид)
Отгадка
Сколько троек на картинке?
Отгадка
Сколько карандашей на картинке?
Отгадка
Задача на внимательность. Найдите кота
Отгадка
А вы знали об этом?
Модные в Европе короткие штаны, чулки и туфли для мужчин, введенные в обиход Петром I, привели в замешательство его придворных. А женская одежда — платья с кринолинами и глубоким декольте — и вовсе повергла в шок не только дворцовое окружение царя, а и весь русский народ. В 1705 году в Астрахани поднялся бунт. Царя называли Антихристом и жаловались, что в русском платье не пускают на службы в храмы, а в европейском в храмы не зайдешь: «в таком виде в церкву идти – Бога хулить». 365 бунтовщиков были доставлены в столицу и казнены. В 1708 году царю донесли, что и бояре ему непослушны – во время наездов царя они надевали европейское платье, а по отъезду – возвращались к привычным теплым одеждам. Чтобы переодеть своих подданных, царь привез из Европы портных обоего полу, которые открыли в России дело по пошиву и набрали учеников. Петр I надеялся, что смена одежды включит Россию в семью европейских народов. Однако надежда эта не оправдалась. Европейцы с удовольствием ездили в «дремучую» Россию на заработки, но не спешили признавать ее не только равной, но и более или менее цивилизованной страной. Кроме того, напяливание на русских женщин декольтированных платьев, заморских легких туфель в условиях русской зимы и холода, царившего на ассамблеях, приводило к плачевным результатам: женщины простужались, болели, начинались проблемы в женской сфере, приводившие к бесплодию. А корсеты, в которые с детства стали зашнуровывать знатных девушек, приводили к возникновению патологий, в результате которых женщины не могли вынашивать детей.В результате насильственного внедрения европейской культуры, элита в России на долгие годы оказалась отрезана от русских традиций.
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