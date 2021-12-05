Боролись с царем за свободу, а пришли к новому крепостному праву

Если бы сто пятьдесят лет назад в России сказали, что в середине ХХ века больше половины населения страны будет снова находиться в положении крепостных, то услышавшие это наверняка стали бы смеяться. Как же, ведь совсем недавно царь дал господским крестьянам волю, и крепостное право навеки осуждено всеми благомыслящими людьми!

Ещё сильнее расхохотались бы, если бы услыхали, что инициаторами введения нового крепостного права станут идейные наследники тех людей, которые теперь громче всего выставляли себя как «защитников народных прав» — революционеры. И только отдельные глубокомысленные люди, вроде писателя Фёдора Достоевского или философа Константина Леонтьева, прозревали грядущее и предвидели именно такой исход «борьбы за свободу». Они воочию видели дьявольское нутро этих борцунов…

Царизм это свобода, социализм – рабство

Леонтьев оказался прав, когда предрекал, что социализм в России станет «новым суровым рабством». Весь конец 19-го и начало 20 века Российская империя развивалась по пути расширения гражданских прав и свобод. В 1903 году были отменены телесные наказания для крестьян, в 1906-м крестьяне получили право выходить из общины, покупать и продавать землю и переселяться куда угодно по своему желанию.

Совершенно обратный процесс начался после большевистского Октябрьского переворота. Правда, стремление коммунистов обратить всех в казённых рабов сначала было приостановлено НЭПом – «новой экономической политикой» (1921-1927), которую Ленин называл «временной уступкой капитализму». Нет никаких сомнений, что, проживи Ленин дольше, он точно также свернул бы НЭП, как это сделал Сталин.

Дед Слива в фильме "Стряпуха" 1966 г.

Паспортная система и колхозное крепостничество

Важнейшим элементом советского крепостного права – колхозной системы – стала паспортная система с пропиской. Паспорта, в которых гражданин жёстко приписывался к определённому месту жительства, поменять которое мог только с разрешения государства, были введены в 1932 году. Кстати, институт прописки остался и в паспортах новой «пост-советской» России и служит базой, на которой в любой момент может возродиться крепостное право.

Но самое главное в ней было то, что эти паспорта выдавались не всем гражданам! Все без исключения колхозники были лишены паспортов. Без паспортов они не имели права передвигаться по стране. В исключительных случаях местными советскими властями им выдавались справки, разрешавшие находиться за пределами колхоза, — точь-в-точь как барин выдавал «пачпорт» своему крепостному, когда отпускал его из поместья на заработки!

Колхозника, пойманного за пределами родного колхоза без соответствующего документа, вплоть до середины 1970-х годов штрафовали на 100 рублей (средняя месячная заработная плата рабочего в то время) и водворяли обратно в колхоз. Повторная поимка беглого крепостного… пардон, колхозника наказывалась заключением в острог… то есть в исправительно-трудовую колонию сроком до двух лет.

Брежнев как новый царь-освободитель

Только 28 августа 1974 года указом Президиума Верховного Совета СССР паспорта стали выдаваться всем гражданам СССР. При этом срок получения паспортов сельскими жителями растянулся до 1981 года.

История, превознесшая царя Александра II как Царя-Освободителя, пока не оценила достойным образом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева – человека, отменившего второе крепостное право в истории нашей страны. А третьим в этом ряду, очевидно, станет тот, кто освободит российский народ от антиконституционного режима «самоизоляции» и нелепых QR-кодов…

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, Октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого кровожадных большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Разве не большевики , придя к власти, фактически вернули в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно они не давали паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря рабскому труду репрессированных и заключенных им удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых.

Сельскохозяйственная политика большевиков в условиях развернувшейся в стране насильственной коллективизации привела к тому, что никто не хотел оставаться жить и работать в селе и поэтому ,чтобы не было бы массового бегства в город, крестьянам не давали паспорта. Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! И только после смерти диктатора Сталина постепенно стали выдавать паспорта всем гражданам СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества. Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно – отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче! В условиях же развитого капитализма богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный , а настоящий социализм (наглядным примером служит сегодняшний социализм в Швеции, Исландии и т.д.)!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. В первую очередь большевики во главе с Лениным и Сталиным парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Порой трудно понять , как так получилось, что кровожадные большевики так просто согнул в три погибели великую нацию? Почему русский народ так легко превратился в духовных рабов, а в среде этих рабов Ленин и Сталин стали Богами?Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм"!

К сожалению, до сих пор Россия после этого коммунистического эксперимента так и не пришла в себя и россияне, имея богатейшей природные ресурсы и огромную территории, все еще живут бедно, с ностальгией вспоминая виртуальный социализм. А ведь если бы не октябрьский переворот, уверен, сегодня русский народ был бы самым богатым, процветающим и одним из самых многочисленных в мире! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде „К познанию России“,всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, утверждал, что к 2000 году население России будет 600 миллионов человек!

Сегодня только слабоумные люди не могут понять, что товарищи коммунисты 70 лет подкармливали нас, чтобы мы создавали "общенародную" собственность, а потом, когда они поняли, что этот виртуальный строй все равно разрушится, сами поделили эту собственность между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках большая часть богатства СССР и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году выстрелила Аврора. Именно горбачевы , ельцины, чубайсы и прочие, обрушили СССР и прибрали к рукам всю "общенародную" собственность, возродив новый класс буржуазии, составляющий костяк сегодняшней "пятой колоны"!

Именно эта "пятая колонна", продавшись западным хозяевам, стремится превратить территорию бывшего СССР в одну из колоний Запада! Безусловно, если бы не целеустремленная и последовательная политика выдающегося государственного деятеля современности президента Путина, этот план давно уже осуществился бы !К сожалению, это никак не могут понять некоторые доморощенные коммуняки, которые все еще надеяться на очередную мировую революцию и светлое будущее! Именно поэтому все еще злободневна старая советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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