Королеве можно: самые беспардонные поступки королевы Елизаветы II

Чопорность и правильность могли бы описать общественное восприятие королевы Елизаветы во время ее уважаемого 70-летнего правления.
В своих мемуарах политик-лейборист Питер Мандельсон писал:
“Для Чарльза и королевы их жизнь была в буквальном смысле их работой. Каждое их движение, каждая улыбка или поднятая бровь, все завязанные или разорванные отношения рассматривались как часть их определяющей функции: просто быть королевской семьей ”.
Конечно, королева могла и шутить как в семье, так и на светских приемах.
И, как в любой семье, была драма. Были сложные отношения с ее младшей сестрой Маргарет, напряженность с принцессой Дианой и слухи о роли, которую она сыграла в уходе Гарри и Меган из королевской семьи.
Ниже приведены три самых больших королевских беспардонных поступка.
1. Королева убрала Гарри и Меган из своей праздничной трансляции
Помните, когда Гарри и Меган покинули королевскую семью в 2020 году? Елизавета приказала помощнику убрать портрет герцога и герцогини Сассекских и их тогдашнего 8-месячного сына Арчи за пределы камеры, прежде чем записывать праздничную трансляцию 2019 года. Королева посмотрела на фотографии и сказала режиссеру, что “все были хороши, кроме одной”, ссылаясь конкретно на фотографию с Сассексами.
Она добавила:
“Я полагаю, нам это не нужно”.
Решение было принято после того, как Меган и Гарри решили не проводить Рождество в Великобритании, а провели его с матерью Меган. Хотя после этой трансляции было объявлено об их официальном отречении, пара сказала Опре в своем интервью в марте 2021 года, что они ушли в основном из-за отсутствия поддержки со стороны королевской семьи.
2. Заставила принцессу Диану ждать встречи 30 минут
Несмотря на то, что поначалу казалось, что между ними было хорошее взаимопонимание, Елизавета быстро передумала и начала чувствовать, что с Дианой слишком сложно справиться.
Диана рассказала биографу Эндрю Мортону:
"В какой-то момент она указала мне, что причина, по которой мой брак пошел под откос, заключалась в том, что принцу Чарльзу было трудно справиться с моей булимией, не принимая во внимание роман Чарльза с Камиллой".
Биограф Ингрид Сьюард написала в своей книге “Королева и Ди” о другом случае между ними, когда Диана отправилась навестить Елизавету, и ей сказали подождать. По словам Сьюард, лакей сказал королеве:
“Принцесса плакала три раза за полчаса, пока ждала встречи с вами”.
Королева ответила:
“Я держала ее в течение часа - и она плакала без остановки”.
Это было сделано для того, чтобы нанести удар по Диане за то, что она недостаточно корректна и выплескивает свои эмоции вместо того, чтобы скрывать их.
3. Саботировала счастье своей сестры
Тина Браун написала в своей книге “Дворцовые документы”, что младшая сестра Елизаветы Маргарет хотела выйти замуж за мужчину намного старше себя и к тому же разведенного, Питера Таунсенда, офицера ВВС. Многие в правительстве, включая ее сестру, думали, что он будет неподходящим мужем для нее, и Англиканская церковь наотрез отказалась выдавать ее замуж за разведенного мужчину. Елизавета заставила пару продлить их помолвку, пока Маргарет не исполнилось 25 лет, и по мере распространения негативной прессы об этой паре они в конечном итоге прекратили отношения. Маргарет позже вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса, с которым она развелась, несмотря на осуждение Елизаветы.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Честно говоря, меня удивляют англичане, которые своими неадекватными действиями позорят свою страну! И в этом отношении не исключение представители королевской династии и некоторые государственные деятели.Разве не цинично,когда Елизавета II любила щеголять на официальных церемониях в короне, усеянной украденными и незаконно конфискованными бриллиантами из различных колонизируемых Англией стран ! А на законные требования вернуть ,например, бриллиант «Кохинур» Индии, бриллиант «Куллинан» Южной Африке, правительства этих стран получили категорический отказ королевы !Кстати, одной из ее наиболее любимых украденных сокровищ алчной королевы была так называемая Владимирская тиара из России, оказавшаяся в Англии после революции 1917 года. Вместе с тем разве не позор, когда только недавно похоронили королеву Елизавету II , а ее нерадивый сын не только запретил своей невестке Меган Маркл появляться на похоронах королевы , но и сегодня пытается подать на невестку в суд?
И разве не позор для нации , когда премьер-министром Великобритании выбирают женщину с легким поведением?В 2006 году выяснилось, что у Лиз Трасс на протяжении 18 месяцев был роман с ее политическим наставником — женатым членом парламента Тори Марком Филдом. СМИ утверждают , что Трасс была беременна на момент огласки внебрачных отношений. Но ей удалось убедить мужа, что это его ребенок.За измену Трасс упрекал не муж, а избиратели и однопартийцы. В 2009 году разразился скандал, когда члены консервативной партии в ее избирательном округе в Норфолке пожаловались, что их держали в неведении о ее романе на стороне, и попытались сместить ее. Но изменнице Трасс, понаставившей своему преданному муженьку рога, удалось удержаться у власти !
Вместе с тем британский премьер легкого поведения , угрожая Путину, обещала своим оболваненным избирателям без угрызения совести нанести ядерный удар по России! Хотелось бы предупредить эту эксцентричную даму, что когда она в очередной раз решит понаставить рога своему заботливому муженьку, пусть надежно спрячет ядерную кнопку, чтобы во время любовных утех в постели случайно не нажать на нее, в результате чего российский ответный ядерный удар может навсегда лишить ее блаженного оргазма !
Одновременно с этим вызывает удивление, когда в 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен.Как ни странно, но Леди Ди оказалась выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и даже своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги. Безусловно, Диана была королевских кровей и ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов, однако эта не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона. Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым.И они оказались правы, поскольку этот брак оказался не только несчастливым, но и позорным для всей Англии! Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей. Принцесса Диана также изменила принцу Чарльзу с офицером домашней кавалерии Джеймсом Хьюитти, которого многие считают биологическим отцом принца Гарри (кстати,у него такие же рыжие волосы и черты лица, как и у Джеймса Хьюитти). Однако наибольший резонанс вызвал роман Дианы с сыном арабского миллионера Доди Аль-Файедом.Таким образом , принцесса Диана, покорившая и одновременно опозорившая большое количество английских сердец ,не раз понаставила рога принцу Чарльзу!
В результате сегодня Чарльз стал не просто королем Карлом III, а королем Карлом III - рогоносцем !Исходя из этого, трудно понять логику тех неадекватных англичан, которые ,позоря свою страну, поставили принцессу легкого поведения на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен!И вот после всего этого, англичане , которые в свое время продавали своих жен на рынке , колонизировали четверть мира и устроили геноцид многим народам, учат основам демократии всесь мир !
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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