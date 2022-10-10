Почему русские никогда не ходили в баню в одиночку

В старину в баню старались не ходить по одному: верили, что одинокий человек легко может стать жертвой банной нечисти. «Похваставшегося тем, что принесет в полночь камень из каменки, неизбежно ждет испытание либо жестокое наказание, - сообщает Криничная. – Моющегося после двенадцати часов “хозяин” убивает камнем либо запускает в пришедшего сюда поздним вечером камнями (они летят со стороны каменки).

“Как вот сказано — в бане одной мытца нельзя, обдериха сгубит, так оно и есть. У нас жонка одна шустрая говорит: “Пойду одна в байну на третью смену, когда обдерихи моюца”. И пошла. И час нету, и другой нету. А пошли за ею, а она под пол в шилья загнана, а кожа на каменке виснет. Обдериха ободрала”».

Если отбросить поверья, то парная – стресс для организма. Вдруг вы почувствуете себя плохо, а рядом никого не будет? Лучше все-таки принимать банные процедуры в компании.

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А вы знали об этом?

В Китае с давних времен мужское семя олицетворяло жизненную силу — цзин. Поэтому расточительность по отношению к этой биологической субстанции не допускалась. Мужчина должен был изо всех сил постараться, чтобы его цзин оставалась внутри и питала его тело энергией, распределяясь по органам и тканям. Считалось, что от сохранения энергии цзин зависит здоровье и долголетие Женщины также выделяли цзин, но в меньшем количестве, в виде смазки. Куннилингус, как и женский оргазм, всячески поощрялся, так как он позволял мужчине пополнить свою энергетику за счет партнерши. Представительницам прекрасного пола не возбранялось разбазаривать свою жизненную энергию, так как даосизм учит тому, что женский источник цзин неисчерпаем.

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