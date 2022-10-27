Прикосновение к чуду: акварели Кимберли Маус

Пусть сегодня у вас случится чудесный день! Ведь как возникает ощущение чуда? К одному маленькому чуду прибавляется другое, к другому – третье. И так накапливается целая корзинка с чудесами, которая делает день счастливым, а жизнь – наполненной! Пусть вашим первым чудом (а может быть, и не первым!) будут чудесные акварели, которые я нашла специально для вас. Итак, знакомьтесь: Кимберли Маус.

Акварель Кимберли Маус. Изображение отсюда: блог Альбом Надежды Акварель Кимберли Маус. Изображение отсюда: блог Альбом Надежды

Вы уже увидели несколько акварелей Кимберли Маус. Как думаете, профессиональный художник? А вот и ошибаетесь. Самоучка. Наша художница окончила университет в штате Айова по направлению графический дизайн, десять лет проработала по специальности. Пока ей однажды в руки не попала акварель. И так начался ее путь в искусство и в искусстве.

Акварель Кимберли Маус. Изображение отсюда: блог Альбом Надежды

Почему же акварели нашей художницы завораживают? Прежде всего, они роскошны. Роскошны и по манере письма, и по наполненности сюжетов. Кимберли Маус воспевает радость жизни, которая воплощается в цветах и плодах, изображая их в царском убранстве: в шелках и атласе, в серебре и фарфоре.

Смотрите, вот одна из особенностей ее стиля: для Кимберли Маус значима фактура всех тех материалов, которые она создает акварелью. Она умеет передать и полупрозрачность газовой ленты, и приглушенный блеск атласа, и зеркальную гладь серебра, и матовую глубину фарфора.

Акварель Кимберли Маус. Изображение отсюда: блог Альбом Надежды

В сюжете нашей акварелистки нет деления на главные и второстепенные роли. У нее все роли – главные: и ежевики с персиками, и букетов гортензии или тюльпанов, и посуды, удивительно красивой. Но главная роль отведена и фону! Он не просто существует, он звучит! Звучит узорами на ткани, плотностью или прозрачностью полотна, изгибами, в которых прячется тень или отражается солнце!

Акварель Кимберли Маус. Изображение отсюда: блог Альбом Надежды

Кроме ягод, фруктов, цветов, посуды в натюрмортах возникают и другие детали. Они-то и делают сюжеты особенными! То появляется не то новогодний елочный шарик, не то блестящий пузырек, а то – какая-то круглая коробочка, не для женских ли секретиков предназначенная? Или просто – россыпь прозрачных шариков для декора ваз.

Акварель Кимберли Маус. Изображение отсюда: блог Альбом Надежды

Для чего же дана людям живопись? Нам, зрителям? Не только для услаждения эстетической потребности. Живопись дает возможность прикоснуться к миру другого человека, его философии. О чем говорят, звенят, поют акварели Кимберли Маус? О том, что каждый в этом мире важен. Он столь же важен, как и все другие. Акварели нашей художницы – они прежде всего о равноценности. О том, что красота многогранна. Нужно лишь научиться ее видеть в каждом предмете.

Акварель Кимберли Маус. Изображение отсюда: блог Альбом Надежды

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А вы знали об этом?

В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой.

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