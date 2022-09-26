Королеве можно: самые беспардонные поступки королевы Елизаветы II

Чопорность и правильность могли бы описать общественное восприятие королевы Елизаветы во время ее уважаемого 70-летнего правления.

В своих мемуарах политик-лейборист Питер Мандельсон писал:

“Для Чарльза и королевы их жизнь была в буквальном смысле их работой. Каждое их движение, каждая улыбка или поднятая бровь, все завязанные или разорванные отношения рассматривались как часть их определяющей функции: просто быть королевской семьей ”.

Конечно, королева могла и шутить как в семье, так и на светских приемах.

И, как в любой семье, была драма. Были сложные отношения с ее младшей сестрой Маргарет, напряженность с принцессой Дианой и слухи о роли, которую она сыграла в уходе Гарри и Меган из королевской семьи.

Ниже приведены три самых больших королевских беспардонных поступка.

1. Королева убрала Гарри и Меган из своей праздничной трансляции

Помните, когда Гарри и Меган покинули королевскую семью в 2020 году? Елизавета приказала помощнику убрать портрет герцога и герцогини Сассекских и их тогдашнего 8-месячного сына Арчи за пределы камеры, прежде чем записывать праздничную трансляцию 2019 года. Королева посмотрела на фотографии и сказала режиссеру, что “все были хороши, кроме одной”, ссылаясь конкретно на фотографию с Сассексами.

Она добавила:

“Я полагаю, нам это не нужно”.

Решение было принято после того, как Меган и Гарри решили не проводить Рождество в Великобритании, а провели его с матерью Меган. Хотя после этой трансляции было объявлено об их официальном отречении, пара сказала Опре в своем интервью в марте 2021 года, что они ушли в основном из-за отсутствия поддержки со стороны королевской семьи.

2. Заставила принцессу Диану ждать встречи 30 минут

Несмотря на то, что поначалу казалось, что между ними было хорошее взаимопонимание, Елизавета быстро передумала и начала чувствовать, что с Дианой слишком сложно справиться.

Диана рассказала биографу Эндрю Мортону:

"В какой-то момент она указала мне, что причина, по которой мой брак пошел под откос, заключалась в том, что принцу Чарльзу было трудно справиться с моей булимией, не принимая во внимание роман Чарльза с Камиллой".

Биограф Ингрид Сьюард написала в своей книге “Королева и Ди” о другом случае между ними, когда Диана отправилась навестить Елизавету, и ей сказали подождать. По словам Сьюард, лакей сказал королеве:

“Принцесса плакала три раза за полчаса, пока ждала встречи с вами”.

Королева ответила: