10 причин, по которым мужчинам сложно строить отношения с сильными женщинами

Что именно делает женщину сильной личностью? Наверное, пережитая борьба. С большой вероятностью она не раз испытывала боль, душевные терзания и всепрощение. Она не понаслышке знакома с предательством и очень осторожна в отношениях людьми. Такой типаж можно назвать абсолютно самодостаточным, независимым и в то же время готовым к любви и не стесняющимся собственных слабостей. Как же складываются отношения такой женщины с мужчинами? Далеко не каждый может стать ее избранником, и вот почему.

1. За нее не нужно бороться

Мужчины находятся в состоянии постоянной борьбы - им нужно знать, что они желанны, любимы и вызывают у своей спутницы восхищение. Сильная женщина может очень любить партнера, но все проблемы она решает сама. Если нужно, она будет сражаться за двоих, но не позволит мужчине вступать в ее личную битву. Девушка с железной волей не пускает ситуацию на самотек. Она берет себя в руки и делает все, чтобы разрешить ее, - некоторых мужчин это отталкивает. Строя отношения с такой женщиной, нужно быть готовым идти по жизни бок о бок с ней, но не впереди.

2. Она знает, чего хочет

Сильные женщины помнят до мелочей путь, который пришлось пройти, и точно знают, что и в каком количестве смогут вынести.

3. Она ценит честность и открытость

Они готовы на многое ради своей цели. Если мужчина дорог такой девушке, она с удовольствием пойдет за ним, но не будет ждать, пока он сделает первый шаг. Комбинация искренней любви и отказа покориться пугает многих мужчин.

Мужчины не слишком склонны делиться своими переживаниями, сильные женщины также предпочитают не распространяться о своих тревогах. Но в отношениях они ценят честность и открытость, так как успели многое повидать. Им важно знать, что на спутника можно положиться, потому готовность к обсуждению для них практически то же самое, что и доверие, которое многие мужчины считают чем-то сродни слабости.

4. Она более требовательная

Для сильной женщины недостаточно только физической близости - ей нужна еще и духовная. Отношения должны быть равноправными, честными и уважительными, иначе они не продлятся долго.

5. Она знает, когда ей врут

Сильная женщина предельно честна со своим партнером и настолько тонко чувствует ложь, что могла бы с успехом заменить детектор. Фальшь в отношениях - первый признак того, что их следует прекратить. К тому же, она не приемлет эгоизм в отношениях.

6. Ей нужен достойный партнер

Железная леди не терпит необязательность и нерешительность партнера. Для нее гораздо важнее поступки, чем слова. Такую женщину нельзя любить только наполовину - она должна знать, что партнер всецело увлечен только ею и никогда не заставит ее почувствовать собственную слабость.

7. В ее мире нет секретов

Сильная девушка не боится своего прошлого - если она доверяет, то честно покажет мужчине все свои шрамы. И ожидает взамен того же. Такой тип мышления несколько пугает мужчин, которые предпочитают не распространяться о происходившем ранее, из-за чего может возникнуть недопонимание.

8. Она не будет ждать

Если мужчина предан такой женщине, она растворится в нем без остатка и пойдет хоть на край света. Но как только чувства начнут угасать или придет осознание того, что партнер все еще находится в поиске, она с легкостью отпустит спутника, потому что детские игры - не для нее. Конечно, даже очень волевая девушка с трудом переносит разрыв, но она не потерпит пренебрежения.

9. Ее любовь безусловна

Обладающая внутренним стержнем девушка любит яростно, верно и преданно, практически материнской любовью - ни за что и за все одновременно. Почувствовав взаимность, она окружит партнера огромным количеством заботы и тепла, будет во всем поддерживать и бороться за него. Для некоторых мужчин такая всепоглощающая любовь непонятна, они не могут по достоинству оценить ее и тот потенциал, который спутница взращивает в них. В то же время, сильная женщина готова отпустить избранника в любой момент - она знает себе цену.

10. Она без стеснения указывает на недостатки партнера

Согласитесь, никто не любит критику в свой адрес. Железная леди открыто говорит о недостатках своего спутника, но в то же время гораздо больше внимания уделяет его достоинствам, как будто отражает их, показывает скрытую силу избранника. По сути, она становится проекцией своего мужчины, и это тоже пугает.

Честность, уравновешенная эмоциональность, сила, интеллект и независимость - главные черты волевой женщины. В ее жизни нет места интригам и неопределенности, она нуждается не в финансовой или физической, а в эмоциональной поддержке. Идеальный для такой женщины мужчина и сам должен быть сильным, уверенным в себе и своем отношении к избраннице. К сожалению, не каждый к этому готов, а зря - жизнь с такой девушкой может превратиться в райскую, стоит только прилагать необходимые усилия.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2344471053743163930/

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