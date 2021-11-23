Почему нельзя носить чужие вещи

Одежда впитывает энергию своего владельца. Именно по этой причине легко навести порчу на человека, если заполучить хотя бы его шарфик или перчатку. Опытные экстрасенсы по одной лишь вещи, принадлежащей человеку, могут рассказать о нем много интересного, например, прошлое, будущее, проблемы и болезни в настоящем.

Если определенная вещь принадлежит человеку очень долго, она заряжается его энергией настолько сильно, что может даже влиять на того, кто примерит ее. А уж если донашивать чужие вещи постоянно, то неприятных последствий не избежать. Почему ж нельзя носить чужую одежду, аксессуары или украшения?

Возникает риск энергетического конфликта.

Энергия чужих вещей способна угнетать ваше биополе. Если тот человек, чьи вещи вам достались, был сильнее энергетично, то конфликта между энергиями никак не избежать. Возможно, ваше биополе не сможет долго держать защиту. Что же тогда произойдет? Вы можете сойти со своего жизненного пути, примерив чужой жизненный сценарий. Иногда из-за ослабленного биополя возникают болезни.

Плохая энергетика влияет на Судьбу.

Если у человека, которому принадлежали вещи, были серьезные проблемы со здоровьем, то негативная энергия одежды может спровоцировать у вас те же опасные заболевания. Человек со сложной Судьбой отдаст вам через вещи свои беды и неприятности. Донашивать вещи мертвеца нельзя вообще ни в коем случае, они блокируют вашу жизненную энергию.

Чужие украшения – табу.

Особенно серьезно нужно относиться к украшениям, потому что камни и металлы более восприимчивы к энергии своего хозяина. Такие вещи, как нательный крест или кулон-амулет, нельзя донашивать даже за своими родственниками. Вы можете сохранять их как семейную реликвию в шкатулке, но носить столь интимные украшения нельзя. Их связь со своим владельцем так сильна, что новому она не сулит ничего хорошего.

Надевать украшения непонятного происхождения и вовсе опасно. Имеются в виду аксессуары из антикварных лавок. Вы никогда не сможете быть уверенными, что на них нет сглаза или порчи. Известна история, когда пара антикварных сережек довела до самоубийства подряд трёх женщин. Когда родственники усопших обратились к экстрасенсу, то открылась страшная правда: украшения были прокляты.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2352086468490431312/

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