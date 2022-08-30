Почему богачи на Руси приходили в гости со своей ложкой

На Руси у каждого члена семьи была своя собственная ложка, зачастую существовавшая в единственном экземпляре. Она считалась личным предметом, как, допустим, зубная щетка в современном мире.

Хозяйка

Люди принимали пищу только своим столовым прибором, который отличался по форме, украшенным узорам или по нанесенным инициалам. Интересно, что эта традиция просуществовала довольно долгое время. Даже во время Великой Отечественной войны солдаты Красной армии брали на фронт металлическую ложку вместо привычного военного жетона: она ассоциировалась с частичкой родного дома и должна была оберегать во время сражений. На ручке выжигались инициалы бойца, и в случае смерти по ложке можно было установить имя и личность погибшего воина.

Традиции и суеверия

Помимо прямого назначения, ложки на Руси использовались как обереги от злых духов и дурного глаза. В некоторых русских губерниях во время свадебной церемонии ложки жениха и невесты прочно связывались между собой общей нитью – это должно было сделать брак молодоженов крепким и долгим.

Девицы гадали на ложках в зимние морозы. Для того, чтобы узнать, какое будущее ждет человека – в ложку наливали воду и выносили на крыльцо, оставляя там до утра. Если вода замерзала с впадиной – это сулило неприятности, болезни и даже смерть.

Хорошим вестником считалось, если вода приобретала форму выпуклости – в таком случае следующий год должен был быть успешным и счастливым.

С помощью цветных деревянных ложек младенцам делали кукол. Для этого ложку обматывали куском ткани и поверх обматывали веревкой.

Ложка в сапоге

В гостях

Когда на Руси богатые люди ходили в гости, они всегда брали с собой личную ложку. Это делалось по нескольким причинам. Во-первых, в те времена не было изобилия, и каждый столовый прибор был на счету. Из-за того, что на праздниках зачастую собиралось довольно много людей – хозяева дома попросту не могли обеспечить каждого гостя ложкой. Поэтому тем, кто не позаботился о себе сам, приходилось есть руками.

Во-вторых, у бояр ложки были изготовлены из качественных материалов. Красивые, с резными узорами – ложки считались предметом гордости.

Ложке отводилось место в голенище сапога. Сидя за столом оттуда легко можно было достать столовый прибор и приступить к трапезе.

Славянская гостеприимность не знала границ. Каждого человека, зашедшего в гости, хозяева дома щедро потчевали от души. На стол выставлялись все съестные припасы.

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А вы знали об этом?

После казни Ханако Исии — «японская жена» Зорге — добилась у властей милости похоронить останки любимого мужа в отдельной могиле. Только спустя 20 лет Советский Союз оценил заслуги брошенного на произвол судьбы и погибшего в японских застенках агента. Звания Героя Советского Союза Зорге был удостоен только в 1964 году. Любопытно также ,что последним желанием Зорге перед смертью было выкурить сигарету, поскольку советский разведчик был страстным курильщиком!

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