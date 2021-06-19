12 открытий, сделанных отечественными учеными

Мировая наука знает огромное количество открытий и изобретений, которые определили в том числе направление развития всего человечества. И важно знать, что немало из них принадлежат российским и советским ученым.

Светодиод, синтетический каучук, химические элементы и даже вакцины от смертельных ранее болезней - все эти открытия являются заслугами именно отечественной науки.

1. Алюминотермия (1859)

Эксперимент российского химика, до сих пор имеющий актуальность.

Николай Николаевич Бекетов, возможно не известен настолько широко, как Менделеев, однако оставил свой след в мировой науке. Во время работы в Харьковском университете, ученый занимался проведением пионерских экспериментов по восстановлению металлических оксидов другими металлами при высоких температурах. В процессе он выстроил их в так называемый «вытеснительный ряд» и впервые получил чистые препараты нескольких щелочных металлов.

Одним из наиболее эффективных восстанавливающих металлов был признан порошковый алюминий - реакции с ним сопровождаются выделением большого количества тепла. Поэтому процесс и называется алюмотермия - способ получения металлов, неметаллов и сплавов путем восстановления их оксидов металлическим алюминием.

2. Квантовые точки (1981)

Открытие химика 19 века и сегодня применяется при сварке труб и рельсов, а также в металлургии для получения марганца, хрома и т.д.

Квантовые точки сульфида кадмия.

Квантовые точки представляют собой полупроводниковые нанокристаллы, свойства которых зависят от их размера и формы. Это, в свою очередь, позволяет четко контролировать параметры их излучения. Квантовые точки, впервые полученные советским физиком Алексеем Ивановичем Екимовым в 1981 году, являются перспективным направлением в биологии, медицине, оптике, оптоэлектронике, микроэлектронике, полиграфии и энергетике.

3. Искусственный свет для растений (1866)

Растениеводство многим обязано открытию российского ученого.

Долгое время никто даже не догадывался, что растения способны к фотосинтезу под искусственным светом. Доказать это удалось только российскому ботанику Андрею Сергеевичу Фаминцыну, который провел ряд экспериментов с подсвечиванием растений керосиновой лампой. В результате стало ясно, что водоросли беспрепятственно продолжают фотосинтезировать. Но Фламицин на этом не остановился - он продолжил изучение влияния коротковолнового (красно-желтого) и длинноволнового (сине-фиолетового) излучения, тем самым положил начало развитию искусственного освещения на нужды растениеводства.

4. Солнечная батарея (1888)

Появление солнечных батарей предугадал профессор Российской империи.

О заслуженном профессоре Императорского Московского университета Александре Григорьевиче Столетове простой обыватель, в отличие от ученого мира, знает немного. И напрасно: ведь именно результаты его экспериментов стали основой для теоретических работ никого иного, как Эйнштейна, который получил в итоге за них Нобелевскую премию. Речь идет об исследованиях Столетовым внешнего фотоэффекта — так называемого «выбивания» из вещества электронов потоком излучения.

Именно Столетов сформулировал основные законы этого процесса, а также собрал и испытал фотоэлемент, который использует свет для получения электричества. Справедливости ради, следует уточнить, что этот опыт нельзя назвать созданием первой солнечной батареи в знакомом нам виде, однако сегодня в зеленой энергетике применяются именно эти фотоэлементы, работающие на основе фотоэффекта, открытого и описанного Александром Столетовым.

5. Стволовые клетки (1909)

Стволовые клетки были открыты российским ученым.

Об этих клетках уже больше столетия идут серьезные научные дискуссии, однако начало им положил именно отечественный ученый - гистолог Александр Александрович Максимов. Именно он первым проследил основные этапы гематопоэза, то есть процесса образования крови. Описав столь сложный механизм, он также обнаружил, что кровяные клетки различных типов образуются из одинаковых «предком», который походят на лимфоциты. Данные клетки он назвал стволовыми (Stammzellen). Технически официального обоснования, и, более того, современного значения Максимов этому термину не придавал, однако именно российский ученый ввел его в научный дискурс.

6. Вакцины от холеры (1892) и чумы (1897)

Отечественная наука спасла человечество от двух смертельных ранее болезней.

Технически данное открытие произошло не на территории Российской империи, однако совершил его еврей, родившийся в Одессе и долгое время пытавшийся найти свое место в научном мире на отечественных просторах. Однако Владимиру Ароновичу Хавкину это, к сожалению, не произошло, и поэтому он переехал в Швейцарию и на родину приезжал лишь периодически. Именно там, в городе Лозанна он вывел первую противохолерную вакцину из препарата ослабленных бактерий. Причем ее эффективность он доказал, испытав на самом себе.

После талантливый ученый стал сотрудничать с правительством Великобритании, и те помогли открыть ему в индийском Мумбаи лабораторию для производства и испытания вакцин - сегодня это крупный бактериологический центр. Там же, на просторах Индии, Хавкин приступил к изучению другой опаснейшей болезни, чумы, и уже через несколько месяцев, сумел получить препарат и от этой напасти, терроризирующей человечество не одну сотню лет.

7.Синтетический каучук (1910)

Незаменимый сегодня каучук был придуман российским ученым.

Сегодня синтетический каучук имеет широчайшее применение во многих сферах производства, и его актуальность не стихает и сто лет спустя после его открытия. А вот последним мы обязаны российскому ученому Сергею Васильевичу Лебедеву. Именно он в 1910 году провел первый химический синтез полибутадиена, а позже, уже в 1928 году, также описал технологию получения самого бутадиена из обыкновенного спирта. Благодаря работе отечественного ученого к 1940 году СССР стал крупнейшим производителем искусственного каучука на планете: по информации, в год выпускалось более 50 тысяч тонн данного материала.

8. Детский аутизм (1925)

Тяжелое заболевание впервые описал советский психолог.

Не отставала отечественная наука и в вопросах психологии и психиатрии. Так. если бы аутизм был назван в честь того, кто его впервые описал, то именовался бы он так - «синдром Сухаревой». Груня Ефимовна Сухарева еще с начала 1920-х годов организовывала психоневрологические лечебные учреждения для московских детей и подростков. Там она неоднократно сталкивалась со случаями так называемой «шизоидной психопатии». В процессе ее изучения она описала ее «аутистическую», акцентировав тем самым внимание на патологическое стремление избегать общения теми, у кого этот тип психопатии наблюдался.

Ограниченная мимика, отсутствие какого-либо социального взаимодействия, склонность к автоматизму — данные стереотипические признаки Сухарева перечислила задолго до публикаций другого ученого, занимающегося тем же направлением, Ганса Аспергера. Согласно распространенному мнению, в 1926 году работы Сухаревой были опубликованы на немецком языке, и с выводами ее исследований немецкий психиатр ознакомился именно так.

Интересный факт: многие исследователи истории психиатрии выдвигают предположение, почему в работах Аспергера нет ссылки на исследования Сухаревой. Все дело в том, что последний проживал и работал в Третьем рейхе, а потому, согласно «расовой теории», цитирование советского ученого было бы, как минимум, сомнительным.

9. Тонометр (1905)

Самый точный метод измерения давления придумал россиянин.

Уже больше столетия не найти более точного метода измерения артериального давления, чем по звуку пульса, который различается при наложении на артерию давления в установленных пределах. А вот о том, что он был описан российским ученым Николаем Сергеевичем Коротковым в «Известиях Императорской военно-медицинской академии» еще в 1905 году, знает очень мало людей. Поразительно, но механизм ученого дошел до современности практически в неизменном виде.

10. Светодиод (1927)

Знаменитые яркие лампочки придумали в СССР.

В это трудно поверить, но первый полупроводниковый светодиод создал простой советский гражданин, который к тому же даже не имел формального высшего образования. Однако это не мешало талантливому радиотехнику Олегу Владимировичу Лосеву успешно сотрудничать с лабораториями Нижнего Новгорода и Ленинграда, и даже опубликовать несколько десятков научных статей в наиболее авторитетных отечественных и зарубежных изданиях.

Еще в середине двадцатых годов прошлого века Лосев заметил, что во время прохождения тока через карборундовый детектор возникает свет. Об этом говорится в одной из его публикаций в журнале «Телеграфия и телефония без проводов». В 1927 году он получил патент (№ 14672) на так называемое «световое реле», которое, в сущности, являлось первым полупроводниковым светодиодом. В конце 1941 Лосев уже написал статью, в которой, по некоторым данным, описал полупроводниковый транзистор. Но, к сожалению, текст не сохранился, а сам Лосев погиб меньше чем через год в блокадном Лениграде.

11. Стелс-технологии (1962)

Легендарная технология-неведимка была придумана советским физиком.

Советский физик и математик Петр Яковлевич Уфимцев стал известен на весь мир еще в середине прошлого века, за счет своих исследований в области расчетов дифракции электромагнитных волн на проводящих телах, на поверхности которых есть изломы. По сути, он сформулировал уравнения для вычисления площади рассеивания радиолучей для летательных аппаратов различных форм.

В начале шестидесятых Уфимцев разработал метод краевых волн. Удивительно, но если в советском научном мире к этому открытию отнеслись весьма критически, то американская корпорация Lockheed увидела в этом реальную перспективу. Выведенные Уфимцевым алгоритмы были применены во время проектирования знаменитого F-117 Nighthawk - первого самолета, созданного с использованием стелс-технологий. Поднялся в воздух лайнер-невмдимка в 1981 году.

12. Хемосинтез (1887-1888)

Там, где невозможен фотосинтез, происходит процесс, открытый российским ботаником.

Об исключительном значении фотосинтеза в функционировании биологических систем не планете известно давно, однако этот процесс доступен не во всех уголках Земли. Поэтому там зачастую работает другой механизм - хемосинтез. Именно так его назвал российский ученый -ботаник Сергей Николаевич Виноградский.

Хемосинтез представляет собой способность некоторых микробов получать энергию при помощи окисления простых неорганических веществ: сероводорода, аммиака, оксида железа (II), а также сульфитов. Бактерии и археи, способные к данному процессу, можно найти в недоступных для других организмов местах, испытывающих недостаток кислорода — глубокие слои почвы, и даже так называемые «черные курильщики» на дне мирового океана.

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